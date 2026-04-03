daydream recauda $ 15M Serie A para construir la mejor agencia nativa de IA del mundo para SEO

3 de abril de 2026, SAN FRANCISCO /PRNewswire/ -- daydream, una agencia líder nativa de IA para la búsqueda orgánica, anunció hoy una ronda de financiamiento de Serie A de $ 15 millones dirigida por WndrCo, junto con First Round Capital y Basis Set Ventures. La ronda eleva el financiamiento total de daydream a $ 21 millones y se utilizará para acelerar la contratación, el desarrollo de productos y la expansión del mercado.

daydream ofrece una ventaja injusta en la búsqueda de IA y SEO Speed Speed

"Estamos encantados de tener ese apoyo y respaldo de firmas de riesgo de primer nivel", dijo Thenuka Karunaratne, directora ejecutiva y cofundadora de daydream. "Estamos brindando experiencia en SEO de clase mundial, junto con agentes, a todas las empresas de alto crecimiento y permitiendo la máxima velocidad en uno de los canales de marketing más complejos de dominar".

La mayoría de las herramientas actuales te dicen cómo aparece una empresa en SEO y en búsquedas con IA. daydream va más allá de la observabilidad para impulsar los resultados a través de la estrategia y la ejecución, una agencia nativa de IA que combina agentes de SEO con los mejores expertos para ofrecer un soporte de búsqueda de servicio completo.

"El mercado de SEO es enorme, y la IA lo está cambiando más rápido de lo que la mayoría de las empresas pueden mantener el ritmo. Respaldamos a daydream porque Thenuka y Shravan comprenden este espacio mejor que nadie que hayamos conocido, y han creado el producto para demostrarlo. Los equipos que descubren la búsqueda orgánica en la era de la IA tendrán una ventaja injusta, y daydream es la empresa que los ayuda a llegar allí", dijo ChenLi Wang, socio general de WndrCo.

El enfoque de daydream combina tres cosas: el método daydream, un marco que cubre siete palancas de crecimiento orgánico, desde la estrategia de palabras clave hasta la visibilidad de la IA; agentes de SEO que se ejecutan más rápido que las agencias tradicionales y automatizan la ejecución de búsquedas a escala; y un líder de crecimiento dedicado asignado a cada cliente, un experto en SEO responsable de la estrategia, la calidad y los resultados.

"El SEO requiere una gran experiencia, una ejecución rápida y la capacidad de adaptarse a medida que evoluciona la búsqueda", dijo Shravan Rajinikanth, director de tecnología y cofundador de daydream. "La mayoría de las empresas todavía está optimizando para una versión de búsqueda que ya no existe. Estamos creando agentes que pueden pensar, crear estrategias y ejecutar todo lo que un profesional de SEO sénior puede, y hacerlo a la velocidad y escala que exige la era de la IA generativa ".

La agencia nativa de IA es una categoría emergente en el mundo respaldado por empresas. En su Solicitud de Startups para la primavera de 2026, Y Combinator clasificó a las agencias nativas de IA como la # 3 entre las categorías de startups que más quiere financiar. La financiación de la Serie A de daydream es una apuesta a que la combinación de agentes con experiencia humana es el modelo más eficaz para el SEO y la búsqueda con IA a escala.

Acerca de Daydream

Daydream es una agencia líder nativa de IA que ofrece una ventaja injusta en la búsqueda orgánica al combinar una metodología probada con agentes de SEO y expertos dedicados a través de un soporte de servicio completo. Más información en withdaydream.com

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FUENTE daydream