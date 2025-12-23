Descubra Lianyungang: uma cidade moldada por montanhas e mar

LIANYUNGANG, China, 23 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Definida pela interação entre montanhas e mar, Lianyungang há muito tempo extrai significado de sua geografia. Das paisagens míticas associadas à Viagem ao Oeste à sua posição como o terminal leste da Nova Ponte Terrestre Eurasiana, a cidade ocupa um lugar distinto no imaginário cultural e histórico da China.

Um vídeo promocional para a iniciativa Reading the City de Lianyungang. (PRNewsfoto/Lianyungang Municipal Committee Propaganda Department)

Desde agosto de 2025, o Departamento de Publicidade do Comitê Municipal de Lianyungang introduziu a iniciativa Reading the City - um programa de cultura urbana que explora arquitetura, nomes de lugares e marcas locais estabelecidas há muito tempo. A série convida moradores e visitantes a se envolverem com a história e a identidade da cidade por meio de seu ambiente construído e marcos cotidianos.

O Conto da Montanha

A Montanha Huaguo, amplamente considerada como a fonte cultural de Jornada ao Oeste, está intimamente associada a temas de exploração, resiliência e engenhosidade. Nos últimos anos, Lianyungang desenvolveu locais imersivos para visitantes, como a Caverna da Cortina de Água e as Setenta e Duas Cavernas, permitindo que as referências literárias sejam experimentadas como espaços físicos. Nas proximidades, as esculturas do penhasco da Dinastia Han Oriental na Montanha Kongwang oferecem um contraponto mais discreto, apontando para o papel de longa data da cidade como uma encruzilhada de crenças, arte e intercâmbio.

A Crônica do Mar

Ao longo da costa de Lianyungang, baías curvas e zonas úmidas protegidas formam uma parada importante para as aves migratórias, destacando a importância ecológica da região. Historicamente, a cidade serviu como uma junção fundamental entre as rotas terrestres e marítimas - das primeiras redes da Rota da Seda aos corredores ferroviários modernos - deixando para trás um legado marítimo em camadas. Hoje, o Porto de Lianyungang mantém conexões marítimas com quase 1.000 portos em mais de 160 países e regiões, ligando padrões históricos de intercâmbio com o comércio contemporâneo no âmbito da Iniciativa do Cinturão e Rota.

