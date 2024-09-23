Саммит чьего будущего? У девушек есть ответы на вопросы: лидеры должны прислушаться к ним

Молодые женщины-активистки запускают кампанию «Чего хотят девушки» и призывают мировых лидеров поставить требования девушек в центр внимания на Саммите будущего

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня более 50 молодых женщин со всего мира, включая лауреата Нобелевской премии Малалу Юсуфзай (Malala Yousafzai), собрались в Нью-Йорке, чтобы привлечь мировых лидеров к ответу за неспособность уделить приоритетное внимание девушкам и молодым женщинам на предстоящем Саммите будущего. Группу поддерживает выступающая за права девушек коалиция некоммерческих организаций, учреждений и фондов, которая сформулировала требования девушек на веб-сайте www.whatgirlswant.com.

На митинге перед зданием штаб-квартиры ООН, рядом с макетами мировых лидеров, выполненных в натуральную величину и иронично одетых как «девушки-эксперты», активистки выступили с убедительным посланием: в вопросе о том, какого будущего хотят для себя девушки, более всего компетентны не мировые лидеры, а они сами.

Говорит 19-летняя Эйлюль Эрчин (Eylül Erçin) из Турции: «Прошло то время, когда к девушкам и молодым женщинам относились как к чему-то второстепенному. Лидеры должны вовлечь нас в разработку основополагающих принципов общественных процессов, гарантируя, что наши приоритеты будут учтены при формировании будущего, которое мы унаследуем. На меньшее мы не согласны».

Сегодняшнее событие — это не просто констатация сбоя в системе. На этой неделе девушки со всего мира выступили с призывом к действию во имя будущего. Они ожидают от правительств, учреждений и лидеров сообществ встречного шага и помощи в формировании будущего на более справедливой основе.

Малала Юсуфзай, участвовавшая в митинге плечом к плечу с активистками сказала: «Даже в свои 27 лет я не берусь утверждать, что лучше всех понимаю, чего хочет молодежь. Где бы я ни появилась, молоденькие девушки охотно делятся со мной своим видением собственного будущего. Наша задача как взрослых состоит в том, чтобы прислушиваться к ним, финансировать их усилия и следовать их примеру. Мировым лидерам еще не поздно начать относиться к девушкам так, как они этого заслуживают. Они могут сделать это уже завтра, уделив приоритетное внимание их требованиям в ходе заключительных обсуждений на Саммите, и выделить необходимые ресурсы в подтверждение своих слов».

Аргументы очевидны: инвестиционная поддержка инициативы девушек и реализация их прав преобразуют экономику, общество и окружающую среду, способствуя достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) и построению будущего, которого девушки заслуживают.

О кампании «Чего хотят девушки»

Эта кампания стала результатом сотрудничества выступающих за права девушек организаций, учреждений, спонсоров и союзников. В ее основу легла работа по обобщению идей, данных и историй, полученных в ходе более 20 общественных консультаций с девушками и молодыми женщинами, проведенных за последнее десятилетие, а движущей силой стало общее стремление обратить внимание на потребности девушек в областях, где их мнение игнорируется.

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