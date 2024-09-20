Творческий по природе: HUAWEI запускает GoPaint Worldwide Creating Activity 2024

БАРСЕЛОНА, Испания, 21 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- 19 сентября компания HUAWEI официально запустила мероприятие GoPaint Worldwide Creating Activity 2024 с тематикой «Творческий по природе». С первого дня и до 31 декабря 2024 года любители живописи по всему миру могут делиться своими уникальными цифровыми произведениями искусства на платформе HUAWEI Community.
С помощью планшетов HUAWEI MatePad, призванных стимулировать творчество, глобальные потребители могут воплотить в жизнь концепцию «Создание красоты». HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity приглашает начинающих художников раскрыть свой внутренний творческий потенциал и продолжать вдохновляться.
Новый 12,2-дюймовый HUAWEI MatePad Pro и HUAWEI MatePad 12 X оснащены мощным оборудованием и улучшенными возможностями письма и рисования при работе с самым обновленным приложением GoPaint. Профессиональная функция кисти в приложении, разнообразные варианты холста и FangTian Painting Engine 2.0 обеспечивают органичный, естественный и удобный творческий опыт.
Мероприятие разделено на пять групп с темами «Научно-фантастическое искусство», «Дизайн и мода», «Нарративное искусство», «Современная живопись» и «Цифровая акварель и чернила». Узнайте больше на официальном сайте и приготовьтесь рисовать на своем HUAWEI MatePad[1]!
На мероприятии HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity вы можете получить шанс продемонстрировать свои работы по всему миру и в местах размещения приложений. У вас также будет возможность поделиться своим творческим опытом в видео-интервью. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт: https://consumer.huawei.com/en/campaign/gopaint/
[1] Требуются планшеты MatePad, поддерживающие приложение GoPaint, такие как HUAWEI MatePad Pro 13.2, HUAWEI MatePad 11.5S, HUAWEI MatePad Pro 12.2 и HUAWEI MatePad 12 X.
Share this article