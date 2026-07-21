SHIJIAZHUANG, China, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En relación con la nacionalización obligatoria por parte del Gobierno del Reino Unido de British Steel Limited ("British Steel"), una filial de Jingye Steel Co., Ltd. ('Jingye'), Jingye emite la siguiente declaración formal:

I. La importante contribución de Jingye al acero británico y a la industria siderúrgica del Reino Unido

En 2020, cuando British Steel estaba al borde de la insolvencia, Jingye intervino y adquirió legalmente la empresa, rescatando a uno de los fabricantes de acero más históricos de Gran Bretaña de un colapso inminente. Dentro de un año de la adquisición, Jingye restauró la rentabilidad de British Steel a través de la reforma interna y la optimización operativa.

Durante los cinco años siguientes, Jingye continuó invirtiendo un capital sustancial en la modernización de equipos, el avance de la tecnología y el fortalecimiento de las capacidades operativas de British Steel. Jingye cumplió con sus obligaciones fiscales en su totalidad, creó decenas de miles de empleos en la economía local, apoyó a las comunidades locales y contribuyó al desarrollo de la cadena de suministro industrial en general.

A lo largo de una serie de desafíos sin precedentes, como la pandemia de COVID-19, el Brexit, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el fuerte aumento de la inflación, Jingye cumplió sistemáticamente sus compromisos, donó suministros esenciales y acompañó a sus empleados en tiempos difíciles, manteniendo operaciones estables para garantizar que los salarios se pagaran en su totalidad y a tiempo, sin hacer un solo despido obligatorio y sin perder un solo pago salarial. La palabra de Jingye es su vínculo.

A través de sus acciones tangibles, Jingye ha contribuido sustancialmente a la supervivencia y el desarrollo continuo de British Steel y a la revitalización de la industria siderúrgica del Reino Unido.

II. Descripción general de los eventos relacionados con British Steel

En septiembre de 2021, en respuesta al requisito estratégico del Gobierno del Reino Unido de que los fabricantes de acero a base de mineral de hierro alcancen cero emisiones netas para 2035, Jingye entabló múltiples rondas de negociaciones con el Gobierno en relación con la inversión conjunta en la transformación de British Steel. El Gobierno del Reino Unido no planteó ninguna objeción al plan de transformación presentado por Jingye, pero se negó sistemáticamente a cumplir su compromiso de coinvertir.

Sin embargo, justo cuando Jingye estaba procediendo con la implementación de la transformación de acuerdo con el plan establecido, el Gobierno del Reino Unido cambió bruscamente de rumbo. El 12 de abril de 2025, aprobó la Ley de la Industria del Acero (Medidas Especiales) de 2025 en solo seis horas y asumió el control de British Steel. De este modo, Jingye se vio privado, como accionista, de todos los derechos de control, gestión y beneficio económico asociados con su participación accionaria.

Después de la adquisición, Jingye se comprometió activamente con el Gobierno del Reino Unido con respecto a la compensación. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido se negó a proporcionar una compensación razonable sobre la base de que British Steel no tenía "ningún valor". El 16 de julio de 2026, tras la aprobación de la Ley de nacionalización de la industria siderúrgica de 2026, el Gobierno del Reino Unido notificó formalmente a Jingye por escrito que British Steel había pasado a ser de propiedad pública.

Según un informe de la Oficina Nacional de Auditoría (Nao), a finales de enero de 2026, el Gobierno del Reino Unido ya había gastado £ 377 millones en su intervención en British Steel. Se esperaba que esta cifra superara los £ 600 millones a fines de junio de 2026 y podría superar los £ 1.500 millones para 2028.

III. Jingye se reserva todos los derechos legales, defenderá resueltamente sus derechos e intereses legales y buscará la recuperación total a través de todos los medios legales disponibles

No se debe violar el estado de derecho y no se debe socavar la inviolabilidad de los compromisos contractuales. Jingye hace la siguiente declaración formal al Gobierno del Reino Unido:

1. Dejar de utilizar inmediatamente la legislación nacional para anular o eludir las normas internacionales de inversión, y proporcionar una compensación rápida, adecuada y efectiva por todas las pérdidas sufridas por Jingye con respecto a su inversión.

2. Cada elemento de la inversión de Jingye está meticulosamente documentado y es totalmente verificable. Jingye buscará la recuperación total de todos los montos legalmente adeudados, sin concesión. Jingye ya ha iniciado procedimientos de consulta de conformidad con el tratado bilateral de inversión aplicable y se reserva expresamente todos los derechos legales y recursos disponibles, incluido el derecho a iniciar procedimientos de arbitraje internacional. Jingye no se comprometerá en la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

3. Jingye emprenderá acciones legales para responsabilizar legalmente a los funcionarios gubernamentales pertinentes y a los miembros de la gerencia de British Steel por la adquisición apresurada de British Steel, que se llevó a cabo sin ninguna preparación y en ausencia de un plan operativo, causando pérdidas sustanciales al erario público y daños graves a las operaciones de la empresa.

Jingye Steel Co., Ltd.

21 de julio de 2026

(Nota: en caso de discrepancia o inconsistencia entre el texto chino original y esta traducción al inglés, prevalecerá el texto chino original).

FUENTE Jingye Steel Co., Ltd.