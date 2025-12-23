Descubriendo Lianyungang: una ciudad formada por montañas y mar

LIANYUNGANG, China, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Definida por la interacción de las montañas y el mar, Lianyungang siempre ha extraído significado de su geografía. Desde los paisajes míticos asociados con el Viaje al Oeste hasta su posición como el término oriental del Puente Terrestre de la Nueva Eurasia, la ciudad ocupa un lugar distintivo en la imaginación cultural e histórica de China.

Un video promocional para la iniciativa Reading the City de Lianyungang. (PRNewsfoto/Lianyungang Municipal Committee Propaganda Department)

Desde agosto de 2025, el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Lianyungang ha presentado la iniciativa Reading the City, un programa de cultura urbana que explora la arquitectura, los topónimos y las marcas locales de larga data. La serie invita a los residentes y visitantes por igual a involucrarse con la historia y la identidad de la ciudad a través de su entorno construido y sus monumentos cotidianos.

El cuento de la montaña

La montaña Huaguo, ampliamente considerada como la fuente cultural de Viaje al Oeste, está estrechamente asociada con temas de exploración, resiliencia e ingenio. En los últimos años, Lianyungang ha desarrollado sitios de inmersión para visitantes como la Cueva de la Cortina de Agua y las Setenta y Dos Cuevas, permitiendo que las referencias literarias se experimenten como espacios físicos. Cerca de allí, las tallas de los acantilados de la dinastía Han del Este en la montaña Kongwang ofrecen un contrapunto más discreto, que apunta al papel de larga data de la ciudad como una encrucijada de creencias, arte e intercambio.

La crónica del mar

A lo largo de la costa de Lianyungang, las bahías curvas y los humedales protegidos forman una parada importante para las aves migratorias, lo que destaca la importancia ecológica de la región. Históricamente, la ciudad ha servido como un cruce clave entre las rutas terrestres y marítimas, desde las primeras redes de la Ruta de la Seda hasta los modernos corredores ferroviarios, dejando un legado marítimo en capas. Hoy en día, el puerto de Lianyungang mantiene conexiones marítimas con casi 1.000 puertos en más de 160 países y regiones, vinculando patrones históricos de intercambio con el comercio contemporáneo en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850849/image.jpg

FUENTE Lianyungang Municipal Committee Propaganda Department