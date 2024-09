Cúpula do Futuro de quem? As garotas têm as respostas: os líderes precisam ouvir

Jovens ativistas lançam "What Girls Want" e exigem que os líderes mundiais coloquem as garotas no centro da Cúpula do Futuro

NOVA YORK, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, em Nova York, mais de 50 mulheres jovens de todo o mundo – incluindo a ganhadora do Prêmio Nobel, Laureate Malala Yousafzai – se reuniram para criticar o governo por não priorizar garotas e mulheres jovens na próxima Cúpula do Futuro . O grupo é apoiado por uma coalizão de organizações, instituições e fundos sem fins lucrativos voltados para garotas que sintetizaram suas demandas em www.whatgirlswant.com .

Em uma manifestação perto da ONU, ao lado de recortes em tamanho real de líderes mundiais vestidos ironicamente como "especialistas em garotas", as ativistas transmitiram uma mensagem forte: os líderes mundiais não são os especialistas sobre o que as garotas querem para seu futuro – elas são.

Eylül Erçin, 19 anos, da Turquia, compartilhou: "O tempo de tratar garotas e mulheres jovens como meras considerações secundárias já passou. Os líderes precisam nos incluir no projeto fundamental desses processos, garantindo que nossas prioridades sejam integradas para moldar o futuro que herdaremos. Qualquer coisa menos que isso é inaceitável."

O evento de hoje é mais do que apenas chamar a atenção para uma falha no processo. Garotas de todo o mundo fizeram uma chamada à ação voltada para o futuro esta semana. Elas esperam que governos, instituições e líderes comunitários se manifestem e ajudem a moldar um futuro mais equitativo.

Ao lado de outros ativistas, Malala disse: "Mesmo aos 27 anos, sei que não devo presumir que entendo melhor o que as garotas querem. Em todos os lugares que vou, as garotas estão ansiosas para compartilhar sua visão para o futuro. Como adultas, é nosso trabalho ouvir, financiar seu trabalho e seguir sua liderança. Não é tarde demais para os líderes mundiais fazerem o certo pelas garotas. Eles podem começar priorizando as demandas delas nas deliberações finais da Cúpula de amanhã e investindo recursos para cumprir suas palavras."

A evidência é clara : investir em garotas e cumprir seus direitos transforma economias, sociedades e o meio ambiente, promovendo os ODS e construindo um futuro que as garotas merecem.

Sobre o What Girls Want

Esse esforço foi resultado de uma colaboração entre organizações, instituições, financiadores e aliados voltados para as garotas. A campanha é baseada na coleta de insights, dados e histórias de mais de 20 consultas públicas com garotas e mulheres jovens na última década, movida por um desejo compartilhado de colocar as demandas das garotas no centro de espaços onde estão sendo ignoradas.

