Declaración formal de Jingye Steel Co., Ltd.

SHIJIAZHUANG, China, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En relación con la nacionalización obligatoria por parte del Gobierno de Reino Unido de British Steel Limited ('British Steel'), filial de Jingye Steel Co., Ltd. ('Jingye'), Jingye emite la siguiente declaración formal:

I. Contribución significativa de Jingye a British Steel y a la industria siderúrgica de Reino Unido

En 2020, cuando British Steel estaba al borde de la insolvencia, Jingye intervino y adquirió legalmente la empresa, rescatando a una de las siderúrgicas más históricas de Gran Bretaña de un colapso inminente. En el plazo de un año tras la adquisición, Jingye logró que British Steel volviera a ser rentable mediante reformas internas y la optimización de sus operaciones.

Durante los cinco años siguientes, Jingye continuó invirtiendo un capital sustancial en la modernización de equipos, el avance tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades operativas de British Steel. Jingye cumplió íntegramente con sus obligaciones fiscales, creó decenas de miles de puestos de trabajo en la economía local, apoyó a las comunidades locales y contribuyó al desarrollo de la cadena de suministro industrial en general.

A lo largo de una serie de desafíos sin precedentes, incluyendo la pandemia de COVID-19, el Brexit, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el fuerte aumento de la inflación, Jingye cumplió sistemáticamente sus compromisos, donó suministros esenciales y apoyó a sus empleados en los momentos difíciles, manteniendo operaciones estables para garantizar el pago íntegro y puntual de los salarios, sin realizar despidos forzosos ni omitir ningún pago. La palabra de Jingye es su garantía.

Mediante sus acciones concretas, Jingye ha contribuido sustancialmente a la supervivencia y el desarrollo continuo de British Steel y a la revitalización de la industria siderúrgica de Reino Unido.

II. Panorama general de los acontecimientos relacionados con British Steel

En septiembre de 2021, en respuesta al requisito estratégico del Gobierno británico de que las siderúrgicas que utilizan mineral de hierro alcanzaran cero emisiones netas para 2035, Jingye inició varias rondas de negociaciones con el Gobierno sobre la inversión conjunta en la transformación de British Steel. El Gobierno británico no presentó objeción alguna al plan de transformación presentado por Jingye, pero se negó sistemáticamente a cumplir su compromiso de coinvertir.

Sin embargo, justo cuando Jingye avanzaba con la implementación de la transformación de acuerdo con el plan establecido, el Gobierno británico cambió de rumbo abruptamente. El 12 de abril de 2025, aprobó la Ley de Medidas Especiales de la Industria Siderúrgica de 2025 en tan solo seis horas y asumió el control de British Steel. De este modo, Jingye, como accionista, perdió todos los derechos de control, gestión y beneficios económicos asociados a su participación accionarial.

Tras la adquisición, Jingye mantuvo un diálogo activo con el Gobierno británico en relación con la indemnización. Sin embargo, el Gobierno británico se negó a ofrecer una compensación razonable alegando que British Steel carecía de valor. El 16 de julio de 2026, tras la aprobación de la Ley de Nacionalización de la Industria Siderúrgica de 2026, el Gobierno de Reino Unido notificó formalmente por escrito a Jingye que British Steel había pasado a ser de propiedad pública.

Según un informe de la Oficina Nacional de Auditoría (NAO), a finales de enero de 2026, el Gobierno de Reino Unido ya había gastado 377 millones de libras esterlinas en su intervención en British Steel. Se preveía que esta cifra superaría los 600 millones de libras esterlinas a finales de junio de 2026 y podría alcanzar los 1.500 millones de libras esterlinas en 2028.

III. Jingye se reserva todos sus derechos legales, defenderá con firmeza sus derechos e intereses legítimos y buscará la recuperación total por todos los medios legales disponibles

No se debe vulnerar el estado de derecho ni menoscabar la inviolabilidad de los compromisos contractuales. Jingye presenta la siguiente declaración formal al Gobierno de Reino Unido:

1. Cese de inmediato el uso del derecho interno para eludir o infringir las normas internacionales de inversión y proporcione una compensación pronta, adecuada y efectiva por todas las pérdidas sufridas por Jingye en relación con su inversión.

2. Cada aspecto de la inversión de Jingye está meticulosamente documentado y es totalmente verificable. Jingye reclamará la recuperación íntegra de todas las cantidades que le corresponden legalmente, sin concesiones. Jingye ya ha iniciado los procedimientos de consulta conforme al tratado bilateral de inversión aplicable y se reserva expresamente todos los derechos y recursos legales a su disposición, incluido el derecho a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional. Jingye no transigirá en la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

3. Jingye emprenderá acciones legales para responsabilizar legalmente a los funcionarios gubernamentales pertinentes y a los miembros de la dirección de British Steel por la apresurada adquisición de British Steel, que se llevó a cabo sin ninguna preparación y sin ningún plan operativo, causando pérdidas sustanciales al erario público y graves daños a las operaciones de la empresa.

Jingye Steel Co., Ltd.

21 de julio de 2026

(Nota: En caso de discrepancia o inconsistencia entre el texto original en chino y esta traducción al inglés, prevalecerá el texto original en chino.)