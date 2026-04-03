daydream Kumpulkan Dana Seri A Sebesar $15 Juta untuk Menciptakan Agen AI Terbaik di Dunia Bagi SEO

SAN FRANCISCO, 3 April 2026 /PRNewswire/ -- daydream adalah agen AI terkemuka untuk pencarian organik. Hari ini daydream mengumumkan putaran pendanaan Seri A senilai $15 juta yang dipimpin oleh WndrCo, bersama First Round Capital dan Basis Set Ventures. Setelah putaran ini, total pendanaan Daydream menjadi $21 juta dan akan digunakan untuk mempercepat perekrutan, pengembangan produk, dan ekspansi ke pasar.

"Kami sangat senang mendapatkan dukungan berbagai perusahaan ventura kelas atas," kata Thenuka Karunaratne, CEO dan salah satu Pendiri daydream. "Kami menghadirkan keahlian SEO kelas dunia bersama agen kepada setiap perusahaan yang tinggi pertumbuhannya, dan memungkinkan kecepatan maksimum di salah satu saluran pemasaran yang paling kompleks untuk dikuasai."

Sebagian besar alat zaman sekarang memberi tahu bagaimana suatu perusahaan muncul dalam pencarian berbasis AI dan SEO. daydream melampaui kemampuan pengamatan untuk mendorong hasil melalui strategi dan pelaksanaan, agen AI yang memadukan agen SEO dengan para ahli terkemuka guna memberikan dukungan pencarian layanan lengkap.

"Pasar SEO sangat besar, dan AI mengubahnya lebih cepat dibanding kemampuan hampir semua perusahaan. Kami mendukung daydream karena Thenuka dan Shravan memahami bidang ini lebih baik dibanding siapa pun yang pernah kami temui, dan mereka telah menciptakan produk ini untuk membuktikannya. Tim yang mengetahui pencarian organik di era AI akan mendapatkan keuntungan yang sangat unggul, dan daydream adalah perusahaan yang membantu mereka mencapainya," kata ChenLi Wang, General Partner di WndrCo.

Pendekatan daydream menggabungkan tiga hal: metode daydream, yakni kerangka kerja yang mencakup tujuh pilar pertumbuhan organik, mulai dari strategi kata kunci hingga visibilitas AI; agen SEO yang mampu melaksanakan lebih cepat dibanding agen tradisional dan mengotomatiskan pelaksanaan pencarian dalam skala besar; dan Growth Lead khusus yang ditugaskan untuk setiap pelanggan, yakni ahli SEO yang bertanggung jawab atas strategi, kualitas, dan hasil.

"SEO membutuhkan keahlian yang mendalam, pelaksanaan yang cepat, dan kemampuan beradaptasi seiring perkembangan pencarian itu sendiri," kata Shravan Rajinikanth, CTO dan salah satu Pendiri daydream. "Sebagian besar perusahaan masih mengoptimalkan versi pencarian yang sudah tidak ada. Kami menciptakan agen yang mampu berpikir, menyusun strategi, dan melaksanakan semua yang dapat dilakukan oleh praktisi SEO senior, serta melakukannya dengan kecepatan dan skala yang dibutuhkan oleh era AI generatif."

Agen AI adalah kategori baru di dunia yang didukung oleh ventura. Dalam Request for Startups for Spring 2026, Y Combinator menempatkan agen AI di peringkat ke-3 di antara kategori startup yang paling ingin mereka danai. Pendanaan Seri A daydream adalah strategi bahwa memadukan agen dengan keahlian manusia adalah model yang paling efektif untuk SEO dan pencarian AI dalam skala besar.

Tentang daydream

daydream adalah agen AI terkemuka yang memberikan keuntungan sangat unggul dalam pencarian organik dengan cara memadukan metodologi yang telah terbukti dan agen SEO serta para ahli khusus melalui dukungan layanan penuh. Ketahui lebih lanjut di withdaydream.com

