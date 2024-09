Summit of Future Siapa? Anak Perempuan Tahu Jawabannya: Pemimpin Harus Mendengarkan

Aktivis Wanita Muda Luncurkan "What Girls Want," Tuntut Pemimpin Dunia Menempatkan Anak Perempuan di Pusat Summit of the Future

NEW YORK, 23 September 2024 /PRNewswire/ - Hari ini di New York, lebih dari 50 wanita muda dari seluruh dunia - termasuk Pemenang Hadiah Nobel Malala Yousafzai - berkumpul untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah karena gagal memprioritaskan anak perempuan dan wanita muda di Summit of the Future mendatang. Kelompok ini didukung oleh koalisi organisasi nirlaba, lembaga, dan dana yang berpusat pada anak perempuan yang menyatukan tuntutan anak perempuan di www.whatgirlswant.com.

Saat berdemonstrasi di dekat PBB, bersama guntingan patung-patung pemimpin dunia seukuran manusia dengan pakaian yang ironis sebagai "ahli anak perempuan", para aktivis menyampaikan pesan yang kuat: para pemimpin dunia bukanlah ahli tentang keinginan anak perempuan bagi masa depan mereka - hanya anak perempuan yang tahu.

Kata Eylül Erçin, 19 tahun, dari Turki: "Sudah bukan zamannya anak perempuan dan wanita muda diperlakukan sebagai bahan renungan belaka. Para pemimpin harus melibatkan kami dalam desain dasar dari proses ini, memastikan bahwa prioritas kami disertakan dalam pembentukan masa depan yang akan kami warisi. Semua hal yang kurang dari itu tidak dapat diterima."

Peristiwa hari ini lebih dari sekadar kegagalan proses. Minggu ini, anak perempuan dari seluruh dunia menyampaikan ajakan berpandangan ke depan untuk bertindak. Mereka berharap pemerintah, lembaga, dan tokoh masyarakat dapat melangkah lebih jauh dan membantu membentuk masa depan yang lebih adil.

Bersama rekan-rekan aktivis lainnya, Malala berkata: "Meskipun baru berusia 27 tahun, saya tidak berasumsi bahwa saya paling mengerti keinginan anak perempuan. Ke mana pun saya pergi, anak-anak perempuan sangat ingin menyampaikan visi masa depan mereka. Sebagai orang dewasa, tugas kita adalah mendengarkan, mendanai pekerjaan mereka, dan mengikuti jejak mereka. Belum terlambat bagi para pemimpin dunia untuk melakukan tindakan yang benar bagi anak perempuan. Mereka dapat memulai dengan memprioritaskan tuntutan anak perempuan dalam musyawarah Summit terakhir besok dan dengan menginvestasikan sumber daya untuk menepati ucapan mereka."

Buktinya jelas : berinvestasi pada anak perempuan dan memenuhi hak-hak mereka akan mengubah ekonomi, masyarakat, dan lingkungan, memajukan SDG dan membangun masa depan yang pantas dimiliki oleh anak perempuan.

Tentang What Girls Want

Upaya ini adalah hasil kerja sama berbagai organisasi, lembaga, penyandang dana, dan mitra yang berpusat pada anak perempuan. Kampanye ini didasarkan pada upaya untuk mengumpulkan wawasan, data, dan cerita lebih dari 20 konsultasi publik dengan anak perempuan dan wanita muda selama sepuluh tahun terakhir, yang didorong oleh keinginan bersama untuk memusatkan perhatian pada tuntutan anak perempuan di bidang-bidang di mana mereka diabaikan.

