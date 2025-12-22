À la découverte de Lianyungang : Une ville façonnée par les montagnes et la mer

LIANYUNGANG, Chine, 23 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Définie par le jeu des montagnes et de la mer, Lianyungang tire depuis longtemps sa signification de sa géographie. Des paysages mythiques associés à Journey to the West à sa position de terminus oriental du nouveau pont terrestre eurasien, la ville occupe une place à part dans l'imaginaire culturel et historique de la Chine.

A promotional video for Lianyungang's Reading the City initiative.

Depuis août 2025, le département de la publicité du comité municipal de Lianyungang a lancé l'initiative "Lire la ville", un programme de culture urbaine qui explore l'architecture, les noms de lieux et les marques locales établies de longue date. La série invite les habitants et les visiteurs à s'intéresser à l'histoire et à l'identité de la ville à travers son environnement bâti et ses points de repère quotidiens.

Le conte de la montagne

La montagne Huaguo, largement considérée comme la source culturelle de Journey to the West, est étroitement associée aux thèmes de l'exploration, de la résilience et de l'ingéniosité. Ces dernières années, Lianyungang a développé des sites immersifs pour les visiteurs, tels que la grotte du rideau d'eau et les soixante-douze grottes, permettant aux références littéraires d'être vécues comme des espaces physiques. À proximité, les gravures sur falaise de la dynastie des Han de l'Est, à Kongwang Mountain, offrent un contrepoint plus discret, soulignant le rôle de longue date de la ville en tant que carrefour de croyances, d'art et d'échanges.

Chronique de la mer

Le long du littoral de Lianyungang, des baies incurvées et des zones humides protégées constituent une halte importante pour les oiseaux migrateurs, ce qui souligne l'importance écologique de la région. Historiquement, la ville a servi de carrefour entre les routes terrestres et maritimes, des premiers réseaux de la route de la soie aux corridors ferroviaires modernes, laissant derrière elle un héritage maritime varié. Aujourd'hui, le port de Lianyungang entretient des liaisons maritimes avec près de 1 000 ports dans plus de 160 pays et régions, reliant les modèles d'échange historiques au commerce contemporain dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850279/image.jpg