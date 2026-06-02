-DAMAC Digital alcanza una capacidad de infraestructura de TI planificada de 6.000 MW en Norteamérica, Europa, Asia y Oriente Medio

DAMAC Digital participa en el Datacloud Global Congress 2026 en Cannes, Francia, en un contexto de creciente demanda mundial de IA, nube e infraestructura de datos

CANNES, Francis y DUBAI, EAU, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DAMAC Digital, un proveedor global de infraestructura digital, propiedad de DAMAC Group, ha anunciado que su cartera de terrenos para capacidad de TI planificada ha alcanzado los 6.000 MW en 13 países y cuenta con una cartera planificada de más de 35 emplazamientos. La compañía se encuentra en una fase de expansión global, impulsada por la creciente demanda de inteligencia artificial, computación en la nube e infraestructura digital.

Hussain Sajwani, Founder, DAMAC Group

En declaraciones realizadas al margen del Datacloud Global Congress en Cannes, Hussain Sajwani, fundador de DAMAC Group, afirmó: "La infraestructura digital es la base sobre la que operan las economías, las empresas y los gobiernos. DAMAC Digital se creó para construir esa base en la era de la IA y la nube".

DAMAC Digital tiene como objetivo alcanzar los 2 GW de capacidad operativa para finales del primer trimestre de 2028. Como una de las empresas de infraestructura digital de más rápido crecimiento en el mundo, ha iniciado la construcción de 10 nuevos emplazamientos en los últimos cinco meses, y se espera que ocho de ellos estén operativos para finales de 2026. Para el primer trimestre de 2027, DAMAC Digital aspira a superar los 700 MW de capacidad operativa en más de 14 emplazamientos.

Tras haber firmado acuerdos de colaboración con cinco proveedores de servicios en la nube de gran tamaño a nivel mundial, DAMAC Digital se ha consolidado como socio de confianza para las empresas tecnológicas líderes del mundo. Cuenta con un equipo en constante crecimiento de más de 600 empleados, que abarca diseño, adquisiciones, construcción, operaciones y otras funciones de soporte en tres continentes. Sus mercados europeos incluyen España, Italia, Grecia, Turquía y la región nórdica, mientras que en Asia se está expandiendo por Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas. DAMAC Digital ya ha alcanzado capacidad operativa en Arabia Saudita y Tailandia.

Fundada en 2021 por Hussain Sajwani, con la convicción de que los centros de datos se convertirían en una de las infraestructuras más importantes de la década, DAMAC Digital comenzó con un campus de 12 MW, desarrollando una disciplina operativa y una capacidad de entrega que sustentan su expansión global.

Hoy, DAMAC Digital satisface las crecientes necesidades de proveedores de servicios en la nube a gran escala, proveedores de servicios en la nube, empresas y cargas de trabajo basadas en IA. Con más del 90 % de sus centros de datos diseñados con infraestructura de refrigeración líquida, las instalaciones de DAMAC Digital están construidas para soportar la última generación de aceleradores de IA, incluida la plataforma Vera Rubin de NVIDIA.

Su cartera global respalda la computación de alta densidad, el crecimiento de la nube, la transformación digital nacional y la creciente necesidad de infraestructura digital soberana. La dilatada experiencia de DAMAC Group en adquisición de terrenos, desarrollo, construcción y ejecución de proyectos a gran escala permite a DAMAC Digital asegurar emplazamientos estratégicos, gestionar los complejos requisitos de permisos y zonificación, y ofrecer capacidad al mercado con rapidez.

Acerca de DAMAC Digital

DAMAC Digital es una empresa global de infraestructura digital con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y filial de DAMAC Group. Actualmente, DAMAC Digital cuenta con una cartera planificada de más de 35 centros de datos en más de 13 países, con más de 600 empleados que abarcan funciones de diseño, adquisición, construcción, operaciones y soporte. Ofrece capacidad e infraestructura de TI escalables, diseñadas para crecer al ritmo de las ambiciones de sus clientes impulsadas por la IA.

Para más información, visite https://www.damacdigital.com/en/.

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