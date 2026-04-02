daydream Huy Động 15 Triệu USD trong Vòng Gọi Vốn Series A để Xây Dựng Công ty SEO Thuần AI Hàng Đầu Thế Giới

SAN FRANCISCO, ngày 3 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- daydream, một công ty thuần AI hàng đầu trong lĩnh vực tìm kiếm tự nhiên, hôm nay đã công bố vòng gọi vốn Series A trị giá 15 triệu USD do WndrCo dẫn đầu, cùng với sự tham gia của First Round Capital và Basis Set Ventures. Vòng gọi vốn này nâng tổng số vốn đầu tư của daydream lên 21 triệu USD và sẽ được sử dụng để đẩy nhanh quá trình tuyển dụng, phát triển sản phẩm và mở rộng quy mô tiếp cận thị trường.

Ông Thenuka Karunaratne, Giám Đốc Điều Hành kiêm Người Đồng Sáng Lập của daydream, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ và bảo chứng từ các công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu. Chúng tôi sẽ cung cấp chuyên môn SEO đẳng cấp thế giới cùng các tác nhân AI cho mọi công ty có tốc độ tăng trưởng cao và giúp họ tối đa hóa tốc độ trong một trong những kênh tiếp thị khó làm chủ nhất hiện nay."

Hầu hết các công cụ hiện nay chỉ cho bạn biết một công ty hiển thị như thế nào trên kết quả tìm kiếm SEO và các công cụ tìm kiếm bằng AI. daydream không chỉ cung cấp khả năng quan sát để thúc đẩy kết quả thông qua chiến lược và thực thi, công ty thuần AI sẽ kết hợp các tác nhân AI SEO với các chuyên gia hàng đầu để cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm toàn diện.

"Thị trường SEO rất rộng lớn, và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi nó nhanh đến mức hầu hết các công ty đều không thể theo kịp. Chúng tôi đầu tư vào daydream vì Thenuka và Shravan hiểu lĩnh vực này sâu sắc hơn bất kỳ ai chúng tôi từng gặp, và họ đã xây dựng được sản phẩm để chứng minh điều đó. Trong kỷ nguyên AI, những đơn vị nào tìm được cách tối ưu hóa tìm kiếm tự nhiên sẽ nắm giữ lợi thế vượt trội, và daydream chính là công ty giúp họ làm được điều đó", ông ChenLi Wang, Đối Tác Điều Hành tại WndrCo, cho biết.

Cách tiếp cận của daydream kết hợp ba yếu tố: Phương pháp daydream – một khung vận hành bao gồm 7 đòn bẩy tăng trưởng tự nhiên, từ chiến lược từ khóa đến khả năng hiển thị AI; các tác nhân AI SEO có khả năng thực thi nhanh hơn các đại lý truyền thống và tự động hóa việc thực thi tìm kiếm trên quy mô lớn; và một Trưởng bộ phận Tăng Trưởng chuyên trách được chỉ định cho mỗi khách hàng – một chuyên gia SEO chịu trách nhiệm về chiến lược, chất lượng và kết quả.

Ông Shravan Rajinikanth, Giám Đốc Công Nghệ kiêm Người Đồng Sáng Lập của daydream chia sẻ: "SEO đòi hỏi chuyên môn sâu rộng, khả năng thực thi nhanh chóng và khả năng thích ứng khi chính thuật toán tìm kiếm đang không ngừng tiến hóa. Hầu hết các công ty hiện vẫn đang tối ưu hóa cho một phiên bản tìm kiếm đã không còn tồn tại. Chúng tôi đang xây dựng các tác nhân AI có khả năng tư duy, lập chiến lược và thực thi mọi công việc như một chuyên gia SEO cấp cao, nhưng với tốc độ và quy mô mà kỷ nguyên AI tạo sinh yêu cầu."

Công ty thuần AI là một phân khúc mới nổi trong thế giới đầu tư mạo hiểm. Trong danh sách kêu gọi khởi nghiệp "Request for Startups" Mùa Xuân năm 2026, Y Combinator đã xếp hạng các công ty thuần AI ở vị trí thứ 3 trong số các hạng mục khởi nghiệp mà họ muốn tài trợ nhất. Vòng gọi vốn Series A của daydream là một kèo cược rằng sự kết hợp giữa các tác nhân AI với chuyên môn của con người chính là mô hình hiệu quả nhất cho SEO và tìm kiếm bằng AI trên quy mô lớn.

Giới thiệu về daydream

daydream là một công ty thuần AI hàng đầu, mang lại lợi thế vượt trội trong lĩnh vực tìm kiếm tự nhiên bằng cách kết hợp phương pháp đã được chứng minh với các tác nhân AI SEO và đội ngũ chuyên gia tận tâm thông qua dịch vụ hỗ trợ toàn diện. Tìm hiểu thêm tại withdaydream.com

