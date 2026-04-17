Coventry ocupa el primer lugar en el informe de la tabla de la liga de liquidación de vida de 2025

Coventry lidera el mercado secundario en el recuento de pólizas, el valor nominal y el monto total pagado a los titulares de pólizas, lo que refuerza su posición como el comprador más activo y constante de la industria.

FORT WASHINGTON, Pensilvania, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Coventry, líder y creador del mercado secundario de seguros de vida y pionero de la clase de activos respaldados por seguros de vida, anunció hoy que sigue siendo el proveedor líder de liquidación de vida en el mercado secundario en términos de pólizas totales compradas, valor nominal total y monto total pagado a los titulares de pólizas entre los proveedores informados. Estos resultados se reflejan en el recién publicado Informe de tabla de la liga de liquidación de vida 2025 de Coventry, que recopila datos de mercado derivados de presentaciones de registros públicos y divulgaciones de proveedores. Las empresas de Coventry han ocupado el primer puesto durante trece años consecutivos.

Coventry, junto con su filial Life Equity, compró más de 1.400 pólizas de seguro de vida a los titulares de pólizas solo en el mercado secundario en 2025, lo que representa aproximadamente $ 1.600 millones en valor nominal, lo que lo convierte en el mayor comprador de pólizas de seguro de vida en el mercado secundario. Además, las empresas de Coventry pagaron a los titulares de pólizas más de $ 240 millones por sus pólizas en 2025.

"Coventry continúa marcando el ritmo del mercado secundario de seguros de vida a través de la escala, la certeza de ejecución y el despliegue disciplinado de capital", dijo Reid Buerger, CEO de Coventry. "Ese liderazgo está impulsado por la fortaleza de la gente de Coventry, el rigor de sus procesos, el compromiso consultivo con los asesores y la inversión continua en tecnología que respalda la ejecución consistente y mejores resultados para los propietarios de políticas y asesores".

Este enfoque está respaldado por el modelo integrado verticalmente de Coventry y los datos patentados, lo que permite una evaluación más precisa, criterios de compra más amplios y resultados personalizados para los titulares de pólizas.

Las personas interesadas en ver el Informe de la tabla de la liga de liquidación de vida 2025 pueden visitar https://www.coventry.com/2025-League-Table.

Acerca de Coventry

Coventry es líder y creador del mercado secundario de seguros de vida y pionero de la clase de activos respaldados por seguros de vida, y opera una plataforma integrada en cuatro verticales complementarios: el mercado secundario de seguros de vida, préstamos de longevidad, seguros de vida y distribución de anualidades, y tecnología de seguros. A través de estos negocios, Coventry amplía las opciones financieras para los titulares de pólizas, proporciona soluciones de capital respaldadas por pólizas de seguro de vida y otros activos vinculados a la longevidad, amplía el acceso a productos de protección y jubilación, y aplica tecnología para mejorar los precios, la gestión de riesgos y la eficiencia operativa en todo el ecosistema de seguros de vida.

Guiada por un compromiso de larga data con los derechos de los consumidores y la integridad del mercado, Coventry aprovecha su posición de liderazgo para elevar los estándares de la industria, ampliar las opciones de los consumidores y desarrollar de manera responsable soluciones de inversión respaldadas por seguros de vida de calidad institucional. A lo largo de su historia, Coventry ha adquirido más de 23,000 pólizas de seguro de vida, completado más de $ 50 mil millones en transacciones vinculadas a la longevidad, entregado más de $ 6 mil millones a asegurados y originado más de $ 1 mil millones en préstamos vinculados a seguros de vida. Para saber más sobre Coventry, visite Coventry.com.

FUENTE Coventry