أعلنت شركة daydream عن جمع تمويل من السلسلة أ بقيمة 15 مليون دولار لبناء أفضل وكالة في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال تحسين محركات البحث (SEO)

سان فرانسيسكو، 3 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة daydream، وهي وكالة رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العضوي، اليوم عن إغلاق جولة تمويل من السلسلة أ بقيمة 15 مليون دولار، بقيادة شركة WndrCo، وبمشاركة كل من First Round Capital وBasis Set Ventures. وبذلك يصل إجمالي تمويل الشركة إلى 21 مليون دولار، وسيتم استخدام هذه الأموال لتسريع التوظيف، وتطوير المنتجات، والتوسع في دخول الأسواق.

قال Thenuka Karunaratne، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة daydream: "نحن متحمسون للغاية للحصول على هذا الدعم والتأييد من شركات رأس المال المُغامر رفيعة المستوى". "نحن نجلب خبرات عالمية في تحسين محركات البحث (SEO)، مدعومة بوكلاء الذكاء، إلى كل شركة ذات نمو مرتفع، مما يمكّنها من تحقيق أقصى سرعة ممكنة في أكثر قنوات التسويق تعقيدًا".

معظم الأدوات اليوم تكتفي بإظهار كيفية ظهور الشركة في نتائج تحسين محركات البحث (SEO) والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي. أما daydream فتتجاوز مجرد المراقبة إلى تحقيق نتائج فعلية من خلال الإستراتيجية والتنفيذ، باعتبارها وكالة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تجمع بين وكلاء تحسين محركات البحث (SEO) وخبراء متميزين لتقديم دعم كامل الخدمات في مجال البحث.

قال ChenLi Wang، الشريك العام في شركة WndrCo: "سوق تحسين محركات البحث (SEO) ضخم للغاية، والذكاء الاصطناعي يغيّره بوتيرة أسرع مما تستطيع معظم الشركات مواكبتها. لقد استثمرنا في daydream لأن Thenuka وShravan يفهمان هذا المجال بشكلٍ أفضل من أي شخص قابلناه، وقد بنوا منتجًا يثبت ذلك. الفِرق التي ستتمكن من إتقان البحث العضوي في عصر الذكاء الاصطناعي ستحصل على ميزة تنافسية غير عادلة، وdaydream هي الشركة التي ستساعدهم في الوصول إلى ذلك".

يعتمد نهج شركة daydream على ثلاثة عناصر مجتمعة: منهجية daydream، وهي إطار عمل يغطي سبعة محركات للنمو العضوي بدءًا من إستراتيجية الكلمات المفتاحية وصولًا إلى الظهور في نتائج الذكاء الاصطناعي؛ ووكلاء تحسين محركات البحث (SEO) الذين ينفذون المهام بسرعة تفوق الوكالات التقليدية ويؤتمتون عمليات البحث على نطاق واسع؛ إضافةً إلى تعيين قائد نمو مخصص لكل عميل، وهو خبير تحسين محركات البحث (SEO) المسؤول عن الإستراتيجية والجودة وتحقيق النتائج.

قال Shravan Rajinikanth، الرئيس التقني والمؤسس المشارك لشركة daydream: "يتطلب تحسين محركات البحث (SEO) خبرة عميقة، وتنفيذًا سريعًا، والقدرة على التكيف مع تطور البحث نفسه". "معظم الشركات ما تزال تحسّن أداءها وفق نسخة من البحث لم تعد موجودة. نحن نبني وكلاء قادرين على التفكير، ووضع الإستراتيجيات، وتنفيذ كل ما يقوم به خبير تحسين محركات البحث (SEO) المحترف، ولكن بسرعة وحجم يتناسبان مع عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي".

إن الوكالات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي هي فئة ناشئة في عالم الشركات المدعومة برأس المال المُغامر. في دعوتها للشركات الناشئة لربيع 2026، صنّفت شركة Y Combinator الوكالات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثالثة ضمن الفئات التي تسعى لتمويلها. وتُعد جولة التمويل من السلسلة أ لشركة daydream رهانًا على أن الجمع بين الوكلاء والخبرة البشرية هو النموذج الأكثر فاعلية لتوسيع نطاق تحسين محركات البحث والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

نبذة عن daydream

شركة daydream هي وكالة رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتوفر ميزة تنافسية غير عادلة في مجال البحث العضوي من خلال الجمع بين منهجية مُثبتة، ووكلاء تحسين محركات البحث (SEO)، وخبراء متخصصين مخصصين، وذلك عبر تقديم دعم متكامل الخدمات. اعرف المزيد عبر withdaydream.com

