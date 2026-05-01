Dados do mercado de futuros KuCoin agora disponíveis no TradingView, ampliando o acesso a análises profissionais

A integração permite que mais de 100 milhões de usuários do TradingView acessem os dados de futuros em tempo real e insights de liquidez da KuCoin

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 1 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, plataforma global de criptomoedas líder baseada na confiança, anunciou hoje que seus dados de mercado de futuros estão totalmente integrados ao TradingView, uma das plataformas de gráficos e análise de negociação mais utilizadas do mundo. Essa integração permite que a base global de usuários do TradingView, de mais de 100 milhões de traders e investidores, acesse os dados de futuros perpétuos da KuCoin diretamente em seu ambiente avançado de gráficos.

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Ao trazer dados de futuros KuCoin para o TradingView, os usuários agora podem analisar movimentos de preços em tempo real, monitorar condições de liquidez e construir estratégias baseadas em dados usando um dos conjuntos de ferramentas de análise técnica mais poderosos do setor. A integração reflete o compromisso contínuo da KuCoin em aprimorar transparência, acessibilidade e infraestrutura de nível institucional em todo o ecossistema de ativos digitais.

Por meio dessa integração, os usuários podem:

Acessar os dados do mercado de futuros KuCoin em tempo real diretamente no TradingView gráficos

Usar ferramentas avançadas de gráficos para analisar a estrutura do mercado, volatilidade e tendências

Definir alertas personalizáveis com base nos movimentos dos preços dos futuros KuCoin

Desenvolver indicadores, estratégias e modelos quantitativos usando o Pine Script®

Incorporar dados KuCoin em fluxos de trabalho institucionais e sistemáticos de negociação

A integração foi projetada para apoiar uma ampla gama de participantes do mercado, incluindo traders profissionais, formadores de mercado, equipes quantitativas, investidores institucionais e usuários de varejo que buscam insights mais profundos sobre mercados futuros.

Expandir a disponibilidade de dados dos futuros KuCoin para o TradingView aumenta o alcance global da bolsa e garante que os usuários possam se conectar com seus mercados por meio de ferramentas analíticas de primeira linha — mesmo fora da plataforma KuCoin. Também está alinhado com a estratégia mais ampla da KuCoin de construir uma infraestrutura de negociação transparente, escalável e pronta para a instituição.



Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em cripto, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading fluida. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade, marcada por conquistas importantes como o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

Divulgação

Essa integração tem como objetivo fornecer acesso a dados de mercado e funcionalidades analíticas apenas. Não constitui aconselhamento de investimento, aconselhamento financeiro, recomendações de negociação ou qualquer solicitação para comprar, vender ou manter quaisquer valores mobiliários, derivativos ou outros instrumentos financeiros. Embora a KuCoin se esforce para garantir que os dados sejam exibidos com precisão, não garantimos a atualidade, exatidão, completude ou confiabilidade desses dados. Os dados podem estar atrasados, conter erros ou estar sujeitos a interrupções.

A execução de negociação via KuCoin no TradingView não é apoiada atualmente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970123/image1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin