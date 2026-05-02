Data Pasar KuCoin Futures Kini Tersedia di TradingView, Perangkat Analisis Berstandar Profesional Semakin Mudah Diakses Pengguna

Berkat integrasi ini, pengguna dapat menganalisis pergerakan harga secara langsung, memantau kondisi likuiditas, serta menyusun strategi berbasiskan data dengan dukungan perangkat analisis teknikal. Integrasi tersebut merupakan bagian dari upaya KuCoin untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan infrastruktur berstandar institusi dalam ekosistem aset digital.

Pengguna kini dapat:

Mengakses data pasar KuCoin Futures secara langsung pada grafik TradingView

Menggunakan fitur advanced charting untuk membaca struktur, volatilitas, dan tren pasar

Mengatur notifikasi harga sesuai pergerakan pasar KuCoin Futures

Membuat indikator, strategi, dan model kuantitatif dengan Pine Script®

Mengintegrasikan data KuCoin dalam sistem perdagangan institusional dan berbasiskan algoritma

Integrasi ini dirancang untuk berbagai pelaku pasar, mulai dari trader profesional, market maker, tim kuantitatif, investor institusi, hingga investor ritel yang membutuhkan analisis pasar secara lebih mendalam.

Ketersediaan data KuCoin Futures di TradingView juga memperluas jangkauan global platform tersebut, sekaligus mempermudah pengguna mengakses pasar KuCoin melalui perangkat analisis kelas industri, termasuk di luar platform KuCoin. Langkah ini sejalan dengan strategi KuCoin dalam mengembangkan infrastruktur trading yang transparan, skalabel, dan memenuhi kebutuhan institusi.



Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Sanggahan

Integrasi ini hanya menyajikan akses data pasar dan fitur analisis, bukan nasihat investasi, rekomendasi perdagangan, atau ajakan untuk membeli maupun menjual instrumen keuangan. KuCoin tidak menjamin ketepatan waktu, akurasi, maupun kelengkapan data yang ditampilkan. Data dapat mengalami keterlambatan atau gangguan.

Layanan eksekusi transaksi KuCoin belum tersedia melalui TradingView.

