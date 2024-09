Criativo por Natureza: HUAWEI lança GoPaint Worldwide Creating Activity 2024

Com seus tablets HUAWEI MatePad, projetados para estimular a criatividade, os consumidores globais podem dar vida ao conceito de "Criação de Beleza". A HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity convida aspirantes a artistas a liberar sua criatividade interior e continuar a se inspirar.

O novo HUAWEI MatePad Pro de 12,2 polegadas e o HUAWEI MatePad 12 X vêm com hardware poderoso e experiência aprimorada de escrita e pintura ao trabalhar com o aplicativo GoPaint mais atualizado. O mecanismo de pincel profissional do aplicativo, diversas opções de tela e o FangTian Painting Engine 2.0 fornecem uma experiência criativa perfeita, autêntica e fácil de usar.

A Atividade é dividida em cinco grupos, com temas de Arte de Ficção Científica, Design e Moda, Arte narrativa, Pintura de Ponta e Aquarela Digital e Tinta . Encontre mais informações no site oficial e prepare-se para pintar em seu HUAWEI MatePad[1]!

Na HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity, você pode ganhar a chance de mostrar sua arte em todo o mundo e em canais de aplicativos. Você também terá a oportunidade de compartilhar sua jornada de criação em entrevistas gravadas em vídeo. Para saber mais detalhes, visite o site oficial:

https://consumer.huawei.com/en/campaign/gopaint/

[1] São necessários tablets MatePad compatíveis com o aplicativo GoPaint, como HUAWEI MatePad Pro 13.2, HUAWEI MatePad 11.5S, HUAWEI MatePad Pro 12.2 e HUAWEI MatePad 12 X.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512723/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512724/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512725/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512726/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024_3.jpg

FONTE HUAWEI