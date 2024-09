Samit na tému Komu patrí budúcnosť? Dievčatá odpovedajú: Lídrii musia načúvať

Mladé aktivistky spustili kampaň „What Girls Want" (Čo chcú dievčatá) a požadujú, aby svetoví lídri postavili dievčatá do stredu záujmu „Summit of the Future"

NEW YORK, 23. septembra 2024 /PRNewswire/ – Dnes sa v New Yorku zišlo viac ako 50 mladých žien z celého sveta – vrátane nositeľky Nobelovej ceny Malaly Yousafzai – s cieľom vyzvať vládu, aby na nadchádzajúcom Summit of the Future (Samit pre budúcnosť) uprednostnila záujmy dievčat a mladých žien. Skupinu podporuje združenie neziskových organizácií, inštitúcií a fondov zameraných na dievčatá, ktoré zosumarizovalo požiadavky dievčat na stránke www.whatgirlswant.com.

Na demonštrácii neďaleko budovy OSN, popri figurínach svetových lídrov v životnej veľkosti, oblečených ironicky ako „odborníčky na dievčatá", aktivistky vyslali silný odkaz: svetoví lídri nie sú odborníkmi na to, čo chcú dievčatá do budúcnosti – ale samotné dievčatá áno.

Eylül Erçin (19) z Turecka povedala: „Už sa skončila doba, kedy sa s dievčatami a mladými ženami zaobchádzalo len tak okrajovo. Lídri nás musia zahrnúť do základného zostavovania týchto procesov a zabezpečiť, aby boli naše priority integrované do formovania budúcnosti, ktorú zdedíme. Nič menej neprijímame."

Dnešné podujatie je o niečom inom, než len o upozorňovaní na zlyhania procesu. Dievčatá z celého sveta tento týždeň vyzývajú k akcii. Očakávajú, že vlády, inštitúcie a lídri komunít začnú intenzívnejšie konať a pomôžu vytvoriť spravodlivejšiu budúcnosť.

Po boku ostatných aktivistiek povedala Malala: „Aj vo veku 27 rokov viem, že lepšie rozumiem tomu, čo chcú dievčatá. Kamkoľvek idem, dievčatá sa chcú podeliť o víziu svojej budúcnosti. Našou úlohou ako dospelých je počúvať, podporovať ich prácu a nasledovať ich vedenie. Ešte nie je neskoro, aby svetoví lídri urobili pre dievčatá niečo dobré. Môžu začať stanovením priorít svojich požiadaviek na zajtrajších záverečných vyhláseniach samitu a investovaním zdrojov v súlade s ich slovami."

Dôkazy hovoria jasne: investície do dievčat a napĺňanie ich práv transformuje ekonomiky, spoločnosti a životné prostredie, podporuje ciele trvalo udržateľného rozvoja a formuje budúcnosť, akú si dievčatá zaslúžia.

O iniciatíve What Girls Want

Toto úsilie bolo výsledkom spolupráce organizácií, inštitúcií, prispievateľov a spojencov zameraných na záujmy dievčat. Kampaň vychádza zo zhromažďovania poznatkov, údajov a príbehov z viac ako 20 verejných diskusií s dievčatami a mladými ženami za posledné desaťročie, poháňaných spoločnou túžbou sústrediť sa na požiadavky dievčat v oblastiach, kde sú ignorované.

