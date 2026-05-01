Dados do mercado de futuros KuCoin agora disponíveis no TradingView, ampliando o acesso a análises profissionais

Notícias fornecidas por

KuCoin

01 mai, 2026, 14:43 GMT

A integração permite que mais de 100 milhões de usuários do TradingView acessem os dados de futuros em tempo real e insights de liquidez da KuCoin

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 1 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, plataforma global de criptomoedas líder baseada na confiança, anunciou hoje que seus dados de mercado de futuros estão totalmente integrados ao TradingView, uma das plataformas de gráficos e análise de negociação mais utilizadas do mundo. Essa integração permite que a base global de usuários do TradingView, de mais de 100 milhões de traders e investidores, acesse os dados de futuros perpétuos da KuCoin diretamente em seu ambiente avançado de gráficos.

Continue Reading
image1
image1

Ao trazer dados de futuros KuCoin para o TradingView, os usuários agora podem analisar movimentos de preços em tempo real, monitorar condições de liquidez e construir estratégias baseadas em dados usando um dos conjuntos de ferramentas de análise técnica mais poderosos do setor. A integração reflete o compromisso contínuo da KuCoin em aprimorar transparência, acessibilidade e infraestrutura de nível institucional em todo o ecossistema de ativos digitais.

Por meio dessa integração, os usuários podem:

  • Acessar os dados do mercado de futuros KuCoin em tempo real diretamente no TradingView gráficos
  • Usar ferramentas avançadas de gráficos para analisar a estrutura do mercado, volatilidade e tendências
  • Definir alertas personalizáveis com base nos movimentos dos preços dos futuros KuCoin
  • Desenvolver indicadores, estratégias e modelos quantitativos usando o Pine Script®
  • Incorporar dados KuCoin em fluxos de trabalho institucionais e sistemáticos de negociação

A integração foi projetada para apoiar uma ampla gama de participantes do mercado, incluindo traders profissionais, formadores de mercado, equipes quantitativas, investidores institucionais e usuários de varejo que buscam insights mais profundos sobre mercados futuros.

Expandir a disponibilidade de dados dos futuros KuCoin para o TradingView aumenta o alcance global da bolsa e garante que os usuários possam se conectar com seus mercados por meio de ferramentas analíticas de primeira linha — mesmo fora da plataforma KuCoin. Também está alinhado com a estratégia mais ampla da KuCoin de construir uma infraestrutura de negociação transparente, escalável e pronta para a instituição.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em cripto, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading fluida. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade, marcada por conquistas importantes como o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

Divulgação

Essa integração tem como objetivo fornecer acesso a dados de mercado e funcionalidades analíticas apenas. Não constitui aconselhamento de investimento, aconselhamento financeiro, recomendações de negociação ou qualquer solicitação para comprar, vender ou manter quaisquer valores mobiliários, derivativos ou outros instrumentos financeiros. Embora a KuCoin se esforce para garantir que os dados sejam exibidos com precisão, não garantimos a atualidade, exatidão, completude ou confiabilidade desses dados. Os dados podem estar atrasados, conter erros ou estar sujeitos a interrupções.

A execução de negociação via KuCoin no TradingView não é apoiada atualmente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970123/image1.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin

Da mesma fonte

Carteira Web3 da KuCoin traz centenas de ações tokenizadas da Ondo para sua carteira de autocustódia

Carteira Web3 da KuCoin traz centenas de ações tokenizadas da Ondo para sua carteira de autocustódia

A KuCoin Web3 anunciou hoje que a carteira Web3 da Kucoin incorporou a Ondo Global Markets, a maior plataforma global de ações tokenizadas, ampliando ...
KuCoin e Lightnet estudam parceria para desenvolver infraestrutura de ativos digitais e pagamentos no Sudeste Asiático

KuCoin e Lightnet estudam parceria para desenvolver infraestrutura de ativos digitais e pagamentos no Sudeste Asiático

A KuCoin, uma plataforma global líder no setor de criptomoedas baseada na confiança, anunciou que está estudando uma possível colaboração com a...
More Releases From This Source

Explorar

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics