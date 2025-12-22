Lianyungang entdecken: Eine von Bergen und Meer geprägte Stadt

LIANYUNGANG, China, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Stadt Lianyungang, die durch das Zusammenspiel von Bergen und Meer geprägt ist, hat ihre Bedeutung seit langem aus ihrer Geographie bezogen. Von den mythischen Landschaften, die mit Reise in den Westen in Verbindung gebracht werden, bis hin zu ihrer Lage als östlicher Endpunkt der Neuen Eurasischen Landbrücke nimmt die Stadt einen besonderen Platz in der kulturellen und historischen Vorstellungswelt Chinas ein.

A promotional video for Lianyungang's Reading the City initiative.

Seit August 2025 hat die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkomitees von Lianyungang die Initiative "Reading the City" ins Leben gerufen - ein städtisches Kulturprogramm, das sich mit Architektur, Ortsnamen und alteingesessenen lokalen Marken beschäftigt. Die Reihe lädt Einwohner und Besucher gleichermaßen ein, sich mit der Geschichte und der Identität der Stadt durch ihre gebaute Umwelt und ihre alltäglichen Wahrzeichen auseinanderzusetzen.

Das Märchen vom Berg

Der Berg Huaguo, der weithin als kulturelle Quelle von Reise in den Westen angesehen wird, ist eng mit Themen wie Entdeckung, Widerstandsfähigkeit und Einfallsreichtum verbunden. In den letzten Jahren hat Lianyungang immersive Besucherorte wie die Höhle des Wasservorhangs und die zweiundsiebzig Höhlen entwickelt, die literarische Referenzen als physische Räume erlebbar machen. Die Felszeichnungen aus der östlichen Han-Dynastie auf dem Kongwang-Berg in der Nähe bieten einen eher unauffälligen Kontrapunkt und verweisen auf die langjährige Rolle der Stadt als Knotenpunkt für Glauben, Kunst und Austausch.

Die Chronik des Meeres

Entlang der Küstenlinie von Lianyungang bilden geschwungene Buchten und geschützte Feuchtgebiete einen wichtigen Zwischenstopp für Zugvögel und unterstreichen die ökologische Bedeutung der Region. Historisch gesehen war die Stadt ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Land- und Seewegen - von den frühen Seidenstraßennetzen bis zu den modernen Eisenbahnkorridoren - und hinterließ ein vielschichtiges maritimes Erbe. Heute unterhält der Hafen von Lianyungang Schifffahrtsverbindungen mit fast 1.000 Häfen in mehr als 160 Ländern und Regionen und verbindet historische Austauschmuster mit dem modernen Handel im Rahmen der Belt and Road Initiative.

