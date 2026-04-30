ข้อมูลตลาดฟิวเจอร์สของ KuCoin พร้อมใช้งานแล้วบน TradingView มุ่งขยายการเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ระดับมืออาชีพ
01 May, 2026, 01:45 CST
การผสานรวมนี้ช่วยให้ผู้ใช้ TradingView มากกว่า 100 ล้านราย สามารถเข้าถึงข้อมูลฟิวเจอร์สแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกด้านสภาพคล่องของ KuCoin ได้
พรอวิเดนเซียเลส, หมู่เกาะเติกส์และเคคอส, 1 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- KuCoin แพลตฟอร์มคริปโทระดับโลกชั้นนำที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ประกาศในวันนี้ว่าข้อมูลตลาดฟิวเจอร์สของบริษัทได้ถูกผสานเข้ากับ TradingView อย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการวิเคราะห์กราฟและการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก การผสานรวมครั้งนี้ช่วยให้ฐานผู้ใช้งานทั่วโลกของ TradingView ซึ่งประกอบด้วยเทรดเดอร์และนักลงทุนมากกว่า 100 ล้านราย สามารถเข้าถึงข้อมูลสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ (Perpetual Futures) ของ KuCoin ได้โดยตรงภายในสภาพแวดล้อมการวิเคราะห์กราฟขั้นสูง
ด้วยการนำข้อมูล KuCoin Futures มาไว้บน TradingView ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาแบบเรียลไทม์ ติดตามสภาพคล่องของตลาด และสร้างกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยใช้ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดชุดหนึ่งในอุตสาหกรรม การผสานรวมนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ KuCoin ในการยกระดับความโปร่งใส ความสามารถในการเข้าถึง และโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบันทั่วทั้งระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล
จากการผสานรวมนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถ:
- เข้าถึงข้อมูลตลาด KuCoin Futures แบบเรียลไทม์ได้โดยตรงบนกราฟของ TradingView
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์กราฟขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ความผันผวน และแนวโน้ม
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบปรับแต่งได้ตามการเคลื่อนไหวของราคา KuCoin Futures
- พัฒนาตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโมเดลเชิงปริมาณ โดยใช้ Pine Script®
- นำข้อมูลของ KuCoin ไปในกระบวนการเทรดแบบสถาบันและระบบอัตโนมัติ
การผสานรวมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมตลาดในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นนักเทรดมืออาชีพ ผู้ดูแลสภาพคล่อง (market makers) ทีมวิเคราะห์เชิงปริมาณ นักลงทุนสถาบัน ตลอดจนผู้ลงทุนรายย่อยที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของตลาดฟิวเจอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านยิ่งขึ้น
การขยายการให้บริการข้อมูล KuCoin Futures ไปยัง TradingView ช่วยเพิ่มการเข้าถึงในระดับโลกของแพลตฟอร์ม และทำให้ผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมกับตลาดของแพลตฟอร์มได้ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ระดับชั้นนำ แม้จะอยู่นอกแพลตฟอร์มของ KuCoin ก็ตาม อีกทั้งยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในภาพรวมของ KuCoin ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายที่โปร่งใส สามารถขยายขนาดได้ และพร้อมรองรับนักลงทุนสถาบัน
เกี่ยวกับ KuCoin
KuCoin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 ในฐานะแพลตฟอร์มคริปโตชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความปลอดภัย โดยให้บริการผู้ใช้มากกว่า 40 ล้านรายในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก แพลตฟอร์มมีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและแนวทางที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอันดับแรก โดยผสานเทคโนโลยีขั้นสูง สภาพคล่องเชิงลึก และมาตรการความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เพื่อมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่น KuCoin เปิดโอกาสให้เข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 1,500 รายการ ผ่านชุดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และยังคงมุ่งมั่นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลที่โปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนด และยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับอนาคตของการเงิน โดยได้รับการรับรอง SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 และ ISO/IEC 27701:2019 นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างรากฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกอย่างแข็งแกร่ง โดยมีหมุดหมายสำคัญ เช่น การจดทะเบียนกับ AUSTRAC ในออสเตรเลีย การได้รับใบอนุญาต MiCA ในยุโรป และความคืบหน้าด้านกฎระเบียบในตลาดอื่น ๆ
ข้อจำกัดความรับผิด
การผสานรวมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดและเครื่องมือวิเคราะห์เท่านั้น มิได้ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือการชักชวนให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใด แม้ว่า KuCoin จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีการแสดงผลอย่างถูกต้อง แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ถึงความทันเวลา ความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลอาจมีความล่าช้า มีข้อผิดพลาด หรือเกิดการหยุดชะงักได้
ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่รองรับการดำเนินการซื้อขายผ่าน KuCoin บน TradingView
