Le ministère de la Culture et du Tourisme d'Abou Dhabi annonce l'ouverture du Guggenheim d'Abou Dhabi le 11 décembre 2026

Un musée emblématique, ancré aux Émirats arabes unis, qui façonne le dialogue artistique mondial

Le Guggenheim d'Abu Dhabi favorisera les échanges culturels, sera une source d'inspiration pour le public et mettra à l'honneur l'art des années 1960 à nos jours.

Le musée offre un regard nouveau sur l'art moderne et contemporain, en mettant à l'honneur des artistes du monde entier.

Une fois ouvert, le musée consolidera son statut de l'un des projets muséaux les plus importants au monde.

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi a annoncé que le Guggenheim d'Abou Dhabi ouvrira ses portes le 11 décembre 2026, renforçant ainsi la position d'Abou Dhabi en tant que capitale mondiale de premier plan dans le domaine des arts.

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Le Guggenheim Abu Dhabi est un musée d'art moderne et contemporain qui se veut un lieu de rencontre et d'échange, visant à promouvoir, à travers l'art, une communauté mondiale plus soudée et plus diversifiée. Le musée possède une identité et une vision uniques, façonnées par le paysage artistique d'Abu Dhabi et conçues pour refléter les histoires des Émirats arabes unis et au-delà, tout en suscitant la curiosité des jeunes générations pour l'art moderne et contemporain.

Le musée vient rejoindre une communauté de plus en plus nombreuse de musées et d'institutions culturelles au sein du quartier culturel de Saadiyat, parmi lesquels figurent le Louvre Abu Dhabi, le Musée national Zayed, le Musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi et teamLab Phenomena Abu Dhabi, faisant ainsi de ce quartier l'un des plus importants pôles d'institutions culturelles au monde. Faisant partie du réseau de musées Guggenheim implantés à New York, Venise et Bilbao, le Guggenheim d'Abu Dhabi se distingue par une identité propre, façonnée par l'héritage d'Abu Dhabi, dans une région qui se trouve depuis des millénaires au carrefour des cultures et des échanges commerciaux.

Son Excellence Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi, a déclaré : « Le Guggenheim d'Abou Dhabi marque un tournant décisif dans notre parcours culturel. Ce musée est le reflet de la conviction de longue date de l'émirat selon laquelle la culture constitue le lien le plus durable entre les peuples et l'un des fondements des sociétés tournées vers l'avenir. Il apporte un regard nouveau sur l'art moderne et contemporain, en mettant en lumière des œuvres provenant des quatre coins du monde. Élément phare du quartier culturel de Saadiyat, ce musée ouvrira de nouvelles perspectives révolutionnaires en matière d'apprentissage, de créativité et d'échanges culturels, incitant ainsi les générations futures à explorer leur propre potentiel. Ici, chacun a sa place et peut se reconnaître dans les récits que le musée met en lumière, tout en se confrontant à des idées et à des expressions artistiques venues du monde entier. »

Le Dr Mariët Westermann, directrice générale de la Fondation Solomon R. Guggenheim, a déclaré : « La Fondation Guggenheim est fière et ravie d'être un partenaire de longue date du Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi dans la création d'un musée d'art contemporain d'une envergure et d'une ambition exceptionnelles. » La collection d'art du musée présente un caractère à la fois local et international unique : elle est axée sur la région, mais comprend des œuvres provenant de tous les continents. « À travers les nombreuses histoires qu'il racontera et suscitera, le Guggenheim d'Abu Dhabi sera une source d'émerveillement, un lieu de rencontre, ainsi qu'un espace de curiosité et de joie pour les habitants des Émirats arabes unis et du monde entier. »

Conçu comme un lieu de dialogue, le musée rassemble des points de vue variés, issus de différentes régions du monde et de différentes générations, à travers l'art moderne et contemporain. Couvrant un large éventail de disciplines artistiques, notamment la peinture, la sculpture, l'installation, la photographie, l'image animée et les nouveaux médias, le musée présente l'art comme un dialogue dynamique et en constante évolution, au-delà du temps et de l'espace.

Le Guggenheim d'Abu Dhabi incarne le rôle d'Abu Dhabi en tant que catalyseur de l'innovation artistique et de la production créative, en favorisant des liens significatifs entre les artistes, les idées et le public. En plaçant le visiteur au cœur de son expérience, le musée propose un parcours ouvert et exploratoire, où chaque visite se déroule à travers des récits interconnectés axés sur le temps, le lieu et les thèmes.

Conçu par Frank Gehry, lauréat du prix Pritzker d'architecture aujourd'hui décédé, le musée est situé sur l'île de Saadiyat, à Abou Dhabi, à la jonction entre la terre et la mer. Un monument architectural ancré dans le paysage qui offrira une nouvelle perspective et invitera les visiteurs à prendre part au parcours muséal proposé par le musée.

En prolongeant le parcours des visiteurs à travers des espaces interconnectés, l'architecture du Guggenheim d'Abu Dhabi fait partie intégrante de l'expérience artistique. Le musée est conçu pour impressionner à tous les niveaux, avec une architecture extérieure imposante et une expérience immersive à l'intérieur. Le bâtiment compte 30 galeries qui s'étendent à l'intérieur, reliées par un atrium central et dix cônes sculpturaux qui viennent ponctuer la silhouette dynamique de l'édifice. Neuf d'entre elles sont recouvertes d'un treillis en acier inoxydable et une d'onyx et de verre.

Atteignant jusqu'à 88 mètres de hauteur, ces cônes sculpturaux assurent une ventilation naturelle et apportent de l'ombre, améliorant ainsi l'efficacité énergétique du bâtiment tout en soulignant sa silhouette audacieuse. Avec 11 600 mètres carrés d'espaces d'exposition intérieurs et 23 000 mètres carrés d'espaces d'exposition en plein air, ce lieu emblématique couvre une surface bâtie totale de 80 000 mètres carrés, ce qui renforce son rôle de complexe muséal majeur, parfaitement adapté à l'ampleur impressionnante, à la diversité des supports et au caractère expérimental de l'art depuis 1960.

Depuis 2009, le Guggenheim d'Abu Dhabi constitue une collection d'art moderne et contemporain en constante expansion, destinée à refléter et à renforcer le rôle d'Abu Dhabi en tant que catalyseur de la production créative et de l'innovation dans le domaine des arts. Les visiteurs seront invités à aborder l'art à leur manière, en traçant leur propre parcours à travers les galeries consacrées aux grands courants artistiques apparus depuis 1960, tels que l'abstraction, la culture populaire, le paysage, le langage et la narration.

Ces expositions mettent en lumière les liens qui unissent différentes régions géographiques, générations et pratiques artistiques, et offriront des cadres dynamiques permettant d'appréhender l'art de notre époque comme une source de savoir, d'expression et de lien, tout en invitant les visiteurs à explorer l'histoire de l'art à travers des relations et des résonances plutôt que selon une chronologie linéaire.

Véritable référence pour Abou Dhabi et le monde entier, ce musée permettra d'approfondir la compréhension, d'élargir les perspectives et d'offrir de nouvelles façons d'aborder l'art de notre époque, plaçant ainsi Abou Dhabi à l'avant-garde de la production artistique, du débat et des échanges à l'échelle mondiale. De plus amples informations concernant la collection et les commandes seront communiquées dans les mois à venir.

Des programmes destinés au grand public sont organisés régulièrement dans l'ensemble des Émirats arabes unis. Vous pouvez rejoindre notre communauté Guggenheim Abu Dhabi ici.

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À PROPOS DU GUGGENHEIM D'ABOU DHABI

Le Guggenheim d'Abu Dhabi est un musée d'art moderne et contemporain qui tisse des liens entre les cultures, inspire le public et met à l'honneur l'art des années 1960 à nos jours, en mettant en avant des artistes du monde entier. Le musée proposera de nouvelles perspectives sur l'art moderne et contemporain vu sous l'angle d'Abu Dhabi, à travers sa collection, ses commandes, ses travaux de recherche, ses expositions et son programme multilingue.

Soucieux d'adopter une approche transculturelle, le musée dépasse les limites de la chronologie et de la géographie pour mettre en lumière les filières artistiques, les réseaux et les échanges. La collection couvre un large éventail de disciplines artistiques, notamment la peinture, la sculpture, l'installation, la photographie, l'image animée et les nouveaux médias.

Le Guggenheim d'Abu Dhabi place le visiteur au cœur d'un parcours de découverte et d'échanges avec l'art moderne et contemporain. Les visiteurs pourront tracer leur propre chemin de découverte à travers les galeries du musée, qui relient entre elles différentes époques, zones géographiques et thématiques.

Le Guggenheim d'Abu Dhabi est le fruit d'une collaboration visionnaire entre le Département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et la Fondation Solomon R. Guggenheim.

Situé au cœur du quartier culturel de Saadiyat, surplombant la mer et conçu par le célèbre architecte Frank Gehry, le Guggenheim Abu Dhabi est un lieu emblématique qui s'inspire des formes architecturales de la région du Golfe. Le musée s'étend sur une superficie totale de 11 600 mètres carrés répartis dans 30 salles d'exposition, auxquels s'ajoutent 23 000 mètres carrés d'espaces d'exposition extérieurs aménagés dans les cônes et les terrasses qui entourent le bâtiment.

À PROPOS DU DÉPARTEMENT DE LA CULTURE ET DU TOURISME – ABOU DHABI

Le Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi pilote la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme à Abou Dhabi, stimule le progrès économique et contribue à la réalisation des ambitions mondiales d'Abou Dhabi. En collaborant avec les organisations qui contribuent à faire de l'émirat une destination internationale de premier plan, le Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi s'efforce de fédérer l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de proposer des solutions innovantes et de mettre en œuvre les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les secteurs de la culture et du tourisme.

La vision du Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi s'articule autour de la population, du patrimoine et des paysages de l'émirat. Nous nous attachons à consolider le statut d'Abou Dabi comme lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées autour de ses traditions vivantes d'hospitalité, de ses initiatives pionnières et de sa pensée créative.

Pour plus d'informations sur le département de la culture et du tourisme d'Abou Dabi et sur la destination, veuillez consulter : dctabudhabi.ae et visitabudhabi.ae et abudhabiculture.ae

À PROPOS DE LA FONDATION SOLOMON R. GUGGENHEIM

La Fondation Solomon R. Guggenheim a été créée en 1937 et a pour vocation de promouvoir la compréhension et l'appréciation de l'art moderne et contemporain à travers des expositions, des programmes éducatifs, des projets de recherche et des publications. Engagée en faveur de l'innovation, la Fondation Solomon R. Guggenheim collectionne, préserve et interprète l'art moderne et contemporain, et explore des idées transcendant les cultures grâce à des initiatives et des collaborations dynamiques dans les domaines de la conservation et de l'éducation. Grâce à son réseau de musées, d'expositions, de publications et de plateformes numériques, qui se distinguent tant sur le plan architectural que culturel, la fondation s'adresse à un public tant local qu'international. Le réseau international de musées comprend le musée Solomon R. Guggenheim de New York, la collection Peggy Guggenheim de Venise, le musée Guggenheim de Bilbao et le Guggenheim d'Abu Dhabi. Pour en savoir plus sur le musée et les activités du Guggenheim à travers le monde, rendez-vous sur guggenheim.org.