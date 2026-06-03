DAMAC Digital alcanza una capacidad prevista de 6.000 MW en terrenos para infraestructura de TI en Norteamérica, Europa, Asia y Oriente Medio

DAMAC Digital se une al Datacloud Global Congress 2026 en Cannes, Francia, en medio de la acelerada demanda mundial de IA, nube e infraestructura de datos

CANNES, Francia y DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DAMAC Digital, un proveedor mundial de infraestructura digital propiedad de DAMAC Group, anunció que su banco de tierra de capacidad de TI planificada ha alcanzado los 6.000 MW en 13 países y una cartera planificada de más de 35 sitios. La empresa se encuentra en una trayectoria de expansión mundial, en medio de la acelerada demanda de IA, computación en la nube e infraestructura digital.

Hussain Sajwani, Founder, DAMAC Group

Al hablar al margen del Datacloud Global Congress en Cannes, Hussain Sajwani, fundador de DAMAC Group, comentó: "La infraestructura digital es la base sobre la que operan las economías, las empresas y los gobiernos. DAMAC Digital se creó para construir esa base para la era de la IA y la nube".

DAMAC Digital tiene como objetivo tener una capacidad operativa de 2 GW para finales del primer trimestre de 2028. Una de las empresas de infraestructura digital de más rápido crecimiento del mundo, inició la construcción de 10 sitios nuevos en los últimos cinco meses, y se espera que ocho sitios estén operativos para finales de 2026. Para el primer trimestre de 2027, DAMAC Digital apunta a una capacidad operativa de más de 700 MW en más de 14 sitios.

Después de haber firmado asociaciones con cinco hiperescaladores globales, DAMAC Digital es un socio de confianza para las principales empresas de tecnología del mundo. Con el apoyo de un equipo en crecimiento de más de 600 empleados, que abarca diseño, adquisiciones, construcción, operaciones y otras funciones de soporte en tres continentes. Sus mercados europeos incluyen España, Italia, Grecia, Turquía y la región nórdica, mientras que en Asia se está expandiendo a Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas. DAMAC Digital ya ha alcanzado la capacidad operativa en Arabia Saudita y Tailandia.

Fundada en 2021 por Hussain Sajwani con la convicción de que los centros de datos se convertirían en una de las clases de infraestructura más importantes de la década, DAMAC Digital comenzó con un campus de 12 MW, con el que desarrolló la disciplina operativa y la capacidad de entrega que sustenta su expansión mundial.

Hoy en día, DAMAC Digital satisface los crecientes requisitos de los hiperescaladores, los proveedores de servicios en la nube, las empresas y las cargas de trabajo impulsadas por IA. Más del 90 % de sus centros de datos están diseñados con infraestructura de refrigeración líquida, por lo que las instalaciones de DAMAC Digital están diseñadas para admitir la última generación de aceleradores de IA, incluida la plataforma Vera Rubin de NVIDIA.

Su cartera global admite computación de alta densidad, crecimiento de la nube, transformación digital nacional y la creciente necesidad de infraestructura digital soberana. La larga experiencia de DAMAC Group en la adquisición de tierras, desarrollo, construcción y entrega de proyectos a gran escala permite a DAMAC Digital asegurar sitios estratégicos, gestionar complejos requisitos de permisos y zonificación, y llevar la capacidad al mercado a gran velocidad.

Acerca de DAMAC Digital

DAMAC Digital es una empresa mundial de infraestructura digital con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y una filial cuya propiedad absoluta es de DAMAC Group. Hoy en día, DAMAC Digital tiene una cartera planificada de más de 35 centros de datos en más de 13 países, con más de 600 empleados que abarcan funciones de diseño, adquisiciones, construcción, operaciones y soporte, que ofrecen capacidad e infraestructura de TI escalables diseñadas para crecer con las ambiciones impulsadas por la IA de los clientes.

Para más información, visite https://www.damacdigital.com/en/.

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FUENTE Damac Digital