Szczyt czyjej przyszłości? Dziewczyny znają odpowiedzi: Liderzy muszą ich wysłuchać

Młode aktywistki startują z kampanią „Czego chcą dziewczyny" („What Girls Want") i żądają, aby światowi przywódcy dali dziewczynom centralne miejsce w Szczycie Przyszłości

NOWY JORK, 23 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Dziś w Nowym Jorku ponad 50 młodych kobiet z całego świata - w tym Laureatka Nagrody Nobla Malala Yousafzai - zgromadziło się, aby skrytykować rząd za to, że nie uczynił tematu dziewczyn i młodych kobiet priorytetem podczas nadchodzącego Szczytu Przyszłości. Grupa wspierana jest przez koalicję organizacji non-profit, instytucji i funduszy, która podsumowała żądania dziewczyn na stronie www.whatgirlswant.com.

W trakcie demonstracji w pobliżu siedziby ONZ, której uczestniczki trzymały naturalnej wielkości kartonowe podobizny światowych przywódców ironicznie przebranych za „ekspertów od dziewczyn", aktywistki zakomunikowały silny przekaz: światowi przywódcy nie są ekspertami w dziedzinie tego, jaką przyszłość widzą dla siebie dziewczyny. To wiedzą najlepiej one same.

Eylül Erçin, 19 latka z Turcji, powiedziała: „Czas kiedy można było zamiatać pod dywan temat dziewczyn i młodych kobiet już się skończył. Liderzy muszą uwzględnić nas od samego początku projektowania tych procesów, abyśmy miały pewność, że nasze priorytety są brane pod uwagę w kształtowaniu przyszłości, która nas czeka. Oferowanie nam mniejszych praw jest nie do zaakceptowania".

W dzisiejszej demonstracji chodzi o coś więcej niż tylko o wytknięcie błędów. Dziewczyny z całego świata przedstawiły w tym tygodniu wezwanie do działania z myślą o przyszłości. Oczekują, aby rządy, instytucje i liderzy społeczności zrobili krok naprzód i zaczęli pomagać w kształtowaniu bardziej równej przyszłości.

Inna z demonstrujących aktywistek, Malala, przekonywała: „Chociaż mam dopiero 27 lat, wiem, że nie mogę zakładać, że ja sama wiem najlepiej, czego chcą dziewczyny. Gdziekolwiek jestem, dziewczyny bardzo chętnie dzielą się swoją wizją przyszłości. Naszym zadaniem jako dorosłych jest wsłuchiwanie się w ich głos, zapewnianie funduszy na ich pracę i podążanie za nimi. Jeszcze nie jest za późno, aby światowi przywódcy zaczęli traktować dziewczyny bardziej sprawiedliwie. Mogliby zacząć od nadania priorytetu ich żądaniom w trakcie jutrzejszych finałowych obrad Szczytu i zainwestowania środków na cele, które są dla nich ważne".

Dowody są jasne: inwestowanie w dziewczyny i respektowanie ich praw pozwala odmienić gospodarki, społeczeństwa i środowisko, sprzyja realizacji celów zrównoważonego rozwoju i budowaniu przyszłości, na którą zasługują dziewczyny.

O kampanii What Girls Want

Kampania powstała w ramach współpracy organizacji, instytucji i funduszy zajmujących się prawami dziewczyn oraz ich sojuszników. Jej działalność skupia się na pracy w celu gromadzenia ważnych wniosków, danych i historii z ponad 20 konsultacji społecznych z dziewczynami i młodymi kobietami, które odbyły się w ciągu ostatniej dekady, a motywacją jest wspólne pragnienie, by potrzeby dziewczyn zaczęły zajmować centralne miejsce tam, gdzie są wciąż ignorowane.

KONTAKT:

e-mail: [email protected]

e-maul: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2384993/Women_Deliver_Logo.jpg