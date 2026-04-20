Os recursos baseados em IA ajudam os clientes a aumentar a flexibilidade, otimizar as operações e extrair mais valor dos investimentos em automação

ATLANTA, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Dematic, líder global em automação da cadeia de suprimentos, anuncia uma parceria estratégica com a GreyOrange, líder global em software de orquestração de armazéns e gestão de estoque de lojas com tecnologia de IA, para expandir seus recursos de automação flexível, oferecendo soluções escaláveis para os clientes nas áreas de distribuição e atendimento de pedidos. Por meio dessa parceria, a Dematic oferecerá a GreyMatter® da GreyOrange, uma plataforma equipada com inteligência artificial que coordena robôs e fluxos de trabalho para aumentar a velocidade e a precisão.

Dematic amplia seus recursos de automação flexível em parceria com a GreyOrange

"As instalações de armazenagem atuais são mais complexas do que nunca, exigindo uma coordenação perfeita entre pessoas, robôs e sistemas", afirmou Mike Larsson, presidente da Dematic e membro do conselho executivo da KION. "Nossa parceria com a GreyOrange mostra o nosso compromisso na Dematic em oferecer soluções flexíveis e de alto desempenho que ajudam os clientes a se adaptar e a expandir seus negócios com confiança. Com a integração da plataforma GreyMatter, ampliamos nossa abordagem na área de automação flexível para oferecer uma capacidade de integração mais unificada, que permita aos clientes maximizar os investimentos já realizados e alcançar novos níveis de eficiência e agilidade."

Promovendo a automação flexível

Esta parceria é uma extensão e aceleração do ecossistema de software da Dematic, reforçando sua capacidade para oferecer soluções de automação flexíveis por meio da integração da plataforma GreyMatter ao seu portfólio de software existente. Juntas, essas funcionalidades conectam diversas tecnologias e integram as atividades em ambientes de armazenamento com vários agentes.

Ao incorporar essa funcionalidade ao seu ecossistema de orquestração de software, a Dematic possibilita aos clientes coordenar melhor a automação fixa, os robôs móveis autônomos (AMRs) e os fluxos de trabalho humanos dentro de um sistema unificado. Isso resulta em um maior nível de visibilidade operacional, na otimização em tempo real e na flexibilidade necessária para se adaptar de acordo com a evolução das operações de atendimento de pedidos, ao mesmo tempo em que maximiza o valor dos investimentos já realizados em automação.

Em uma perspectiva futura, essa parceria serve como base para explorar uma visão conjunta em nível de rede, ampliando a orquestração para além do armazém, a fim de possibilitar uma coordenação em tempo real e orientada para a execução dos fluxos de estoque, capacidade e pedidos em todos os nós de atendimento distribuídos, incluindo ambientes nas lojas físicas.

Entre os recursos de destaque estão:

Unificação de diversas tecnologias de automação, robôs e fluxos de trabalho humanos em todo o armazém

Integração no ecossistema de orquestração de software da Dematic para ampliar a capacidade em todas as operações

Integração independente de hardware que oferece suporte à automação flexível e a diversos modelos de atendimento de pedidos

Maior produtividade e visibilidade operacional em fluxos de trabalho complexos

"A Dematic é conhecida por sua capacidade de inovação e pela expertise na entrega de soluções de automação para as cadeias de suprimentos mais complexas do mundo, e acredita que o futuro da automação está na flexibilidade", afirmou Akash Gupta, CEO da GreyOrange. "Juntos, estamos oferecendo aos clientes da Dematic a capacidade de aproveitar melhor os investimentos em automação que já realizaram, coordenando todos os robôs, sistemas e pessoas em suas operações mediante uma única camada assistida por inteligência artificial. Isso traduz-se em maior produtividade, tomada de decisões mais inteligentes e liberdade de continuar expandindo suas frotas nos seus próprios termos, sem limites.

Para obter mais informações sobre a GreyOrange, acesse o site da empresa.

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Sobre a Dematic

A Dematic oferece soluções inteligentes de automação para a cadeia de suprimentos que se adaptam às mudanças, maximizam a produtividade e a capacidade, reduzem riscos e criam vantagem competitiva duradoura. Com base na experiência combinada de mais de 10.000 colaboradores em todo o mundo, a Dematic desenvolve, implementa e oferece suporte a operações com tecnologias avançadas e software. Com centros de consultoria, pesquisa, engenharia, fabricação e serviços em mais de 26 países, a Dematic é uma parceira confiável para distribuidores, armazéns e fabricantes globalmente. Com sede em Atlanta, a Dematic é membro da KION, empresa de soluções para a cadeia de suprimentos.

Sobre a GreyOrange

A GreyOrange, Inc. é líder do setor em software de coordenação hiperinteligente de armazéns e gestão de estoque de lojas. Suas soluções GreyMatter e gStore, com tecnologia de IA, otimizam continuamente a automação, o estoque e a gestão da força de trabalho para alguns dos maiores distribuidores, varejistas e prestadores de serviços logísticos terceirizados do mundo. Graças à visibilidade em tempo real de todos os pontos de contato omnicanal e à coordenação integrada entre agentes robóticos, pessoas e sistemas, os clientes reduzem o custo unitário, eliminam a perda de estoque, garantem a segurança e a produtividade dos funcionários e melhoram a experiência nas lojas físicas. Independentes de fornecedores e compatíveis com diversos equipamentos de automação por meio da Certified Ranger Network, as soluções da GreyOrange são fornecidas por meio de sua Rede de Parceiros Certificados, composta por integradores de sistemas. Fundada em 2012, a GreyOrange tem sede em Atlanta e escritórios e parceiros nas Américas, na Europa e na Ásia. Para mais informações, acesse www.greyorange.com.

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FONTE Dematic