Las capacidades impulsadas por IA ayudan a los clientes a aumentar la flexibilidad, optimizar las operaciones y obtener más valor de lo que invierten en automatización

ATLANTA, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Dematic, líder mundial en automatización de la cadena de suministro, anuncia una relación de asociación estratégica con GreyOrange, líder mundial en orquestación de almacenes impulsada por IA y software de inventario de tiendas, para ampliar sus capacidades de automatización flexibles, al proporcionar soluciones escalables para los clientes a través de la distribución y el cumplimiento. A través de esta colaboración, Dematic ofrecerá GreyMatter® de GreyOrange, una plataforma impulsada por IA que coordina robots y flujos de trabajo para mejorar la velocidad y la precisión.

Dematic amplía sus capacidades de automatización flexible mediante su alianza con GreyOrange

"Los entornos de almacén actuales son más complejos que nunca y requieren una coordinación perfecta entre personas, robots y sistemas", señaló Mike Larsson, presidente de Dematic y miembro de la Junta Ejecutiva de KION. "Nuestra colaboración con GreyOrange refleja el compromiso de Dematic de ofrecer soluciones flexibles y de alto rendimiento que ayuden a los clientes a adaptarse y crecer con confianza. Al integrar GreyMatter, ampliamos nuestro enfoque dentro de la automatización flexible para lograr una capacidad de integración más unificada que ayuda a los clientes a maximizar sus inversiones existentes, a la vez que obtienen nuevos niveles de eficiencia y agilidad".

Avance en la automatización flexible

Esta asociación representa una ampliación y aceleración del ecosistema de software de Dematic, ya que fortalece su capacidad para ofrecer soluciones de automatización flexibles mediante la integración de la plataforma GreyMatter en la cartera de software existente de Dematic. En conjunto, estas capacidades conectan diversas tecnologías e integran la actividad en entornos de almacenes multiagente.

Al incorporar esta capacidad en su ecosistema de orquestación de software, Dematic permite a sus clientes coordinar mejor la automatización fija, los robots móviles autónomos (AMR, por sus siglas en inglés) y los flujos de trabajo humanos dentro de un sistema unificado. El resultado es una mayor visibilidad operativa, optimización en tiempo real y la flexibilidad necesaria para adaptarse a medida que evolucionan las operaciones de cumplimiento, al mismo tiempo que se maximiza el valor de las inversiones en automatización existentes.

De cara al futuro, esta relación sienta las bases para explorar una visión conjunta a nivel de red, al ampliar la orquestación más allá del almacén para permitir la coordinación en tiempo real y con conocimiento de la ejecución de los flujos de inventario, la capacidad y los pedidos en nodos de cumplimiento distribuidos, incluidos los entornos de las tiendas.

Las capacidades clave incluyen:

Unificación de diversas tecnologías de automatización, robots y flujos de trabajo humanos en todo el almacén

Integración dentro del ecosistema de orquestación de software de Dematic para ampliar las capacidades en todas las operaciones

Integración independiente del hardware que admite automatización flexible y diversos modelos de cumplimiento

Mayor rendimiento y visibilidad operativa en flujos de trabajo complejos

"Dematic es conocida por la innovación y la experiencia en el suministro de soluciones de automatización para las cadenas de suministro más complejas del mundo, y entiende que el futuro de la automatización reside en la flexibilidad", afirmó Akash Gupta, director ejecutivo de GreyOrange. "Juntos, estamos brindando a los clientes de Dematic la capacidad de sacar más provecho de las inversiones en automatización que ya han realizado, al coordinar cada robot, sistema y persona en su operación mediante una única capa impulsada por IA". Eso representa una mayor productividad, una toma de decisiones más inteligente y la libertad de seguir ampliando sus flotas según sus propios términos, sin límites.

Para obtener más información sobre GreyOrange, visite el sitio web de GreyOrange.

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Acerca de Dematic

Dematic brinda soluciones de automatización inteligente para la cadena de suministro que se adaptan al cambio, optimizan la productividad y la capacidad, reducen los riesgos y generan una ventaja competitiva sostenible. Aprovechando la experiencia combinada de más de 10.000 empleados en todo el mundo, Dematic desarrolla, implementa y da soporte a operaciones que incorporan tecnologías y software avanzados. Con centros de consultoría, investigación, ingeniería, fabricación y servicio en más de 26 países, Dematic es un socio de confianza para distribuidores, almacenes y fabricantes en todo el mundo. Con sede en Atlanta, Dematic es miembro de KION, la empresa de soluciones para la cadena de suministro.

Acerca de GreyOrange

GreyOrange, Inc. lidera la industria en software hiperinteligente de orquestación de almacenes y gestión de inventario de tiendas. Sus soluciones GreyMatter y gStore, impulsadas por inteligencia artificial, optimizan de forma continua la automatización, el inventario y la gestión de la fuerza laboral para algunos de los distribuidores, minoristas y operadores logísticos de terceros (3PL) más grandes del mundo. Gracias a la visibilidad en tiempo real de todos los nodos omnicanal y a la perfecta coordinación de agentes robóticos, personas y sistemas, los clientes reducen el costo por unidad, eliminan las pérdidas de inventario, garantizan la seguridad y la productividad de los trabajadores y mejoran la experiencia en la tienda. Las soluciones de GreyOrange, compatibles con cualquier proveedor y con diversos sistemas de automatización a través de la red Certified Ranger Network, se ofrecen mediante su red de socios certificados, compuesta por integradores de sistemas. Fundada en 2012, GreyOrange tiene su sede en Atlanta y cuenta con oficinas y socios en América, Europa y Asia. Para obtener más información, visite www.greyorange.com.

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Este comunicado y la información que provee tienen fines únicamente informativos y no constituyen un folleto informativo ni una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción. Este comunicado contiene declaraciones prospectivas que están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Los resultados futuros podrían diferir materialmente de los descritos en estas declaraciones prospectivas debido a ciertos factores, por ejemplo, cambios en las condiciones comerciales, económicas y competitivas, reformas regulatorias, resultados de estudios técnicos, fluctuaciones del tipo de cambio, incertidumbres en litigios o procedimientos de investigación, y la disponibilidad de financiamiento. No asumimos ninguna responsabilidad de actualizar las declaraciones prospectivas del presente comunicado.

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FUENTE Dematic