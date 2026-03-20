Dematic redefine a inteligência de armazéns com o lançamento do Command Center

Solução avançada de análise será apresentada na LogiMAT 2026 e exibida na MODEX 2026.

ATLANTA, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Dematic, líder global em automação da cadeia de suprimentos, anuncia o Command Center, uma plataforma centralizada de inteligência para operações de armazém, independente de fornecedores. A solução unifica monitoramento em tempo real, suporte à decisão aprimorado por IA e análises operacionais em uma única interface, ajudando centros de distribuição e atendimento a compreender e gerenciar melhor operações complexas.

Command Center da Dematic (PRNewsfoto/Dematic)

"Os operadores de armazém têm mais dados à disposição do que nunca, mas dados por si só não geram desempenho", disse Chris Steiner, vice-presidente sênior de gestão de produtos da Dematic. "O Dematic Command Center reúne informações de automação, sistemas de software e processos manuais para criar uma camada unificada de inteligência operacional, permitindo decisões mais seguras. Com a capacidade de entender rapidamente não apenas o que aconteceu, mas também o porquê, as equipes podem resolver problemas mais rapidamente e manter suas operações com desempenho máximo."

Abordando a lacuna de dados em armazéns modernos

Ambientes modernos de armazém geram grandes volumes de dados provenientes de equipamentos de automação, softwares de gestão de armazém e sistemas corporativos. No entanto, essas informações frequentemente estão fragmentadas entre múltiplos fornecedores e ferramentas de monitoramento, dificultando que os operadores diagnostiquem problemas rapidamente e entendam o que está impulsionando mudanças de desempenho.

Como o Dematic Command Center apoia as operações de armazém

A plataforma ajuda operações de distribuição e atendimento a:

Tomar decisões com mais confiança com análises centralizadas e visibilidade de desempenho

com análises centralizadas e visibilidade de desempenho Detectar problemas emergentes precocemente para fortalecer a resiliência operacional e proteger a produtividade

para fortalecer a resiliência operacional e proteger a produtividade Resolver problemas mais rapidamente ao identificar as causas raiz das interrupções de desempenho

ao identificar as causas raiz das interrupções de desempenho Otimizar recursos e fluxos de trabalho por meio de uma melhor compreensão dos padrões operacionais

por meio de uma melhor compreensão dos padrões operacionais Manter a produtividade e os níveis de serviço com monitoramento em tempo real e insights operacionais

com monitoramento em tempo real e insights operacionais Conectar sistemas existentes e tecnologias de automação para criar uma visão operacional unificada sem substituir os investimentos tecnológicos atuais

para criar uma visão operacional unificada sem substituir os investimentos tecnológicos atuais Escalar operações com confiança por meio de uma infraestrutura baseada em nuvem projetada para confiabilidade em nível empresarial

Construído com base na experiência

O Dematic Command Center incorpora insights operacionais derivados da experiência da empresa em mais de 9.000 projetos de automação em todo o mundo. Isso ajuda o sistema a reconhecer padrões no desempenho dos armazéns e orientar os operadores para as respostas mais eficazes.

A versão inicial oferece visibilidade operacional unificada e insights em ambientes de armazém. Versões futuras expandirão essa base com suporte aprimorado à decisão por IA, orquestração avançada e modelagem de gêmeos digitais de armazém com análises de cenários hipotéticos, fornecendo a operações de um ou múltiplos locais as ferramentas para transformar insights em decisões coordenadas.

A Dematic apresentará seu Command Center em próximas feiras do setor, LogiMAT (Hall 1/H61) e MODEX (Estande B11919), onde os participantes poderão acompanhar demonstrações ao vivo da plataforma.

Para mais informações sobre a Dematic, visite dematic.com ou siga-nos no LinkedIn, Facebook, Instagram e X.

Sobre a Dematic

A Dematic oferece soluções inteligentes de automação para a cadeia de suprimentos que se adaptam às mudanças, maximizam a produtividade e a capacidade, reduzem riscos e criam vantagem competitiva duradoura. Com base na experiência combinada de mais de 10.000 colaboradores em todo o mundo, a Dematic desenvolve, implementa e oferece suporte a operações com tecnologias avançadas e software. Com centros de consultoria, pesquisa, engenharia, fabricação e serviços em mais de 26 países, a Dematic é uma parceira confiável para distribuidores, armazéns e fabricantes globalmente. Com sede em Atlanta, a Dematic é membro da KION, empresa de soluções para a cadeia de suprimentos.

Notas aos editores

Imagens em alta resolução e materiais visuais de produtos disponíveis mediante solicitação.

Para mais informações, acesse www.dematic.com

Isenção de responsabilidade

Este comunicado e as informações nele contidas têm caráter exclusivamente informativo e não constituem um prospecto, nem uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Este comunicado contém declarações prospectivas sujeitas a diversos riscos e incertezas. Os resultados futuros podem diferir significativamente daqueles descritos nessas declarações prospectivas devido a diversos fatores, como mudanças nas condições comerciais, econômicas e competitivas, reformas regulatórias, resultados de estudos técnicos, flutuações cambiais, incertezas em litígios ou processos investigativos e a disponibilidade de financiamento. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas contidas neste comunicado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937294/Dematic_Command_Center.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1426984/Dematic_RGB_Logo.jpg

FONTE Dematic