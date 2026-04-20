Dematic étend ses capacités d'automatisation flexible grâce au partenariat avec GreyOrange

Les capacités alimentées par l'IA aident les clients à accroître la flexibilité, à optimiser les opérations et à tirer davantage de valeur des investissements dans l'automatisation.

ATLANTA, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Dematic, leader mondial de l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement, annonce un partenariat stratégique avec GreyOrange, leader mondial des logiciels d'orchestration d'entrepôt et d'inventaire de magasin alimentés par l'IA, afin d'étendre ses capacités d'automatisation flexibles, en fournissant des solutions évolutives aux clients par le biais de la distribution et de l'exécution des commandes. Dans le cadre de cette relation, Dematic proposera GreyMatter® de GreyOrange, une plateforme fondée sur l'IA qui coordonne les robots et les flux de travail afin d'améliorer la vitesse et la précision.

Dematic Expands Flexible Automation Capabilities Through GreyOrange Partnering Relationship

« Les entrepôts d'aujourd'hui sont plus complexes que jamais et exigent une coordination parfaite entre les personnes, les robots et les systèmes », déclare Mike Larsson, président de Dematic et membre du conseil d'administration de KION. « Notre partenariat avec GreyOrange reflète l'engagement de Dematic à fournir des solutions flexibles et performantes qui aident les clients à s'adapter et à évoluer en toute confiance. En intégrant GreyMatter, nous étendons notre approche à l'automatisation flexible pour une capacité d'intégration plus unifiée qui aide les clients à maximiser les investissements actuels tout en débloquant de nouveaux niveaux d'efficacité et d'agilité. »

Faire progresser l'automatisation flexible

Cette relation de partenariat représente une extension et une accélération de l'écosystème logiciel de Dematic, renforçant sa capacité à fournir des solutions d'automatisation flexibles en intégrant la plateforme GreyMatter dans le portefeuille logiciel existant de Dematic. Ensemble, ces capacités relient diverses technologies et intègrent l'activité dans des environnements d'entrepôts multi-agents.

En intégrant cette capacité dans son écosystème d'orchestration logicielle, Dematic permet à ses clients de mieux coordonner l'automatisation fixe, les robots mobiles autonomes (AMR) et les flux de travail humains au sein d'un système unifié. Il en résulte une meilleure visibilité opérationnelle, une optimisation en temps réel et la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des opérations d'exécution tout en maximisant la valeur des investissements d'automatisation existants.

À l'avenir, cette relation jette les bases d'une vision commune au niveau du réseau, étendant l'orchestration au-delà de l'entrepôt pour permettre une coordination en temps réel et consciente de l'exécution des stocks, de la capacité et des flux de commandes à travers des nœuds d'exécution distribués, y compris des environnements en magasin.

Capacités clés :

Unifier les différentes technologies d'automatisation, les robots et les flux de travail humains dans l'ensemble de l'entrepôt

Intégration dans l'écosystème d'orchestration logicielle de Dematic pour étendre les capacités à l'ensemble des opérations

Intégration indépendante du matériel qui prend en charge une automatisation flexible et de multiples modèles d'exécution.

Amélioration du débit et de la visibilité opérationnelle dans les flux de travail complexes

« Dematic est connue pour son innovation et son expérience dans la fourniture de solutions d'automatisation aux chaînes d'approvisionnement les plus complexes du monde, et comprend que l'avenir de l'automatisation est la flexibilité », a déclaré Akash Gupta, PDG de GreyOrange. « Ensemble, nous donnons aux clients de Dematic la possibilité d'en faire plus avec les investissements d'automatisation qu'ils ont déjà réalisés en orchestrant chaque robot, système et personne dans leurs opérations par le biais d'une seule couche pilotée par l'IA. Cela signifie un débit plus important, une prise de décision plus intelligente et la liberté de continuer à développer leurs flottes selon leurs propres termes, sans limites. »

Pour plus d'informations sur GreyOrange, visitez le site GreyOrange.

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A propos de Dematic

Dematic fournit des solutions d'automatisation intelligentes pour la chaîne d'approvisionnement qui s'adaptent au changement, maximisent la productivité et la capacité, réduisent les risques et créent un avantage concurrentiel durable. S'appuyant sur l'expertise combinée de plus de 10 000 employés dans le monde, Dematic développe, met en œuvre et soutient des opérations faisant appel à des technologies et des logiciels avancés. Avec des centres de conseil, de recherche, d'ingénierie, de fabrication et de service dans plus de 26 pays, Dematic est un partenaire de confiance pour les distributeurs, les entrepôts et les fabricants du monde entier. Basée à Atlanta, Dematic est membre de KION, la société de solutions pour la chaîne d'approvisionnement.

À propos de GreyOrange

GreyOrange, Inc. est le leader du secteur des logiciels hyper-intelligents d'orchestration d'entrepôt et de gestion des stocks en magasin. Ses solutions GreyMatter et gStore, alimentées par l'IA, optimisent en permanence l'automatisation, l'inventaire et la gestion de la main-d'œuvre pour certains des plus grands distributeurs, détaillants et 3PL du monde. Grâce à la visibilité en temps réel de tous les nœuds omnicanaux et à l'orchestration fluide des agents robotiques, du personnel et des systèmes, les clients réduisent leur coût unitaire, limitent les pertes de stock, garantissent la sécurité et la productivité des travailleurs et améliorent l'expérience en magasin. Indépendantes des fournisseurs et compatibles avec divers matériels d'automatisation via le réseau Certified Ranger Network, les solutions GreyOrange sont fournies par le biais de son réseau de partenaires certifiés d'intégrateurs de systèmes. Fondée en 2012, GreyOrange a son siège à Atlanta et dispose de bureaux et de partenaires en Amérique, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, consultez le site www.greyorange.com.

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