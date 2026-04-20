Dematic amplía sus capacidades de automatización flexible mediante su alianza con GreyOrange

Las capacidades impulsadas por IA ayudan a los clientes a aumentar la flexibilidad, optimizar las operaciones y obtener más valor de sus inversiones en automatización.

ATLANTA, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Dematic, líder mundial en automatización de la cadena de suministro, anuncia una alianza estratégica con GreyOrange, líder mundial en software de gestión de inventario y orquestación de almacenes basado en IA, para ampliar sus capacidades de automatización flexible y ofrecer soluciones escalables a sus clientes en las fases de distribución y cumplimiento. Mediante esta alianza, Dematic ofrecerá GreyMatter® de GreyOrange, una plataforma basada en IA que coordina robots y flujos de trabajo para optimizar la velocidad y la precisión.

Dematic Expands Flexible Automation Capabilities Through GreyOrange Partnering Relationship

"Los entornos de almacén actuales son más complejos que nunca y requieren una coordinación perfecta entre personas, robots y sistemas", afirmó Mike Larsson, presidente de Dematic y miembro del consejo ejecutivo de KION. "Nuestra alianza con GreyOrange refleja el compromiso de Dematic de ofrecer soluciones flexibles y de alto rendimiento que ayuden a los clientes a adaptarse y escalar con confianza. Al integrar GreyMatter, ampliamos nuestro enfoque dentro de la automatización flexible para lograr una capacidad de integración más unificada que ayude a los clientes a maximizar sus inversiones existentes, al tiempo que desbloquean nuevos niveles de eficiencia y agilidad".

Impulsando la automatización flexible

Esta alianza estratégica representa una extensión y aceleración del ecosistema de software de Dematic, fortaleciendo su capacidad para ofrecer soluciones de automatización flexibles mediante la integración de la plataforma GreyMatter en su cartera de software existente. En conjunto, estas capacidades conectan diversas tecnologías e integran la actividad en entornos de almacén multiagente.

Al integrar esta capacidad en su ecosistema de orquestación de software, Dematic permite a sus clientes coordinar mejor la automatización fija, los robots móviles autónomos (AMR) y los flujos de trabajo humanos dentro de un sistema unificado. El resultado es una mayor visibilidad operativa, optimización en tiempo real y la flexibilidad necesaria para adaptarse a la evolución de las operaciones de cumplimiento, maximizando así el valor de las inversiones en automatización existentes.

De cara al futuro, esta relación sienta las bases para explorar una visión conjunta a nivel de red, extendiendo la orquestación más allá del almacén para permitir la coordinación en tiempo real y con conocimiento de la ejecución del inventario, la capacidad y los flujos de pedidos en nodos de cumplimiento distribuidos, incluidos los entornos de las tiendas.

Entre sus principales capacidades se incluyen:

Unificación de diversas tecnologías de automatización, robots y flujos de trabajo humanos en todo el almacén.

Integración en el ecosistema de orquestación de software de Dematic para ampliar las capacidades operativas.

Integración independiente del hardware que admite automatización flexible y múltiples modelos de cumplimiento.

Mayor rendimiento y visibilidad operativa en flujos de trabajo complejos.

"Dematic es reconocida por su innovación y experiencia en el suministro de soluciones de automatización para las cadenas de suministro más complejas del mundo, y comprende que el futuro de la automatización reside en la flexibilidad", afirmó Akash Gupta, consejero delegado de GreyOrange. "Juntos, brindamos a los clientes de Dematic la capacidad de optimizar sus inversiones en automatización, coordinando cada robot, sistema y persona en su operación a través de una única capa impulsada por IA. Esto se traduce en mayor productividad, una toma de decisiones más inteligente y la libertad de seguir expandiendo sus flotas según sus propios términos, sin límites".

Para obtener más información sobre GreyOrange, visite el sitio web de GreyOrange

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Acerca de Dematic

Dematic ofrece soluciones de automatización inteligente para la cadena de suministro que se adaptan al cambio, maximizan la productividad y la capacidad, reducen el riesgo y generan una ventaja competitiva duradera. Con la experiencia combinada de más de 10.000 empleados en todo el mundo, Dematic desarrolla, implementa y brinda soporte a operaciones con tecnologías y software avanzados. Con centros de consultoría, investigación, ingeniería, fabricación y servicio en más de 26 países, Dematic es un socio de confianza para distribuidores, almacenes y fabricantes a nivel global. Con sede en Atlanta, Dematic es miembro de KION, la empresa de soluciones para la cadena de suministro.

Acerca de GreyOrange

GreyOrange, Inc., lidera la industria en software de gestión de inventario y orquestación de almacenes hiperinteligente. Sus soluciones GreyMatter y gStore, impulsadas por IA, optimizan continuamente la automatización, el inventario y la gestión de personal para algunos de los distribuidores, minoristas y operadores logísticos (3PL) más grandes del mundo. Gracias a la visibilidad en tiempo real de todos los nodos omnicanal y la orquestación fluida de agentes robóticos, personas y sistemas, los clientes reducen su coste por unidad, eliminan las pérdidas de inventario, garantizan la seguridad y la productividad de los trabajadores y mejoran la experiencia en tienda. Independientes del proveedor y compatibles con diversos hardware de automatización a través de la Red de Rangers Certificados, las soluciones de GreyOrange se ofrecen a través de su Red de Socios Certificados de integradores de sistemas. Fundada en 2012, GreyOrange tiene su sede en Atlanta con oficinas y socios en América, Europa y Asia. Para obtener más información, visite www.greyorange.com.

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