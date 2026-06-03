DAMAC Digital atinge uma reserva de terrenos para projetos de TI com capacidade planejada de 6.000 MW na América do Norte, Europa, Ásia e Oriente Médio

DAMAC Digital participa do Datacloud Global Congress 2026 em Cannes, na França, em meio à crescente demanda global por IA, nuvem e infraestrutura de dados

CANNES, França e DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A DAMAC Digital, provedora global de infraestrutura digital pertencente ao DAMAC Group, anunciou hoje uma reserva de terrenos destinados a projetos de TI com capacidade planejada de 6.000 MW em 13 países e um portfólio planejado de mais de 35 locais. A empresa está em uma trajetória de expansão global, em meio à crescente demanda por IA, computação em nuvem e infraestrutura digital.

Hussain Sajwani, Founder, DAMAC Group

Em declarações nos bastidores do Datacloud Global Congress, em Cannes, Hussain Sajwani, fundador do Grupo DAMAC, afirmou: "A infraestrutura digital é a base sobre a qual as economias, as empresas e os governos operam. A DAMAC Digital foi criada para estabelecer essa base para a era da IA e da nuvem."

A DAMAC Digital tem como meta 2 GW de capacidade operacional até o final do primeiro trimestre de 2028. Uma das empresas de infraestrutura digital que mais cresce no mundo, ela iniciou as obras em 10 novos locais nos últimos cinco meses, com oito deles previstos para entrar em operação até o final de 2026. Até o primeiro trimestre de 2027, a DAMAC Digital pretende alcançar mais de 700 MW de capacidade operacional em mais de 14 locais.

Tendo firmado parcerias com cinco hiperescaladores globais, a DAMAC Digital é uma parceira confiável das principais empresas de tecnologia do mundo. Conta com o apoio de uma equipe em expansão de mais de 600 funcionários, atuando nas áreas de projeto, aquisição, construção, operações e outras funções de apoio em três continentes. Seus mercados europeus incluem Espanha, Itália, Grécia, Turquia e a região nórdica, enquanto na Ásia está se expandindo pela Tailândia, Indonésia, Malásia e Filipinas. A DAMAC Digital já atingiu capacidade operacional na Arábia Saudita e na Tailândia.

Fundada em 2021 por Hussain Sajwani, com a convicção de que os data centers se tornariam uma das categorias de infraestrutura mais importantes da década, a DAMAC Digital começou com um campus de 12 MW, desenvolvendo a disciplina operacional e a capacidade de entrega que sustentam sua expansão global.

Hoje, a DAMAC Digital atende às crescentes demandas de hiperescaladores, prestadores de serviços em nuvem, empresas e cargas de trabalho assistidas por IA. Com mais de 90% de seus data centers projetados com infraestrutura de resfriamento líquido, as instalações da DAMAC Digital são projetadas para suportar a mais recente geração de aceleradores de IA, incluindo a plataforma Vera Rubin da NVIDIA.

Seu pipeline global suporta computação de alta densidade, crescimento da nuvem, transformação digital nacional e a crescente necessidade de infraestrutura digital soberana. A longa experiência do DAMAC Group em aquisição de terrenos, desenvolvimento, construção e entrega de projetos em larga escala permite que a DAMAC Digital garanta locais estratégicos, gerencie requisitos complexos de licenciamento e zoneamento e leve capacidade ao mercado com rapidez.

Sobre a DAMAC Digital

A DAMAC Digital é uma empresa global de infraestrutura digital com sede em Dubai, Emirados Árabes Unidos, e uma subsidiária integral do DAMAC Group. Hoje, a DAMAC Digital possui um portfólio planejado de mais de 35 data centers em mais de 13 países, com mais de 600 funcionários atuando em design, aquisição, construção, operações e funções de suporte, entregando capacidade de TI escalável e infraestrutura projetada para crescer junto com as ambições dos clientes impulsionadas por IA.

Para obter mais informações, acesse https://www.damacdigital.com/en/.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2993139/DAMAC_Group_Founder_Hussain_Sajwani.jpg

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FONTE Damac Digital