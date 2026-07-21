Déclaration officielle de Jingye Steel Co., Ltd.

SHIJIAZHUANG, Chine, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Suite à la nationalisation d' , imposée par le gouvernement britannique à British Steel Limited (« British Steel »), filiale de Jingye Steel Co., Ltd. (« Jingye »), Jingye publie par la présente la déclaration officielle suivante :

I. La contribution majeure de Jingye à British Steel et à l'industrie sidérurgique britannique

En 2020, alors que British Steel était au bord de la faillite, Jingye est intervenue et a racheté l'entreprise dans le respect de la loi, sauvant ainsi l'un des sidérurgistes les plus anciens de Grande-Bretagne d'un effondrement imminent. Dans l'année qui a suivi l'acquisition, Jingye a permis à British Steel de renouer avec la rentabilité grâce à des réformes internes et à une optimisation de ses opérations.

Au cours des cinq années qui ont suivi, Jingye a continué à investir des sommes considérables dans la modernisation des équipements, le développement technologique et le renforcement des capacités opérationnelles de British Steel. Jingye a pleinement rempli ses obligations fiscales, a créé des dizaines de milliers d'emplois au sein de l'économie locale, a soutenu les communautés locales et a contribué au développement de la chaîne d'approvisionnement industrielle au sens large.

Face à une série de défis sans précédent, notamment la pandémie de COVID-19, le Brexit, le conflit russo-ukrainien et la forte hausse de l'inflation, Jingye a toujours honoré ses engagements, fait don de fournitures essentielles et soutenu ses salariés dans ces moments difficiles, en maintenant la stabilité de ses activités afin de garantir le paiement intégral et ponctuel des salaires — sans procéder à aucun licenciement économique et sans manquer un seul versement de salaire. La parole de Jingye est sacrée.

Par ses actions concrètes, Jingye a apporté une contribution significative à la survie et au développement continu de British Steel, ainsi qu'à la relance de l'industrie sidérurgique britannique.

II. Aperçu des événements concernant British Steel

En septembre 2021, en réponse à l'exigence stratégique du gouvernement britannique visant à ce que les sidérurgistes utilisant du minerai de fer atteignent la neutralité carbone d'ici 2035, Jingye a engagé plusieurs cycles de négociations avec le gouvernement concernant un investissement conjoint dans la transformation de British Steel. Le gouvernement britannique n'a soulevé aucune objection au plan de restructuration présenté par Jingye, mais a systématiquement refusé d'honorer son engagement à co-investir.

Cependant, alors même que Jingye s'apprêtait à mettre en œuvre cette transformation conformément au plan établi, le gouvernement britannique a brusquement changé de cap. Le 12 avril 2025, il a adopté la loi de 2025 sur l'industrie sidérurgique (mesures spéciales) en seulement six heures et a pris le contrôle de British Steel. Jingye s'est ainsi vu privée, en tant qu'actionnaire d' , de tous les droits de contrôle, de gestion et d'intérêt économique liés à sa participation.

À la suite de cette acquisition, Jingye a mené des discussions actives avec le gouvernement britannique au sujet d'une indemnisation. Le gouvernement britannique a néanmoins refusé d'accorder une indemnisation raisonnable, au motif que British Steel n'avait « aucune valeur ». Le 16 juillet 2026, à la suite de l'adoption de la loi de 2026 sur la nationalisation de l'industrie sidérurgique, le gouvernement britannique a officiellement notifié par écrit à Jingye que British Steel avait été nationalisée.

Selon un rapport du National Audit Office (NAO), à la fin du mois de janvier 2026, le gouvernement britannique avait déjà dépensé 377 millions de livres sterling dans le cadre de son intervention auprès de British Steel. Ce chiffre devrait dépasser les 600 millions de livres sterling d'ici fin juin 2026 et pourrait dépasser 1,5 milliard de livres sterling d'ici 2028.

III. Jingye se réserve tous ses droits légaux, défendra résolument ses droits et intérêts légitimes et fera valoir ses droits par tous les moyens juridiques à sa disposition afin d'obtenir une réparation intégrale.

L'État de droit ne doit pas être bafoué, et le caractère sacré des engagements contractuels ne doit pas être remis en cause. Jingye adresse par la présente la déclaration officielle suivante au gouvernement britannique :

1. Cesser immédiatement d'utiliser le droit national pour passer outre ou contourner les règles internationales en matière d'investissement, et verser une indemnisation rapide, adéquate et effective pour toutes les pertes subies par Jingye au titre de son investissement.

2. Chaque élément de l'investissement de Jingye est minutieusement documenté et entièrement vérifiable. Jingye cherchera à recouvrer intégralement toutes les sommes qui lui sont légalement dues, sans faire aucune concession. Jingye a déjà engagé des procédures de consultation conformément au traité bilatéral d'investissement applicable et se réserve expressément tous les droits et recours légaux dont elle dispose, y compris le droit d'engager une procédure d'arbitrage international . Jingye ne fera aucun compromis lorsqu'il s'agit de défendre ses droits et intérêts légitimes.

3. Jingye engagera une action en justice afin de demander des comptes aux responsables gouvernementaux concernés et aux membres de la direction de British Steel pour le rachat précipité de British Steel, qui a été mené sans aucune préparation et en l'absence de tout plan d'exploitation, causant ainsi des pertes substantielles aux finances publiques et portant gravement atteinte aux activités de l'entreprise.

Jingye Steel Co., Ltd.

21 juillet 2026

(Remarque : En cas de divergence ou d'incohérence entre le texte original en chinois et la présente traduction en anglais, le texte original en chinois prévaudra.)