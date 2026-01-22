Elvira Dyangani Ose nomeada Diretora Artística da Segunda Edição da Bienal de Arte Pública de Abu Dhabi

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi nomeou Elvira Dyangani Ose como Diretora Artística da Bienal de Arte Pública de Abu Dhabi para fazer a curadoria de sua segunda edição, que começa no outono de 2026 e vai até 2027.

Com base no sucesso da edição inaugural que foi inaugurada em 2024, a próxima edição da Bienal de Arte Pública de Abu Dhabi, sob a direção de Dyangani Ose, transformará Abu Dhabi mais uma vez em uma celebração da arte, cultura e comunidade públicas em todo o emirado.

Elvira Dyangani Ose. Photographed by Emma Rahmani. Courtesy of Art Basel
Elvira Dyangani Ose. Photographed by Emma Rahmani. Courtesy of Art Basel

A muito elogiada edição inaugural da Bienal de Arte Pública de Abu Dhabi, que foi exibida em Abu Dhabi e Al Ain, decorreu de 15 de novembro de 2024 a 30 de abril de 2025. A bienal contou com instalações específicas de locais de artistas dos Emirados Árabes Unidos e de todo o mundo, muitas das quais foram adquiridas para permanecer como obras públicas permanentes, incluindo peças de Kader Attia, Superflex, Nathan Coley, Wael Al Awar, Farah Al Qassimi e Shaikha Al Ketbi.

Elvira Dyangani Ose atualmente atua como Diretora do MACBA, Museu de Arte Contemporânea de Barcelona. Anteriormente, ela foi diretora e curadora-chefe do The Showroom em Londres. Entre outras iniciativas, ocupou os cargos de Curadora da oitava Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Gotemburgo, Curadora Sênior da Creative Time e Curadora de Arte Internacional da Tate Modern. Ela fez parte do Conselho Consultivo da Tate Modern e foi membro do Conselho de Pensamento da Fondazione Prada, para quem foi curadora de inúmeras exposições. Atualmente faz parte do recém-nomeado Conselho do CIMAM – Comitê Internacional de Museus e Coleções de Arte Moderna.

Seus projetos curatoriais, de natureza multidisciplinar, refletem criticamente sobre a narração da história como experiência participativa, os traços da representação coletiva no espaço público e a recuperação de narrativas e epistemologias não ocidentais. Os seus projetos recentes incluem Project a Black Planet – The Art and Culture of Panafrica (cocuradoria, 2024 – 2027), Coco Fusco. Aprendi a Nadar em Terra Seca (2025) e Miu Miu Tales and Tellers de Goshka Macuga (convocador, 2024 - 2025).

Dyangani Ose é formado em História da Arte pela Universitat Autònoma de Barcelona. É doutoranda em Estudos Visuais na Cornell University em Nova York, onde obteve um Master of Arts. Possui Diploma de Estudos Avançados em Teoria e História da Arquitetura pela Universitat Politècnica de Catalunya. Ela lecionou no Goldsmiths College como especialista em Museologia, Curadoria, Estudos Negros e Arte Africana Contemporânea.

Mais detalhes e datas relacionadas à segunda edição da Bienal de Arte Pública de Abu Dhabi serão anunciados oportunamente.

