Coventry、2025 Life Settlement League Table Reportで1位を獲得

Coventryは、保険契約数、額面金額、保険契約者への支払総額においてセカンダリーマーケットをリードしており、業界で最も積極的かつ一貫したバイヤーとしての地位を強化しています。

ペンシルベニア州フォート・ワシントン 、2026年4月18日 /PRNewswire/ -- 生命保険のセカンダリーマーケットのリーダーであり創設者であるとともに、生命保険を裏付けとする資産クラスのパイオニアでもあるCoventryは、報告されているプロバイダーの中で、購入された契約総額、額面総額、保険契約者への支払総額においてセカンダリーマーケットのライフ・セツルメント・プロバイダーとしてトップの座を維持していると発表しました。これらの結果は、Coventryが新たに発表した2025 Life Settlement League Table Reportに反映されています。Coventryの企業は13年連続でトップの座を維持しています。

Coventryは関連会社のLife Equityとともに、2025年にセカンダリーマーケットだけで契約者から1,400件以上の生命保険契約を購入し、額面金額は約16億ドルに達し、セカンダリーマーケットにおける生命保険契約の最大の購入者となりました。さらに、Coventryは2025年に保険契約者に対し2億4,000万ドル以上の支払を行っています。

「Coventryは、規模、確実な実行、規律ある資本投下を通じて、生命保険のセカンダリーマーケットの基準を設定しています」と、CoventryのReid Buerger最高経営責任者（CEO）は述べています。「このリーダーシップは、Coventryの従業員の強さ、プロセスの厳格さ、アドバイザーとのコンサルティング的な関わり、そして一貫した業務遂行と保険契約者とアドバイザーのためのより良い成果を支えるテクノロジーへの継続的な投資によってもたらされています。」

このアプローチは、Coventryの垂直統合モデルと独自のデータによって支えられており、より正確な評価、より幅広い購入基準、保険契約者のためのカスタマイズされた結果を可能にしています。

2025 Life Settlement League Table Reportの閲覧に関心のある方は、https://www.coventry.com/2025-League-Tableをご参照ください。

Coventryについて

Coventryは生命保険のセカンダリーマーケットのリーダーであり創設者であるとともに、生命保険を裏付けとする資産クラスのパイオニアでもあります。同社は、相互に補完し合う4つの事業分野（生命保険のセカンダリーマーケット、長寿レンディング、生命保険と年金の流通、保険技術）にわたる統合プラットフォームを運営しています。これらの事業を通じて、Coventryは保険契約者の金融オプションを拡大し、生命保険契約やその他の長寿関連資産を裏付けとするキャピタル・ソリューションを提供し、保障関連商品や退職関連商品へのアクセスを拡大し、生命保険のエコシステム全体でプライシング、リスク管理、業務効率を向上させる技術を応用しています。

Coventryは、消費者の権利と市場の健全性に対する長年のコミットメントに導かれ、業界標準を高め、消費者の選択肢を広げ、責任を持って機関投資家品質の生命保険担保投資ソリューションを開発するために、その指導的地位を活用しています。こうした歴史の中で、Coventryは23,000件以上の生命保険契約を取得し、500億ドル以上の長寿リンク取引を完了し、60億ドル以上を保険契約者に提供し、10億ドル以上の生命保険リンク・ローンを組成してきました。Coventryの詳細については、Coventry.comをご覧ください。

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