DAMAC Digital atteint les 6 000 MW de capacité informatique planifiée en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

DAMAC Digital rejoint le Datacloud Global Congress 2026 à Cannes dans un contexte d'accélération de la demande mondiale en matière d'IA, de cloud et d'infrastructures de données

CANNES, France et DUBAï, Émirats arabes unis, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- DAMAC Digital, un fournisseur mondial d'infrastructure numérique appartenant au groupe DAMAC, a annoncé que sa réserve de capacité informatique prévue a atteint 6 000 MW dans 13 pays et un portefeuille prévu de plus de 35 sites. L'entreprise est engagée sur une trajectoire d'expansion mondiale, dans un contexte d'accélération de la demande d'IA, d'informatique en cloud et d'infrastructure numérique.

Hussain Sajwani, Founder, DAMAC Group

S'exprimant en marge du Datacloud Global Congress à Cannes, Hussain Sajwani, fondateur de DAMAC Group, a déclaré : « L'infrastructure numérique est la base sur laquelle les économies, les entreprises et les gouvernements fonctionnent. DAMAC Digital a été créée pour constituer cette base pour l'ère de l'IA et du cloud ».

DAMAC Digital vise une capacité opérationnelle de 2 GW d'ici la fin du premier trimestre 2028. Étant l'une des entreprises d'infrastructure numérique à la croissance la plus rapide au monde, elle a inauguré dix nouveaux sites au cours des cinq derniers mois, dont huit devraient être opérationnels avant la fin 2026. D'ici le premier trimestre 2027, DAMAC Digital vise une capacité opérationnelle de plus de 700 MW sur plus de 14 sites.

Ayant signé des partenariats avec cinq grandes entreprises mondiales, DAMAC Digital est un partenaire de confiance pour les principales entreprises technologiques du monde. Elle est soutenue par une équipe croissante de plus de 600 employés, couvrant la conception, l'approvisionnement, la construction, les opérations et d'autres fonctions de soutien sur trois continents. En Europe, elle est présente en Espagne, en Italie, en Grèce, en Turquie et dans les pays nordiques, tandis qu'en Asie, elle poursuit sa croissance en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines. DAMAC Digital a déjà atteint sa pleine capacité opérationnelle en Arabie Saoudite et en Thaïlande.

Fondée en 2021 par Hussain Sajwani, sur la conviction que les centres de données deviendraient l'une des catégories d'infrastructures les plus importantes de la décennie, DAMAC Digital a démarré avec un campus de 12 MW, en développant une discipline opérationnelle et une capacité de livraison qui sous-tendent son expansion mondiale.

Aujourd'hui, DAMAC Digital répond aux exigences croissantes des hyperscalers, des fournisseurs de services cloud, des entreprises et des applications de calcul liées à l'IA. Plus de 90 % de ses centres de données ayant été conçus avec une infrastructure de refroidissement liquide, les installations de DAMAC Digital ont été pensées pour prendre en charge la dernière génération d'accélérateurs d'IA, notamment la plateforme Vera Rubin de NVIDIA.

Son pipeline mondial est préparé pour l'informatique à haute densité, la croissance du cloud, la transformation numérique nationale et le besoin croissant d'une infrastructure numérique souveraine. La longue expérience du groupe DAMAC en matière d'acquisition de terrains, de développement, de construction et de réalisation de projets à grande échelle permet à DAMAC Digital de sécuriser des sites stratégiques, de gérer les exigences complexes en matière d'autorisations et d'urbanisme, et de commercialiser rapidement ses capacités.

À propos de DAMAC Digital

DAMAC Digital est une entreprise d'envergure mondiale spécialisée dans les infrastructures numériques dont le siège se trouve à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et une filiale à 100 % du groupe DAMAC. Aujourd'hui, DAMAC Digital dispose d'un portefeuille planifié de plus de 35 centres de données dans plus de 13 pays, avec plus de 600 employés occupant des postes de conception, d'approvisionnement, de construction, d'exploitation et d'assistance, offrant ainsi une capacité et une infrastructure informatiques évolutives conçues pour croître avec les ambitions des clients liées à l'IA.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.damacdigital.com/en/.

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