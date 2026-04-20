Dematic、GreyOrangeとの提携で柔軟な自動化機能を拡大

AI活用機能が、顧客の柔軟性向上、業務最適化、自動化投資の価値最大化を支援

アトランタ, 2026年4月20日 /PRNewswire/ -- Dematicは、サプライチェーン自動化の世界的リーダーとして、AIを活用した倉庫オーケストレーションおよび店舗在庫管理ソフトウェアの世界的リーダーであるGreyOrangeとの戦略的提携を発表しました。これにより、Dematicは柔軟な自動化機能を拡充し、流通およびフルフィルメント全体で顧客に拡張性の高いソリューションを提供します。この提携を通じて、DematicはGreyOrangeのGreyMatter®を提供します。これは、ロボットとワークフローを連携させ、スピードと精度を向上させるAI活用プラットフォームです。

Dematic Expands Flexible Automation Capabilities Through GreyOrange Partnering Relationship

Dematic社長兼KION執行役会メンバーのMike Larssonは、次のように述べています。「今日の倉庫環境はかつてないほど複雑化しており、人、ロボット、システムのシームレスな連携が求められています。GreyOrangeとの提携は、顧客が変化に適応し、自信を持って事業を拡大できるよう支援する、柔軟で高性能なソリューションを提供するというDematicのコミットメントを反映したものです。GreyMatterを統合することで、当社は柔軟な自動化へのアプローチを拡張し、より一体的な統合機能を実現します。これにより、顧客は既存の投資を最大限に活用しながら、効率性と俊敏性を新たな水準へ引き上げることができます。」

柔軟な自動化の前進

この提携は、GreyMatterプラットフォームをDematicの既存ソフトウェアポートフォリオに統合することで、Dematicのソフトウェアエコシステムの拡張と加速を実現し、柔軟な自動化ソリューションを提供する能力を強化するものです。これらの機能を組み合わせることで、多様なテクノロジーを接続し、マルチエージェントの倉庫環境全体にわたる活動を統合できます。

Dematicは、この機能を自社のソフトウェアオーケストレーションエコシステムに組み込むことで、固定式自動化設備、自律移動ロボット（AMR）、人のワークフローを単一のシステム内でより適切に調整できるよう顧客を支援します。その結果、運用の可視性が高まり、リアルタイムの最適化が可能になるとともに、既存の自動化投資の価値を最大化しながら、進化するフルフィルメント業務に対応するための柔軟性を確保できます。

今後、この提携は共同のネットワークレベルのビジョンを探求するための基盤を築きます。これにより、オーケストレーションの対象を倉庫の外へと広げ、店舗環境を含む分散型フルフィルメント拠点全体で、在庫、処理能力、注文フローを実行状況を踏まえてリアルタイムに調整できるようになります。

主な機能：

倉庫全体で多様な自動化技術、ロボット、人のワークフローを統合

Dematicのソフトウェアオーケストレーションエコシステムへの統合により、業務全体の機能を拡張

柔軟な自動化と複数のフルフィルメントモデルを支える、特定のハードウェアに依存しない統合

複雑なワークフロー全体におけるスループットの向上と運用可視性の向上

GreyOrangeのCEOを務めるAkash Guptaは、次のように述べています。「Dematicは、世界で最も複雑なサプライチェーンに自動化ソリューションを提供してきた革新性と実績で知られており、自動化の未来は柔軟性にあることを理解しています。両社は連携により、単一のAI駆動レイヤーを通じて現場内のあらゆるロボット、システム、人をオーケストレーションし、Dematicの顧客がすでに行った自動化投資からより大きな成果を引き出せるようにしています。つまり、スループットの向上、より的確な意思決定、そして自社の条件に合わせて制約なくフリートを拡大し続ける自由が得られるということです。」

GreyOrangeの詳細については、GreyOrangeのウェブサイトをご覧ください。

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Dematicについて

Dematicは、変化に適応し、生産性と処理能力を最大化し、リスクを低減し、持続的な競争優位を生み出す、サプライチェーン向けのインテリジェントな自動化ソリューションを提供しています。世界中で10,000人を超える従業員の総合的な専門知識を生かし、Dematicは先進技術とソフトウェアを活用したオペレーションを開発・導入・支援しています。Dematicは、26か国超にコンサルティング、研究、エンジニアリング、製造、サービスの各拠点を構え、世界中の流通事業者、倉庫事業者、メーカーにとって信頼できるパートナーです。アトランタに本社を置くDematicは、サプライチェーンソリューション企業KION傘下の企業です。

GreyOrangeについて

GreyOrange, Inc.は、高度にインテリジェントな倉庫オーケストレーションおよび店舗在庫管理ソフトウェア分野をリードしています。同社のAI活用型GreyMatterおよびgStoreソリューションは、世界有数の流通事業者、小売事業者、3PL向けに、自動化、在庫、人員管理を継続的に最適化しています。すべてのオムニチャネル拠点をリアルタイムに可視化し、ロボット・エージェント、人、システムをシームレスにオーケストレーションすることで、お客様は単位当たりコストを削減し、在庫損失をなくし、作業者の安全性と生産性を確保し、店舗体験を向上させられます。ベンダーに依存せず、Certified Ranger Networkを通じて多様な自動化ハードウェアと互換性を備えたGreyOrangeのソリューションは、システムインテグレーターのCertified Partner Networkを通じて提供されています。2012年に設立されたGreyOrangeは、アトランタに本社を置き、南北アメリカ、ヨーロッパ、アジアにオフィスとパートナー網を展開しています。詳細については、www.greyorange.comをご覧ください。

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写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2955236/Dematic_GreyOrange_Partnering.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1426984/5913511/Dematic_RGB_Logo.jpg

SOURCE Dematic