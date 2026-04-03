SÃO FRANCISCO, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A daydream, agência líder em inteligência artificial para pesquisa orgânica, anunciou hoje uma rodada de financiamento Série A de US$ 15 milhões liderada pela WndrCo, com participação da First Round Capital e a Basis Set Ventures. A rodada eleva o total de financiamento da daydream para US$ 21 milhões e será usada para acelerar contratações, desenvolvimento de produtos e expansão no mercado de lançamento.

daydream oferece uma vantagem injusta em SEO e busca por IA Speed Speed

"Estamos muito felizes por contar com esse apoio e apoio de empresas de capital de risco de alto nível", declarou Thenuka Karunaratne, CEO e cofundadora da daydream. "Estamos trazendo especialização em SEO de classe mundial, combinada com agentes, para toda empresa de alto crescimento e possibilitando máxima velocidade em um dos canais de marketing mais complexos de dominar."

A maioria das ferramentas hoje mostra como uma empresa aparece em SEO e busca por IA. A daydream vai além da simples observação para gerar resultados por meio de estratégia e execução, uma agência nativa de IA que combina agentes de SEO com especialistas de ponta para oferecer suporte completo de busca em serviço.

"O mercado de SEO é enorme, e a IA está mudando mais rápido do que a maioria das empresas consegue acompanhar. Apoiamos a daydream porque Thenuka e Shravan entendem esse setor melhor do que qualquer pessoa que já conhecemos, e eles criaram o produto para provar isso. As equipes que descobrirem busca orgânica na era da IA terão uma vantagem injusta, e a daydream é a empresa que os ajuda a chegar lá", declarou ChenLi Wang, sócio geral da WndrCo.

A abordagem da daydream combina três elementos: o método daydream, uma estrutura que abrange sete alavancas de crescimento orgânico, desde a estratégia de palavras-chave até a visibilidade por IA; agentes de SEO que executam mais rápido do que agências tradicionais e automatizam a execução de busca em escala; e um Growth Lead dedicado atribuído a cada cliente, um especialista em SEO responsável pela estratégia, qualidade e resultados.

"O SEO requer profundo conhecimento, execução rápida e a capacidade de se adaptar à medida que a própria pesquisa evolui", disse Shravan Rajinikanth, diretor de tecnologia e cofundador da daydream. "A maioria das empresas ainda está otimizando para uma versão de pesquisa que não existe mais. Estamos criando agentes que podem pensar, planejar e executar tudo o que um profissional de SEO sênior faz, e fazer isso na velocidade e escala que a era da IA generativa exige."

A agência nativa de IA é uma categoria emergente no mundo apoiado por capital de risco. Em seu Pedido de Startups para a primavera de 2026, a Y Combinator classificou as agências nativas de IA em terceiro lugar entre as categorias de startups que mais deseja financiar. O financiamento da Série A da daydream é uma aposta de que combinar agentes com experiência humana é o modelo mais eficaz para SEO e busca por IA em escala.

Sobre a daydream

A daydream é uma agência líder nativa de IA que oferece uma vantagem injusta na pesquisa orgânica, combinando uma metodologia comprovada com agentes de SEO e especialistas dedicados por meio de suporte completo. Saiba mais em withdaydream.com

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Kim Huong Tran

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FONTE daydream