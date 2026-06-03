DAMAC Digital 在北美洲、歐洲、亞洲及中東地區的規劃資訊科技容量土地儲備已達到 6,000MW

DAMAC Digital 計劃在 2028 年首季結束前，實現 2GW 的營運容量。作為全球其中一間發展最快的數碼基礎設施公司，該公司在過去五個月內已有 10 個新項目動工，其中 8 個預計將於 2026 年底前正式啟用。DAMAC Digital 計劃在 2027 年首季前，於超過 14 個站點實現 700MW 以上的營運容量。

DAMAC Digital 已與五間全球超大規模服務商簽署合作夥伴協議，是全球領先科技公司值得信賴的合作夥伴。公司團隊現有超過 600 名員工，並持續增長，業務涵蓋設計、採購、建造、營運及其他支援功能，遍及三大洲。公司的歐洲版圖涵蓋西班牙、意大利、希臘、土耳其及北歐地區；亞洲方面，公司正於泰國、印尼、馬來西亞及菲律賓擴張。DAMAC Digital 已在沙特阿拉伯及泰國達成營運容量。

Hussain Sajwani 於 2021 年創立 DAMAC Digital，當時他堅信數據中心將成為這十年間一大重要的基礎設施。公司由一個 12MW 的園區開始，逐步建立營運規範及交付能力，支撐其後的全球擴展。

如今，DAMAC Digital 正服務於超大規模服務商、雲端服務商、企業及人工智能推動的工作負載，滿足其日漸增長的需求。DAMAC Digital 逾 90% 的數據中心皆以液體冷卻基建為設計核心，其設施足以承載最新一代的人工智能加速器，當中包括 NVIDIA 的 Vera Rubin 平台。

公司的全球項目儲備，能夠支援高密度運算、雲端發展、國家數碼轉型，以及日益增長的主權數碼基礎設施需求。DAMAC Group 在土地收購、項目發展、建造及大規模項目交付方面經驗豐富，這讓 DAMAC Digital 能夠取得策略性選址、處理複雜的許可及分區規定，並迅速將容量推出市場。

關於 DAMAC Digital

DAMAC Digital 是全球數碼基礎設施公司，總部設於阿聯酋杜拜，並為 DAMAC Group 的全資子公司。如今，DAMAC Digital 在超過 13 個國家擁有超過 35 個規劃中的數據中心項目。並有逾 600 名員工從事設計、採購、建造、營運及支援職能，提供可擴展的資訊科技容量及基礎設施，以配合客戶發展人工智能驅動領域的雄心。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.damacdigital.com/en/。

SOURCE Damac Digital