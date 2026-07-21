Declaração Formal da Jingye Steel Co., Ltd.

SHIJIAZHUANG, China, 21 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em relação à nacionalização compulsória, pelo governo do Reino Unido, da British Steel Limited ('British Steel'), subsidiária da Jingye Steel Co., Ltd. ('Jingye'), Jingye, por meio deste, emite a seguinte declaração formal:

I. Contribuição significativa da Jingye para a British Steel e a indústria siderúrgica do Reino Unido

Em 2020, quando a British Steel estava à beira da insolvência, Jingye interveio e adquiriu legalmente a empresa, resgatando uma das siderúrgicas mais históricas da Grã-Bretanha do colapso iminente. Um ano após a aquisição, a Jingye restaurou a lucratividade da British Steel por meio de reformas internas e otimização operacional.

Nos cinco anos seguintes, a Jingye continuou a investir capital substancial na modernização de equipamentos, no avanço da tecnologia e no fortalecimento das capacidades operacionais da British Steel. A Jingye cumpriu integralmente as suas obrigações fiscais, criou dezenas de milhares de empregos na economia local, apoiou as comunidades locais e contribuiu para o desenvolvimento de uma cadeia de abastecimento industrial mais ampla.

Ao longo de uma série de desafios sem precedentes, incluindo a pandemia de COVID-19, o Brexit, o conflito Rússia-Ucrânia e o aumento acentuado da inflação, a Jingye honrou consistentemente seus compromissos, doou suprimentos essenciais e ficou ao lado de seus funcionários em tempos difíceis, mantendo operações estáveis para garantir que os salários fossem pagos integralmente e dentro do prazo - sem fazer uma única redundância obrigatória e sem perder um único pagamento salarial. A palavra de Jingye é seu vínculo.

Por meio de suas ações tangíveis, a Jingye contribuiu substancialmente para a sobrevivência e o desenvolvimento contínuo da British Steel e para a revitalização da indústria siderúrgica do Reino Unido.

II. Visão geral dos eventos relativos à British Steel

Em setembro de 2021, em resposta à exigência estratégica do governo do Reino Unido de que as siderúrgicas baseadas em minério de ferro atingissem emissões líquidas zero até 2035, a Jingye entrou em várias rodadas de negociações com o governo sobre o investimento conjunto na transformação da British Steel. O Governo do Reino Unido não levantou objeções ao plano de transformação apresentado pela Jingye, mas consistentemente se recusou a honrar seu compromisso de coinvestir.

No entanto, assim como a Jingye estava prosseguindo com a implementação da transformação de acordo com o plano estabelecido, o governo do Reino Unido mudou abruptamente de rumo. Em 12 de abril de 2025, aprovou a Lei da Indústria Siderúrgica (Medidas Especiais) de 2025 em apenas seis horas e assumiu o controle da British Steel. A Jingye foi assim privada, como acionista, de todos os direitos de controle, gestão e benefício econômico associados à sua participação acionária.

Após a aquisição, Jingye se envolveu ativamente com o governo do Reino Unido em relação à compensação. O Governo do Reino Unido, no entanto, recusou-se a fornecer uma compensação razoável, alegando que a British Steel não tinha "nenhum valor". Em 16 de julho de 2026, após a aprovação da Lei da Indústria Siderúrgica (Nacionalização) de 2026, o Governo do Reino Unido notificou formalmente a Jingye por escrito de que a British Steel havia se tornado propriedade pública.

De acordo com um relatório do National Audit Office (nao), até o final de janeiro de 2026, o governo do Reino Unido já havia gasto £ 377 milhões em sua intervenção na British Steel. Esperava-se que esse valor excedesse £ 600 milhões até o final de junho de 2026 e pudesse exceder £ 1,5 bilhão até 2028.

III. A Jingye reserva-se todos os direitos legais, defenderá resolutamente seus direitos e interesses legais e buscará a recuperação total por todos os meios legais disponíveis

O estado de direito não deve ser violado e a santidade dos compromissos contratuais não deve ser prejudicada. Jingye faz a seguinte declaração formal ao Governo do Reino Unido:

1. Cessar imediatamente o uso da lei nacional para anular ou contornar as regras de investimento internacional e fornecer uma compensação rápida, adequada e eficaz por todas as perdas sofridas pela Jingye em relação ao seu investimento.

2. Cada elemento do investimento da Jingye é meticulosamente documentado e totalmente verificável. A Jingye buscará a recuperação total de todos os valores legalmente devidos a ela, sem concessão. A Jingye já iniciou procedimentos de consulta de acordo com o tratado de investimento bilateral aplicável e reserva-se expressamente todos os direitos e recursos legais disponíveis, incluindo o direito de iniciar processos de arbitragem internacional. A Jingye não comprometerá a defesa de seus direitos e interesses legais.

3. A Jingye tomará medidas legais para responsabilizar legalmente os funcionários governamentais relevantes e os membros da administração da British Steel pela aquisição apressada da British Steel, que foi realizada sem qualquer preparação e na ausência de qualquer plano operacional, causando perdas substanciais ao erário público e sérios danos às operações da empresa.

Jingye Steel Co., Ltd.

21 de julho de 2026

(Nota: Em caso de discrepância ou inconsistência entre o texto original em chinês e esta tradução em inglês, o texto original em chinês prevalecerá.)

FONTE Jingye Steel Co., Ltd.