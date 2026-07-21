Jingye Steel Co., Ltd. ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
News provided byJingye Steel Co., Ltd.
22 Jul, 2026, 00:27 CST
สือเจียจวง, จีน, 21 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- เกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรดำเนินการโอนกิจการของ British Steel Limited ("British Steel") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Jingye Steel Co., Ltd. ("Jingye") มาเป็นของรัฐโดยภาคบังคับ Jingye ขอออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการดังต่อไปนี้
I. การมีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญของ Jingye ต่อ British Steel และอุตสาหกรรมเหล็กของสหราชอาณาจักร
ในปี 2563 ขณะที่ British Steel กำลังเผชิญภาวะใกล้ล้มละลาย Jingye ได้เข้าซื้อกิจการดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย ช่วยให้ผู้ผลิตเหล็กที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดรายหนึ่งของสหราชอาณาจักรรอดพ้นจากการล้มละลายที่ใกล้จะเกิดขึ้น ภายในเวลาเพียงหนึ่งปีหลังการเข้าซื้อกิจการ Jingye สามารถพลิกฟื้น British Steel ให้กลับมาทำกำไรได้อีกครั้งผ่านการปฏิรูปภายในและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตลอดระยะเวลาห้าปีถัดมา Jingye ยังคงลงทุนเงินทุนจำนวนมากเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย พัฒนาเทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของ British Steel พร้อมทั้งปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านภาษีอย่างครบถ้วน สร้างงานหลายหมื่นตำแหน่งในเศรษฐกิจท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และมีส่วนช่วยพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโดยรวม
ท่ามกลางความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น Jingye ยังคงปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างสม่ำเสมอ บริจาคสิ่งของจำเป็น และยืนหยัดเคียงข้างพนักงานในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยรักษาการดำเนินงานให้มีเสถียรภาพเพื่อให้สามารถจ่ายค่าจ้างได้เต็มจำนวนและตรงเวลา โดยไม่มีการเลิกจ้างภาคบังคับแม้แต่รายเดียว และไม่เคยผิดนัดการจ่ายค่าจ้างแม้แต่ครั้งเดียว Jingye ยึดมั่นในคำมั่นสัญญาเสมอ
ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม Jingye ได้มีส่วนสำคัญต่อการอยู่รอดและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ British Steel รวมถึงการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเหล็กของสหราชอาณาจักร
II. ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับ British Steel
ในเดือนกันยายน 2564 เพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่กำหนดให้ผู้ผลิตเหล็กที่ใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบต้องบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ภายในปี 2578 (ค.ศ. 2035) Jingye ได้เข้าร่วมการเจรจากับรัฐบาลหลายรอบเกี่ยวกับการร่วมลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนกิจการของ British Steel แม้ว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรจะไม่ได้คัดค้านแผนการปรับเปลี่ยนที่ Jingye เสนอ แต่กลับปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำมั่นในการร่วมลงทุนมาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ Jingye กำลังดำเนินการตามแผนการปรับเปลี่ยนที่กำหนดไว้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรกลับเปลี่ยนท่าทีอย่างกะทันหัน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2568 รัฐบาลได้ผ่านกฎหมาย Steel Industry (Special Measures) Act 2025 ภายในเวลาเพียงหกชั่วโมง และเข้าควบคุม British Steel ส่งผลให้ Jingye ในฐานะผู้ถือหุ้นถูกตัดสิทธิในการควบคุม การบริหารจัดการ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นดังกล่าว
ภายหลังการเข้าควบคุม Jingye ได้เจรจากับรัฐบาลสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการชดเชยอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐบาลสหราชอาณาจักรกลับปฏิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชยที่สมเหตุสมผล โดยอ้างว่า British Steel "ไม่มีมูลค่า" ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ภายหลังการผ่านกฎหมาย Steel Industry (Nationalisation) Act 2026 รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ Jingye อย่างเป็นทางการว่า British Steel ได้ถูกโอนมาเป็นกิจการของรัฐแล้ว
ตามรายงานของ National Audit Office (NAO) ณ สิ้นเดือนมกราคม 2569 รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ใช้จ่ายเงินไปแล้ว 377 ล้านปอนด์สำหรับการแทรกแซง British Steel โดยคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเกิน 600 ล้านปอนด์ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2569 และอาจเกิน 1.5 พันล้านปอนด์ภายในปี 2571
III. Jingye ขอสงวนสิทธิทางกฎหมายทั้งหมด จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของตนอย่างเด็ดขาด และจะดำเนินการเรียกคืนความเสียหายทั้งหมดผ่านช่องทางทางกฎหมายทุกประการ
หลักนิติธรรมต้องไม่ถูกละเมิด และความศักดิ์สิทธิ์ของพันธกรณีตามสัญญาต้องไม่ถูกบ่อนทำลาย Jingye จึงขอแถลงต่อรัฐบาลสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการดังต่อไปนี้
1. ให้ยุติการใช้กฎหมายภายในประเทศเพื่อแทนที่หรือหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์การลงทุนระหว่างประเทศโดยทันที และดำเนินการชดเชยความเสียหายทั้งหมดที่ Jingye ได้รับจากการลงทุนอย่างทันท่วงที เพียงพอ และมีประสิทธิผล
2. การลงทุนทุกส่วนของ Jingye มีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด Jingye จะดำเนินการเรียกคืนเงินทุกจำนวนที่ตนมีสิทธิตามกฎหมายโดยครบถ้วนโดยไม่มีการประนีประนอม ทั้งนี้ Jingye ได้เริ่มกระบวนการหารือตามสนธิสัญญาการลงทุนทวิภาคีที่เกี่ยวข้องแล้ว และขอสงวนสิทธิและช่องทางเยียวยาทางกฎหมายทั้งหมดที่มีอยู่ รวมถึงสิทธิในการเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ โดย Jingye จะไม่ยอมประนีประนอมในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของตน
3. Jingye จะดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารของ British Steel ต้องรับผิดตามกฎหมาย จากการเข้าควบคุม British Steel อย่างเร่งรีบโดยไม่มีการเตรียมการใด ๆ และปราศจากแผนการดำเนินงาน ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อเงินภาษีของประชาชน และสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อการดำเนินงานของบริษัท
Jingye Steel Co., Ltd.
21 กรกฎาคม 2569
(หมายเหตุ: หากมีข้อความใดในฉบับแปลภาษาอังกฤษแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาจีน ให้ถือต้นฉบับภาษาจีนเป็นสำคัญ)
SOURCE Jingye Steel Co., Ltd.
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