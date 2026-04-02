daydream、SEOのための世界最高のAIネイティブエージェンシーを構築するために1,500万ドルのシリーズAでの資金調達を実施

サンフランシスコ, 2026年4月3日 /PRNewswire/ --オーガニック検索の大手AIネイティブエージェンシーであるdaydreamは、First Round CapitalおよびBasis Set VenturesとともにWndrCoが主導する1,500万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを発表しました。今回の資金調達により、daydreamの資金調達総額は2,100万ドルに達し、本資金は雇用促進、製品開発、市場開拓に充てられます。

「一流のベンチャー企業からこのような支援と支持をいただけたことを大変嬉しく思います」と、daydreamのCEO兼共同設立者であるThenuka Karunaratneは述べています。「私たちは、世界クラスのSEOの専門知識とエージェントを、あらゆる成長著しい企業に提供し、最も複雑なマーケティング・チャネルの1つであるSEOを最大限に活用できるようにします。

daydream delivers an unfair advantage in SEO & AI Search Speed Speed

今日のツールのほとんどは、SEOやAI検索で企業がどのように表示されるかを教えてくれます。daydreamは、観測可能性を超えて、戦略と実行を通じて成果を促進し、SEOエージェントとトップエキスパートを組み合わせたAIネイティブエージェンシーであり、フルサービスの検索サポートを提供することができます。

「SEO市場は巨大で、AIはほとんどの企業が追いつけないほどの速さで変化しています。私たちがdaydreamを支援しているのは、ThenukaとShravanがこの分野を誰よりも理解し、それを証明する製品を作り上げているからです。AIの時代にオーガニック検索を理解するチームは、不公平な優位性を持つでしょう。そして、daydreamは、そうしたチームが目標を達成できるよう支援する企業です」と、WndrCoのゼネラルパートナーであるChenLi Wangは述べています。

daydreamのアプローチは3つの要素を兼ね備えています。キーワード戦略からAIの可視性まで、オーガニックグロースの7つのレバーをカバーするフレームワークであるdaydreamメソッド、従来の代理店よりも高速に実行し、検索実行を大規模に自動化するSEOエージェント、そして、戦略、品質、成果に責任を持つSEOの専門家である専任のグロースリードが、すべての顧客に割り当てられます。

「SEOには、深い専門知識、迅速な実行、そして検索自体の進化に適する能力が必要です」と、daydreamのCTO兼共同設立者であるShravan Rajinikanthは述べています。「ほとんどの企業は、もはや存在しないバージョンの検索に最適化しています。私たちは、シニアSEO担当者ができることすべてを考え、戦略を立て、実行できるエージェントを構築しています。そして、生成AIの時代が求めるスピードと規模でそれを実現します。

AIネイティブのエージェンシーは、ベンチャー企業の世界では新しいカテゴリーです。Y Combinatorは、2026年春のスタートアップ募集において、AIネイティブエージェンシーを、最も資金を提供したいスタートアップカテゴリーの3位にランク付けしました。daydreamのシリーズA資金調達は、エージェントと人間の専門知識を組み合わせることが、SEOとAI検索を大規模に行うための最も効果的なモデルであるという見通しに基づくものです。

daydreamについて

daydreamは、実績のある方法論とSEOエージェント、そして専任のエキスパートを組み合わせ、フルサービスのサポートを通じて、オーガニック検索で不公平な優位性を提供するAIネイティブの大手エージェンシーです。詳しくはwithdaydream.comをご覧ください。

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Kim Huong Tran

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SOURCE daydream