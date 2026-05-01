Ahora los datos del mercado de futuros de KuCoin están disponibles en TradingView, lo que amplía el acceso al análisis de grado profesional

La integración permite que más de 100 millones de usuarios de TradingView tengan acceso a los datos del mercado de futuros y los análisis de liquidez de KuCoin en tiempo real

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel mundial basada en la confianza, anunció hoy que sus datos del mercado de futuros están ahora completamente integrados en TradingView, una de las plataformas de gráficos y análisis de mercados más utilizadas del mundo. Esta integración permite que la base global de más de 100 millones de operadores e inversores de TradingView tenga acceso a los datos de futuros perpetuos de KuCoin directamente dentro de su entorno avanzado de gráficos.

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Al incorporar los datos de futuros de KuCoin en TradingView, los usuarios ahora pueden analizar movimientos de precios en tiempo real, monitorear las condiciones de liquidez y desarrollar estrategias basadas en datos mediante uno de los conjuntos de herramientas de análisis técnico más potentes de la industria. La integración refleja el compromiso continuo de KuCoin de mejorar la transparencia, la accesibilidad y la infraestructura de grado institucional en todo el ecosistema de activos digitales.

A través de esta integración, los usuarios pueden:

Acceder a los datos del mercado de futuros de KuCoin en tiempo real directamente en los gráficos de TradingView

Utilizar herramientas avanzadas de gráficos para analizar la estructura del mercado, la volatilidad y las tendencias

Establecer alertas personalizables con base en los movimientos de precios de futuros de KuCoin

Desarrollar indicadores, estrategias y modelos cuantitativos mediante el uso de Pine Script®

Incorporar los datos de KuCoin en los flujos de trabajo de operaciones institucionales y sistemáticas

La integración está diseñada para admitir una amplia gama de participantes del mercado, como operadores profesionales, creadores de mercado, equipos cuantitativos, inversores institucionales y usuarios minoristas que buscan perspectivas más profundas sobre el mercado de futuros.

Al ampliar la disponibilidad de los datos de futuros de KuCoin en TradingView, se optimiza el alcance global del exchange y se garantiza que los usuarios puedan interactuar con sus mercados mediante herramientas analíticas de primer nivel, incluso fuera de la plataforma de KuCoin. También se alinea con la estrategia más amplia de KuCoin: construir una infraestructura de operaciones transparente, escalable y preparada para instituciones.



Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida de cumplimiento global, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Más información en www.kucoin.com.

Aviso

El propósito de esta integración es proporcionar acceso a datos de mercado y a funcionalidades de análisis. No constituye asesoramiento en inversiones, asesoramiento financiero, recomendaciones de operaciones ni ninguna solicitud para comprar, vender o mantener valores, derivados u otros instrumentos financieros. Si bien KuCoin se esfuerza por garantizar que los datos se muestren con precisión, no garantiza la actualidad, exactitud, integridad ni fiabilidad de dicha información. Los datos pueden estar demorados, contener errores o estar sujetos a interrupciones.

La ejecución de operaciones a través de KuCoin en TradingView no está disponible actualmente.

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FUENTE KuCoin