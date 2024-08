Descubra Macau: Ganhe Tours Exclusivos com o Jogo de Quiz Online "Experimente Macau Edição Limitada"

Explore o charme único de Macau a partir de hoje

MACAU, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Gabinete de Turismo do Governo de Macau (DST) anunciou hoje o teste online interativo Experience Macau Limited Edition às 11h00, hora de Pequim, durante uma conferência de imprensa. Esta iniciativa convida os viajantes, que cumpram os requisitos do evento, a participar num questionário para terem a oportunidade de ganhar um dos 100 Prémios de Edição Limitada Experience Macau. Estes prémios oferecem aos vencedores uma oportunidade única de explorar Macau e mergulhar nas diversas atrações culturais da cidade. A DST trabalhou em estreita colaboração com seis resorts integrados e patrocinadores de eventos Galaxy Macau, Melco Resorts & Entertainment, MGM, Sands China Limited, Wynn Resorts Macau e SJM Resorts.

A campanha " Experiência Macau Edição Limitada" foi oficialmente lançada. Responda às perguntas online e terá a oportunidade de desbloquear a sua própria experiência extraordinária em Macau. Explore ExperienceMacaoLimitedEdition.com e obtenha mais informações.

Maria Helena de Senna Fernandes, Diretora da DST, disse: "Quer já seja um especialista em Macau ou esteja apenas a começar a explorar os encantos da nossa cidade, este jogo foi concebido para si. Todos são bem-vindos para descobrir as maravilhas de Macau."

MIYEON, membro de um popular grupo feminino coreano (G)I-DLE, lançará um single especial e um vídeo musical, Lovin' My Stay, inspirado na sua viagem a Macau. Ao visitar diferentes pontos de referência, sua música capturará o espírito da cidade, compartilhando sua energia vibrante com seu público. Através das suas lentes, fãs e visitantes terão um novo vislumbre do que faz de Macau um destino verdadeiramente único.

Embarque numa Exploração de Macau

A campanha "Experience Macau Limited Edition" decorrerá de 26 de Agosto a 17 de Outubro de 2024, e está dividida em três etapas:

Etapa 1: 26 de agosto a 4 de setembro

de agosto a 4 de setembro Etapa 2: 16 a 25 de setembro

16 a 25 de setembro Etapa 3: 7 a 17 de outubro

Os participantes podem visitar o site da campanha ExperienceMacaoLimitedEdition.com e seguir @visitmacao no Instagram para receber dicas e atualizações durante todo o evento.

Para participar, os visitantes precisam de responder a perguntas sobre Macau. Aqueles que responderem corretamente às três perguntas terão a oportunidade de ganhar um dos 100 Prémios de Edição Limitada da Experiência Macau, incluindo bilhetes aéreos para Macau e alojamento, viagens a seis resorts de renome mundial, exploração de património mundial, experiências culturais imateriais, restaurantes com estrelas Michelin e emocionantes atividades de aventura.

Além disso, os vencedores do Prémio 100 Experience Macau Edição Limitada podem partilhar as suas experiências de Macau nas redes sociais com a hashtag oficial #MacauLimitedEdition e na conta oficial do Gabinete de Turismo de Macau. O sortudo vencedor com mais gostos ganhará o Prémio Ultimate Experience Macau Edição Limitada. Os visitantes também são convidados a participar de jogos e co-criar videoclipes com influenciadores de todo o mundo, inspirados na cidade e na música tema.

Junte-se à emoção visitando o site Experience Macau Limited Edition, a página oficial do Instituto de Turismo de Macau no Instagram e o Facebook, para as últimas atualizações e oportunidades de ganhar experiências inesquecíveis.

Sobre o Gabinete de Turismo do Governo de Macau

O Gabinete de Turismo do Governo de Macau é a agência oficial responsável pela promoção de Macau como principal destino de viagem. A DST dedica-se a melhorar a indústria do turismo da cidade, apresentando o seu rico património cultural, entretenimento vibrante e cena culinária diversificada.

