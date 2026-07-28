Das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi gibt die Eröffnung des Guggenheim Abu Dhabi am 11. Dezember 2026 bekannt

Ein bedeutendes Museum mit Wurzeln in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das den globalen künstlerischen Dialog prägt

Das Guggenheim Abu Dhabi wird Kulturen miteinander verbinden, Menschen inspirieren und Kunst von den 1960er Jahren bis heute würdigen

Das Museum eröffnet neue Perspektiven auf moderne und zeitgenössische Kunst und rückt Künstler aus aller Welt ins Rampenlicht.

Nach seiner Eröffnung wird das Museum seinen Status als eines der weltweit bedeutendsten Museumsprojekte weiter festigen.

ABU DHABI, VAE, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Das Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi hat bekannt gegeben, dass das Guggenheim Abu Dhabi am 11. Dezember 2026 seine Pforten öffnen wird, was Abu Dhabis Position als weltweit führende Kunstmetropole weiter stärkt.

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Das Guggenheim Abu Dhabi ist ein Museum für moderne und zeitgenössische Kunst und soll ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein, der durch Kunst eine stärker vernetzte und vielfältigere globale Gemeinschaft fördert. Das Museum verfügt über eine einzigartige Identität und Vision, die von der Kunstszene Abu Dhabis geprägt ist und darauf ausgerichtet ist, die Geschichten der Vereinigten Arabischen Emirate und darüber hinaus widerzuspiegeln und so die Neugier jüngerer Generationen auf moderne und zeitgenössische Kunst zu wecken.

Das Museum reiht sich in eine wachsende Gemeinschaft von Museen und Kulturinstitutionen im Saadiyat Cultural District ein, zu denen unter anderem der Louvre Abu Dhabi, das Zayed National Museum, das Naturkundemuseum Abu Dhabi und teamLab Phenomena Abu Dhabi gehören, wodurch sich der Bezirk als einer der weltweit bedeutendsten Standorte für Kulturinstitutionen etabliert. Als Teil des Guggenheim-Museumsnetzwerks in New York, Venedig und Bilbao bringt das Guggenheim Abu Dhabi eine ganz eigene Identität mit, die vom Erbe Abu Dhabis geprägt ist – in einer Region, die seit Jahrtausenden ein Knotenpunkt für Kultur und Handel ist.

Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender des Ministeriums für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi, sagte: „Das Guggenheim Abu Dhabi ist ein Meilenstein auf unserem kulturellen Weg." Das Museum ist geprägt von der seit langem bestehenden Überzeugung des Emirats, dass Kultur die beständigste Brücke zwischen den Völkern und ein Baustein für zukunftsorientierte Gesellschaften ist. Es eröffnet neue Perspektiven auf moderne und zeitgenössische Kunst und rückt Kunst aus aller Welt ins Rampenlicht. Als zentraler Bestandteil des Saadiyat Cultural District wird das Museum bahnbrechende neue Möglichkeiten für Lernen, Kreativität und kulturellen Austausch schaffen und künftige Generationen dazu inspirieren, ihr eigenes Potenzial zu entdecken. „Hier hat jeder seinen Platz und kann sich in den Geschichten, die das Museum erzählt, wiederfinden und sich mit Ideen und künstlerischen Stimmen aus aller Welt auseinandersetzen."

Dr. Mariët Westermann, Direktorin und Geschäftsführerin der Solomon R. Guggenheim Foundation, , erklärte: „Die Guggenheim Foundation ist stolz und erfreut, als langjähriger Partner des Ministeriums für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi an der Gestaltung eines Museums für zeitgenössische Kunst von beeindruckendem Umfang und hochgesteckten Zielen mitzuwirken. Die Kunstsammlung des Museums ist auf einzigartige Weise sowohl lokal als auch global ausgerichtet: Ihr Schwerpunkt liegt auf der Region, umfasst jedoch Werke aus allen Kontinenten. Durch die vielen Geschichten, die es erzählen und anregen wird, wird das Guggenheim Abu Dhabi eine Quelle des Staunens, ein Ort der Begegnung sowie ein Ort der Neugier und Freude für Menschen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der ganzen Welt sein."

Das Museum versteht sich als Plattform für den Dialog und bringt durch moderne und zeitgenössische Kunst unterschiedliche Perspektiven aus verschiedenen Regionen und Generationen zusammen. Mit einem breiten Spektrum an künstlerischen Ausdrucksformen – darunter Malerei, Skulptur, Installation, Fotografie, Bewegtbild und neue Medien – präsentiert das Museum Kunst als einen dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden Dialog über Zeit und Raum hinweg.

Das Guggenheim Abu Dhabi spiegelt die Rolle Abu Dhabis als Impulsgeber für künstlerische Innovation und kreatives Schaffen wider und fördert dabei sinnvolle Verbindungen zwischen Künstlern, Ideen und dem Publikum. Das Museum stellt den Besucher in den Mittelpunkt und bietet ein offenes, entdeckungsreiches Erlebnis, bei dem sich jede Reise durch miteinander verknüpfte Erzählstränge zu Zeit, Ort und Thema entfaltet.

Das Museum, das vom verstorbenen Pritzker-Preisträger Frank Gehry entworfen wurde, befindet sich auf der Insel Saadiyat in Abu Dhabi, einem Schnittpunkt zwischen Land und Meer. Ein fest verankertes architektonisches Wahrzeichen, das neue Perspektiven eröffnet und die Besucher dazu einlädt, Teil der kuratorischen Reise des Museums zu werden.

Die Architektur des Guggenheim Abu Dhabi, die den Rundgang der Besucher durch miteinander verbundene Räume verlängert, ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Erlebnisses. Das Museum ist darauf ausgelegt, auf jeder Ebene zu beeindrucken: Von außen besticht es durch seine imposante Präsenz, während es im Inneren ein eindringliches Erlebnis bietet. Das Gebäude verfügt über 30 Galerien, die sich im Inneren entfalten und durch ein zentrales Atrium sowie zehn skulpturale Kegel miteinander verbunden sind, die die dynamische Silhouette des Gebäudes prägen. Neun davon sind mit Edelstahlgewebe verkleidet, eines mit Onyx und Glas.

Die bis zu 88 Meter hohen, skulpturalen Kegel sorgen für natürliche Belüftung und Spende Schatten, wodurch sie die Energieeffizienz des Gebäudes verbessern und gleichzeitig dessen markante Silhouette unterstreichen. Mit einer Innenausstellungsfläche von 11.600 Quadratmetern und 23.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Freien umfasst dieses Wahrzeichen eine bebaute Gesamtfläche von 80.000 Quadratmetern und unterstreicht damit seine Rolle als eines der bedeutendsten Museumsprojekte, das der beeindruckenden Größe, der Vielfalt der Medien und dem experimentellen Charakter der Kunst seit 1960 gerecht wird.

Seit 2009 baut das Guggenheim Abu Dhabi eine stetig wachsende Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst auf, die Abu Dhabis Rolle als Impulsgeber für kreatives Schaffen und Innovation in der Kunst widerspiegeln und fördern soll. Die Besucher werden dazu eingeladen, sich ganz nach ihren eigenen Vorstellungen mit Kunst auseinanderzusetzen und individuelle Wege durch die Ausstellungsräume zu gestalten, die sich mit den wichtigsten Strömungen der Kunst seit 1960 befassen, darunter Abstraktion, Populärkultur, Land, Sprache und Erzählkunst.

Die Ausstellungen zeigen Verbindungen über geografische Grenzen, Generationen und künstlerische Praktiken hinweg auf und bieten dynamische Rahmenbedingungen, um die Kunst unserer Zeit als Quelle des Wissens, des Ausdrucks und der Verbundenheit zu verstehen. Gleichzeitig laden sie die Besucher dazu ein, die Kunstgeschichte nicht anhand einer linearen Chronologie, sondern anhand von Beziehungen und Resonanzen zu erkunden.

Als Wahrzeichen für Abu Dhabi und die ganze Welt wird das Museum das Verständnis vertiefen, Horizonte erweitern und neue Wege eröffnen, sich mit der Kunst unserer Zeit auseinanderzusetzen, wodurch Abu Dhabi an die Spitze des globalen künstlerischen Schaffens, Diskurses und Austauschs rückt. Weitere Informationen zur Sammlung und zu den Aufträgen werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten finden regelmäßig öffentliche Veranstaltungen statt. Sie können unserer Guggenheim Abu Dhabi-Community hier beitreten:.

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ÜBER DAS GUGGENHEIM ABU DHABI

Das Guggenheim Abu Dhabi ist ein Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, das Kulturen miteinander verbindet, Menschen inspiriert und Kunst von den 1960er Jahren bis heute würdigt, wobei Künstler aus aller Welt im Mittelpunkt stehen. Das Museum wird durch seine Sammlung, Auftragsarbeiten, Forschungsprojekte, Ausstellungen und sein mehrsprachiges Programm neue Perspektiven auf moderne und zeitgenössische Kunst aus der Sicht Abu Dhabis eröffnen.

Mit dem Ziel, einen transkulturellen Ansatz zu vermitteln, geht das Museum über chronologische und geografische Grenzen hinaus und rückt künstlerische Traditionen, Netzwerke und den Austausch in den Vordergrund. Die Sammlung umfasst ein breites Spektrum künstlerischer Ausdrucksformen, darunter Malerei, Skulptur, Installation, Fotografie, Bewegtbild und neue Medien.

Das Guggenheim Abu Dhabi stellt den Besucher in den Mittelpunkt einer Reise voller Begegnungen und Austausch mit moderner und zeitgenössischer Kunst. Die Besucher können ihren eigenen Entdeckungsweg durch die Galerien des Museums beschreiten, in denen Epochen, Regionen und Themen miteinander verknüpft sind.

Das Guggenheim Abu Dhabi ist das Ergebnis einer visionären Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi und der Solomon R. Guggenheim Foundation.

Das Guggenheim Abu Dhabi liegt im Herzen des Saadiyat Cultural District, bietet einen Blick auf das Meer und wurde vom renommierten Architekten Frank Gehry entworfen. Es ist ein ikonisches Wahrzeichen, das von den architektonischen Formen der Golfregion inspiriert ist. Das Museum verfügt über eine Gesamtfläche von 11.600 Quadratmetern, verteilt auf 30 Ausstellungsräume, sowie über 23.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Außenbereich in den das Gebäude umgebenden Kegeln und Terrassen.

ÜBER DAS MINISTERIUM FÜR KULTUR UND TOURISMUS – ABU DHABI

Das Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi treibt das nachhaltige Wachstum der Kultur- und Tourismusbranche in Abu Dhabi voran, fördert den wirtschaftlichen Fortschritt und trägt dazu bei, die weitreichenden globalen Ziele Abu Dhabis zu verwirklichen. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel prägen, ist das Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi bestrebt, das Ökosystem unter einer gemeinsamen Vision vom Potenzial des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu entwickeln und die besten Instrumente, Strategien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusbranche einzusetzen.

Ministerium für Kultur und Tourismus – Die Vision von Abu Dhabi wird durch die Menschen, das kulturelle Erbe und die Landschaft des Emirats geprägt. Wir setzen uns dafür ein, Abu Dhabis Ruf als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, der sich in seinen lebendigen Traditionen der Gastfreundschaft, seinen wegweisenden Initiativen und seinem kreativen Denken widerspiegelt.

Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dctabudhabi.ae und visitabudhabi.ae und abudhabiculture.ae

ÜBER DIE SOLOMON R. GUGGENHEIM-STIFTUNG

Die Solomon R. Guggenheim-Stiftung wurde 1937 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Verständnis und die Wertschätzung für moderne und zeitgenössische Kunst durch Ausstellungen, Bildungsprogramme, Forschungsinitiativen und Publikationen zu fördern. Die Solomon R. Guggenheim Foundation hat sich der Innovation verschrieben und sammelt, bewahrt und interpretiert moderne und zeitgenössische Kunst. Durch dynamische kuratorische und pädagogische Initiativen sowie Kooperationen erforscht sie kulturübergreifende Ideen. Mit ihrem vielfältigen Angebot an architektonisch und kulturell einzigartigen Museen, Ausstellungen, Publikationen und digitalen Plattformen spricht die Stiftung sowohl ein lokales als auch ein globales Publikum an. Zum internationalen Museumsverbund gehören das Solomon R. Guggenheim Museum in New York, die Peggy Guggenheim Collection in Venedig, das Guggenheim-Museum Bilbao und das Guggenheim Abu Dhabi. Um mehr über das Museum und die weltweiten Aktivitäten des Guggenheim zu erfahren, besuchen Sie guggenheim.org.