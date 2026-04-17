Coventry 在《2025 年人壽保單轉讓市場排名報告》中名列第一

Coventry 在保單數目、面值及向保單持有人支付的總金額上均領先二級市場，鞏固其作為業內最活躍及最穩定買家的地位。

賓夕凡尼亞州華盛頓堡2026年4月18日 /美通社/ -- 人壽保險二級市場的領導者與創建者，暨人壽保險支持資產類別的先驅 Coventry，今天宣佈在已申報的提供者中，Coventry 於二級市場上仍是領先的人壽保單轉讓提供者，當中包括購買保單總數、總面值及向保單持有人支付的總金額。 這些結果反映在 Coventry 最新發佈的《2025 年人壽保單轉讓市場排名報告》(2025 Life Settlement League Table Report) 中，該報告匯集來自公開記錄申報及提供者披露的市場數據。 Coventry 旗下公司已連續 13 年佔據首位。

Coventry 與其聯營公司 Life Equity 於 2025 年僅在二級市場已向保單持有人購入超過 1,400 份人壽保單，面值約 16 億美元，因而成為二級市場上最大的人壽保單買家。 另外，Coventry 旗下公司於 2025 年就保單向保單持有人支付了超過 2.4 億美元。

Coventry 行政總裁 Reid Buerger 表示：「Coventry 透過規模優勢、明確執行及審慎資本配置，持續引領人壽保險二級市場的發展節奏。 這種領導地位，源於 Coventry 的員工實力、嚴謹流程、與顧問的協商合作，以及對科技的持續投入，藉以達成穩定執行，為保單持有人及顧問締造更佳成果。」

此方針獲得 Coventry 垂直整合模式及專利數據的支持，從而能夠進行更精確的評估、採用更廣泛的購買準則，並為保單持有人帶來貼心成果。

如欲閱覽《2025 年人壽保單轉讓市場排名報告》，可前往 https://www.coventry.com/2025-League-Table。

關於 Coventry

Coventry 是人壽保險二級市場的領導者與創建者，亦是人壽保險支持資產類別的先驅，營運綜合平台，橫跨四個相輔相成的領域：人壽保險二級市場、長壽借貸、人壽保險與年金分銷，以及保險科技。 透過這些業務，Coventry 為保單持有人擴闊財務選擇，提供以人壽保單及其他長壽相關資產為後盾的資本解決方案，增加獲取保障及退休產品的途徑，並運用科技來提升整個壽險生態系統的定價、風險管理及營運效率。

Coventry 本著對消費者權益與市場誠信的一貫承諾，憑藉其領導地位，提升行業水準、擴闊消費者選擇，並以負責任方式開發機構級別的人壽保險支持投資方案。 Coventry 自成立以來，已收購逾 23,000 份人壽保單，完成超過 500 億美元的長壽掛鈎交易，向保單持有人交付逾 60 億美元，並牽頭發起超過 10 億美元的人壽保險掛鈎貸款。 如欲進一步了解 Coventry，請瀏覽 Coventry.com。

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