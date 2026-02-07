Abu Dhabi lança programa de isenção de impostos alfandegários sobre obras de arte para atrair e apoiar colecionadores globais

O programa garante a devida diligência, proveniência documentada, transparência da propriedade e alinhamento com os padrões legais e de conformidade.

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 7 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) anunciou o lançamento de um programa pioneiro de isenção de impostos alfandegários sobre obras de arte, que posicionará o emirado como um dos destinos mais confiáveis e visionários do mundo para a colocação, conservação e exposição de obras de arte de alto valor a longo prazo. A iniciativa é estabelecida como uma estrutura que prioriza a governança, a clareza jurídica e a supervisão institucional como base para a participação.

Desenvolvido como parte da estratégia cultural mais ampla de Abu Dhabi, o programa oferece uma estrutura única para colecionadores de alto patrimônio líquido, escritórios familiares que buscam um ambiente seguro e administrado por especialistas para a preservação de obras de arte significativas avaliadas em 10 milhões de AED (US$ 2,72 milhões). Também garante a devida diligência, proveniência documentada, transparência da propriedade e alinhamento com as normas legais e de conformidade aplicáveis.

O programa de isenção de impostos alfandegários sobre objetos de arte é aplicável a obras trazidas para Abu Dhabi por um período mínimo de três anos, proporcionando aos colecionadores maior flexibilidade por meio de um prazo de exportação de seis meses. No lançamento, o programa concentra-se na segurança regulatória e na supervisão estruturada, e os serviços operacionais adicionais evoluirão de forma gradual nos próximos meses. Os participantes também se beneficiarão de oportunidades para que a arte seja considerada para estudos acadêmicos, pesquisas e engajamento público com curadoria.

Uma comissão especializada, composta por especialistas globais, avaliará as candidaturas recebidas para garantir a conformidade com os padrões do programa e o compromisso do DCT Abu Dhabi em proteger bens culturais de importância excepcional. Este processo de revisão faz parte de uma estratégia de governança mais ampla, concebida para reforçar a transparência, a rastreabilidade e a participação responsável. Um portal digital exclusivo permitirá que colecionadores e escritórios familiares enviem manifestações de interesse, acessem detalhes do programa e interajam diretamente com especialistas consultivos.

Por meio do programa, o DCT Abu Dhabi reforça a posição do Emirado como capital cultural global, que oferece não apenas museus e instituições de nível internacional, mas também as estruturas de governança necessárias para proteger e valorizar coleções particulares significativas. A estratégia do Departamento se diferencia por liderar com regulamentação, garantindo que o desenvolvimento cultural de longo prazo seja apoiado por bases políticas sólidas.

A iniciativa está alinhada com uma estratégia de longo prazo para expandir suas indústrias culturais e criativas, aprofundar parcerias internacionais e promover investimentos culturais responsáveis e voltados para o futuro. O sucesso será mensurado pela integridade regulatória, supervisão eficaz e adesão às melhores práticas internacionais. Ao oferecer um ambiente regulatório estável e transparente, Abu Dhabi visa apoiar os colecionadores na preservação de seus legados, contribuindo ao mesmo tempo para a compreensão cultural global.

As inscrições para o programa serão abertas por meio do portal digital oficial, o que permitirá que colecionadores e escritórios familiares em todo o mundo entrem em contato com a equipe do programa e iniciem o processo de avaliação de elegibilidade. Mais detalhes serão disponibilizados às partes interessadas mediante solicitação.

