Творческий по природе: HUAWEI запускает GoPaint Worldwide Creating Activity 2024

News provided by

HUAWEI

Sep 20, 2024, 19:22 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 21 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- 19 сентября компания HUAWEI официально запустила мероприятие GoPaint Worldwide Creating Activity 2024 с тематикой «Творческий по природе». С первого дня и до 31 декабря 2024 года любители живописи по всему миру могут делиться своими уникальными цифровыми произведениями искусства на платформе HUAWEI Community.

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С помощью планшетов HUAWEI MatePad, призванных стимулировать творчество, глобальные потребители могут воплотить в жизнь концепцию «Создание красоты». HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity приглашает начинающих художников раскрыть свой внутренний творческий потенциал и продолжать вдохновляться.

Новый 12,2-дюймовый HUAWEI MatePad Pro и HUAWEI MatePad 12 X оснащены мощным оборудованием и улучшенными возможностями письма и рисования при работе с самым обновленным приложением GoPaint. Профессиональная функция кисти в приложении, разнообразные варианты холста и FangTian Painting Engine 2.0 обеспечивают органичный, естественный и удобный творческий опыт.

Мероприятие разделено на пять групп с темами «Научно-фантастическое искусство», «Дизайн и мода», «Нарративное искусство», «Современная живопись» и «Цифровая акварель и чернила». Узнайте больше на официальном сайте и приготовьтесь рисовать на своем HUAWEI MatePad[1]!

На мероприятии HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity вы можете получить шанс продемонстрировать свои работы по всему миру и в местах размещения приложений. У вас также будет возможность поделиться своим творческим опытом в видео-интервью. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт: 
https://consumer.huawei.com/en/campaign/gopaint/

[1] Требуются планшеты MatePad, поддерживающие приложение GoPaint, такие как HUAWEI MatePad Pro 13.2, HUAWEI MatePad 11.5S, HUAWEI MatePad Pro 12.2 и HUAWEI MatePad 12 X.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2510583/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2510584/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024_1.jpg
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2510586/Creative_Nature_HUAWEI_Launches_GoPaint_Worldwide_Creating_Activity_2024_3.jpg

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