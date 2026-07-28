Departamento de Cultura e Turismo - Abu Dhabi Anuncia 11 de dezembro de 2026 Abertura do Guggenheim Abu Dhabi

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Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

28 jul, 2026, 13:39 GMT

Um museu histórico enraizado nos Emirados Árabes Unidos e moldando o diálogo artístico global

  • O Guggenheim Abu Dhabi conectará culturas, inspirará pessoas e celebrará a arte da década de 1960 até o presente
  • O museu traz novas perspectivas para a arte moderna e contemporânea, iluminando artistas de todo o mundo.
  • Uma vez aberto, o museu reforçará seu status como um dos desenvolvimentos mais significativos do museu em todo o mundo

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi anunciou que o Guggenheim Abu Dhabi abrirá suas portas em 11 de dezembro de 2026, fortalecendo ainda mais a posição de Abu Dhabi como uma das principais capitais globais das artes.

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Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi
Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi
Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi
Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi
Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi
Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi

O Guggenheim Abu Dhabi é um museu de arte moderna e contemporânea e será um espaço de encontro e intercâmbio, promovendo uma comunidade global mais conectada e diversificada por meio da arte. O museu tem uma identidade e visão únicas, moldadas pela paisagem artística de Abu Dhabi e projetadas para refletir as histórias dos Emirados Árabes Unidos e além, incentivando a curiosidade entre as gerações mais jovens sobre a arte moderna e contemporânea.

O museu se junta a uma crescente comunidade de museus e instituições culturais no Distrito Cultural de Saadiyat, incluindo o Louvre Abu Dhabi, o Museu Nacional Zayed, o Museu de História Natural de Abu Dhabi e o teamLab Phenomena Abu Dhabi, posicionando o distrito como uma das concentrações mais significativas de instituições culturais do mundo. Parte da constelação de museus Guggenheim em Nova York, Veneza e Bilbao, o Guggenheim Abu Dhabi traz uma identidade distinta moldada pelo legado de Abu Dhabi, em uma região que está na encruzilhada da cultura e do comércio há milênios.

Sua Excelência Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi, disse: "O Guggenheim Abu Dhabi é um momento decisivo em nossa jornada cultural. O museu é moldado pela convicção de longa data do emirado de que a cultura é a ponte mais duradoura entre os povos e um alicerce para sociedades voltadas para o futuro. Traz novas perspectivas para a arte moderna e contemporânea, iluminando a arte de todo o mundo. Como um elemento-chave do Distrito Cultural de Saadiyat, o museu criará novas oportunidades transformadoras de aprendizagem, criatividade e intercâmbio cultural, inspirando as gerações futuras a explorar seu próprio potencial. Aqui, todos pertencem e podem se ver refletidos nas histórias que o museu conta, interagindo com ideias e vozes artísticas de todo o mundo."

A Dra. Mariët Westermann, Diretora e CEO da Fundação Solomon R. Guggenheim, disse: "A Fundação Guggenheim está orgulhosa e encantada por ser uma parceira de longa data do Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi na formação de um museu de arte contemporânea de magnífico escopo e aspiração. A coleção de arte do museu é exclusivamente local e global, centrada na região, mas com obras de todos os continentes. Através das muitas histórias que contará e convidará, o Guggenheim Abu Dhabi será uma fonte de admiração, um centro de conexão e um lugar de curiosidade e alegria para as pessoas dos Emirados Árabes Unidos e do mundo."

Concebido como uma plataforma de diálogo, o museu reúne diversas perspectivas entre geografias e gerações através da arte moderna e contemporânea. Abrangendo uma ampla gama de mídias artísticas, incluindo pintura, escultura, instalação, fotografia, imagem em movimento e novas mídias, o museu apresenta a arte como uma conversa dinâmica e em evolução ao longo do tempo e do lugar.

O Guggenheim Abu Dhabi reflete o papel de Abu Dhabi como um catalisador para a inovação artística e a produção criativa, promovendo conexões significativas entre artistas, ideias e público. Colocando o visitante no centro, o museu oferece uma experiência exploratória aberta, onde cada viagem se desenrola através de narrativas interconectadas de tempo, lugar e tema.

Projetado pelo falecido vencedor do Prêmio Pritzker de Arquitetura Frank Gehry, o museu está localizado na Ilha Saadiyat, em Abu Dhabi, um ponto de encontro entre a terra e o mar. Um marco arquitetônico enraizado que oferecerá uma nova perspectiva e convidará os visitantes a fazer parte da jornada curatorial do museu.

Estendendo a jornada do visitante por espaços interconectados, a arquitetura do Guggenheim Abu Dhabi é parte integrante da experiência artística. O museu foi projetado para impressionar em todos os níveis, oferecendo uma presença poderosa externamente e uma experiência imersiva internamente. O edifício possui 30 galerias que se desdobram pelo interior, conectadas por um átrio central e dez cones esculturais que pontuam o horizonte dinâmico do edifício. Nove são revestidas em malha de aço inoxidável e uma em ônix e vidro.

Com alturas de até 88 metros, os cones esculturais proporcionam ventilação e sombra naturais, aumentando a eficiência energética do edifício e articulando sua silhueta arrojada. Abrangendo 11.600 metros quadrados de espaço de galeria interior e 23.000 metros quadrados de áreas de exposição ao ar livre, o marco abrange uma área construída total de 80.000 metros quadrados, reforçando seu papel como um dos desenvolvimentos de museus mais significativos, adequado ao tamanho impressionante, variedade de mídia e caráter experimental da arte desde 1960.

Desde 2009, o Guggenheim Abu Dhabi vem construindo uma coleção crescente de arte moderna e contemporânea que refletirá e promoverá o papel de Abu Dhabi como um catalisador para a produção criativa e a inovação nas artes. Os visitantes serão convidados a se envolver com a arte em seus próprios termos, moldando caminhos individuais através de galerias que consideram os principais vetores da arte desde 1960, como Abstrações, Cultura Popular, Terra, Linguagem e Narrativa.

As exibições desdobram conexões entre geografias, gerações e práticas artísticas e fornecerão estruturas dinâmicas para entender a arte de nosso próprio tempo como fonte de conhecimento, expressão e conexão, ao mesmo tempo em que convidam os visitantes a explorar a história da arte por meio de relacionamentos e ressonâncias, em vez de uma cronologia linear.

Um marco para Abu Dhabi e para o mundo, o museu aprofundará a compreensão, expandirá as perspectivas e oferecerá novas maneiras de se envolver com a arte do nosso tempo, posicionando Abu Dhabi na vanguarda da produção artística global, do discurso e do intercâmbio. Mais informações sobre a arrecadação e comissões serão anunciadas nos próximos meses.

A programação pública está ativa e em andamento nos Emirados Árabes Unidos. Você pode se juntar à nossa comunidade Guggenheim Abu Dhabi aqui.

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SOBRE O GUGGENHEIM ABU DHABI

O Guggenheim Abu Dhabi é um museu de arte moderna e contemporânea que conecta culturas, inspira pessoas e celebra a arte da década de 1960 até o presente, iluminando artistas de todo o mundo. O museu oferecerá novas perspectivas sobre arte moderna e contemporânea a partir de uma lente de Abu Dhabi através de sua coleção, comissões, pesquisas, exposições e programa multilíngue. 

Com o objetivo de refletir uma abordagem transcultural, o museu vai além da cronologia e da geografia para destacar linhagens, redes e trocas artísticas. A coleção abrange uma ampla gama de mídias artísticas, incluindo pintura, escultura, instalação, fotografia, imagem em movimento e novas mídias.

O Guggenheim Abu Dhabi coloca o visitante no centro de uma jornada de encontro e intercâmbio com a arte moderna e contemporânea. Os visitantes poderão percorrer seu próprio caminho de descoberta pelas galerias de períodos, geografias e temas interconectados do museu.

O Guggenheim Abu Dhabi é o resultado de uma colaboração visionária entre o Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi e a Fundação Solomon R. Guggenheim.

Localizado no coração do Distrito Cultural de Saadiyat, com vista para o mar e projetado pelo aclamado arquiteto Frank Gehry, o Guggenheim Abu Dhabi é um marco icônico inspirado nas formas arquitetônicas da região do Golfo. O museu tem um total de 11.600 metros quadrados distribuídos por 30 galerias, além de 23.000 metros quadrados de espaços de exposição exteriores nos cones e terraços que rodeiam o edifício.

SOBRE O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO – ABU DHABI

O Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi impulsiona o crescimento sustentável dos setores de cultura e turismo de Abu Dhabi, impulsiona o progresso econômico e ajuda a alcançar as ambições globais mais amplas de Abu Dhabi. Ao trabalhar em parceria com as organizações que definem a posição do Emirado como um destino internacional de destaque, o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi se esforça para unir o ecossistema em torno de uma visão compartilhada do potencial do Emirado, coordenar esforços e investimentos, oferecer soluções inovadoras e utilizar as melhores ferramentas, políticas e sistemas para apoiar os setores de cultura e turismo.

Departamento de Cultura e Turismo – A visão de Abu Dhabi é definida pelo povo, patrimônio e paisagem do Emirado. Trabalhamos para melhorar o status de Abu Dhabi como um lugar de autenticidade, inovação e experiências inigualáveis, representado por suas tradições vivas de hospitalidade, iniciativas pioneiras e pensamento criativo.

Para obter mais informações sobre o Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi e o destino, acesse: dctabudhabi.ae e visitabudhabi.ae e abudhabiculture.ae

SOBRE A FUNDAÇÃO SOLOMON R. GUGGENHEIM

A Fundação Solomon R. Guggenheim foi criada em 1937 e se dedica a promover a compreensão e a apreciação da arte moderna e contemporânea por meio de exposições, programas de educação, iniciativas de pesquisa e publicações. Comprometida com a inovação, a Fundação Solomon R. Guggenheim coleta, preserva e interpreta arte moderna e contemporânea e explora ideias entre culturas por meio de iniciativas e colaborações dinâmicas de curadoria e educação. Com sua constelação de museus, exposições, publicações e plataformas digitais arquitetonicamente e culturalmente distintas, a fundação envolve públicos locais e globais. A constelação internacional de museus inclui o Museu Solomon R. Guggenheim, Nova York; a Coleção Peggy Guggenheim, Veneza; o Museu Guggenheim Bilbao; e o Guggenheim Abu Dhabi. Para saber mais sobre o museu e as atividades do Guggenheim em todo o mundo, visite guggenheim.org.

FONTE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

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