Откройте для себя Макао - выиграйте эксклюзивные туры в онлайн-викторине Experience Macao Limited Edition

News provided by

Macao Government Tourism Office

Aug 26, 2024, 00:00 ET

Откройте для себя  неповторимое очарование Макао уже сегодня

МАКАО, 26 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в 11:00 по пекинскому времени во время пресс-конференции Управление по туризму Макао Macao Government Tourism Office (MGTO) объявило о проведении интерактивной онлайн-викторины Experience Macao Limited Edition. Данная викторина приглашает путешественников, соответствующих заявленным требованиям, принять участие в викторине, чтобы выиграть один из 100 призов Experience Macao Limited Edition. Эти призы дают победителям уникальную возможность исследовать Макао и погрузиться в разнообразные культурные достопримечательности города. MGTO тесно сотрудничает с шестью интегрированными курортами и спонсорами мероприятий Galaxy Macau, Melco Resorts & Entertainment, MGM, Sands China Limited, Wynn Resorts Macau и SJM Resorts.

Continue Reading
The " Experience Macao Limited Edition " campaign has officially launched. Answer the questions online and you’ll have a chance to unlock your own extraordinary experience in Macao. Explore ExperienceMacaoLimitedEdition.com and get more information.
The " Experience Macao Limited Edition " campaign has officially launched. Answer the questions online and you’ll have a chance to unlock your own extraordinary experience in Macao. Explore ExperienceMacaoLimitedEdition.com and get more information.

Мария Хелена де Сенна Фернандес (Maria Helena de Senna Fernandes), директор MGTO, сказала: «Независимо от того, являетесь ли вы экспертом Макао или только начинаете исследовать прелести нашего города, эта игра создана для вас. Приглашаем всех познакомиться с чудесами Макао».

MIYEON, участница популярной корейской девичьей группы (G)I-DLE, выпустит специальный сингл и музыкальное видео Lovin' My Stay под впечателением от ее путешествием в Макао. Когда она посещает различные достопримечательности, ее музыка отражает дух города, делясь его яркой энергией со своей  аудиторией. Через ее объектив поклонники и посетители получат свежий взгляд на то, что делает Макао поистине уникальным местом.

Откройте для себя Макао

Кампания Experience Macao Limited Edition пройдет с 26 августа по 17 октября 2024 года и разделена на три этапа:

  • Этап 1: С 26 августа по 4 сентября
  • Этап 2: С 16 сентября по 25 сентября
  • Этап 3: С 7 октября по 17 октября

Участники могут посетить веб-сайт кампании  ExperienceMacaoLimitedEdition.com и подписаться на @visitmacao в Instagram, чтобы получать рекомендации и обновления на протяжении всего мероприятия.

Для участия необходимо ответить на вопросы о Макао. Те, кто правильно ответит на все три вопроса, получат шанс выиграть один из 100 призов Experience Macao Limited Edition, включая авиабилеты в Макао и проживание, поездки на шесть всемирно известных курортов, изучение объектов всемирного наследия, нематериальные культурные впечатления, рестораны, отмеченные звездами Мишлен, и захватывающие приключения.

Кроме того, 100 победителей Experience Macao Limited Edition смогут поделиться своими впечатлениями о Макао в социальных сетях, используя официальный хэштег #MacaoLimitedEdition и в официальном аккаунте Управления по туризму Макао (Macao Tourism Office). Счастливчик, набравший наибольшее количество лайков, получит главный приз Experience Macao Limited Edition. Посетители также приглашаются к участию в играх и совместному созданию музыкальных клипов с инфлюенсерами со всего мира, посвященных городу и в духе тематической песни.

Станьте частью этого радостного события, посетив веб-сайт Experience Macao Limited Edition, официальную страницу Macao Government Tourism Office в Instagram и Facebook, чтобы узнать о последних обновлениях и шансах выиграть незабываемые впечатления.

О Macao Government Tourism Office

Macao Government Tourism Office является официальным агентством, ответственным за продвижение Макао в качестве основного туристического направления. MGTO занимается развитием туристической индустрии города, демонстрируя его богатое культурное наследие, яркие развлечения и большой выбор ресторанов с разнообразной кухней.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2488232/KV_5_27M.jpg

Also from this source

Objavte Makao: Vyhrajte exkluzívne prehliadky s online kvízovou hrou „Zažite Makao, limitovaná edícia"

Objavte Makao: Vyhrajte exkluzívne prehliadky s online kvízovou hrou „Zažite Makao, limitovaná edícia"

Preskúmajte oddnes jedinečné čaro Makaa MAKAO, 26. augusta 2024 /PRNewswire/ – Vládny úrad pre cestovný ruch Makao, Macao Government Tourism Office...
Découvrez Macao : Gagnez des visites exclusives grâce au jeu-concours en ligne "Experience Macao Limited Edition"

Découvrez Macao : Gagnez des visites exclusives grâce au jeu-concours en ligne "Experience Macao Limited Edition"

Le Office gouvernemental du tourisme de Macao (MGTO) a annoncé le jeu-questionnaire interactif en ligne Experience Macao Limited Edition aujourd'hui...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Travel

Image1

Entertainment

Image1

Amusement Parks and Tourist Attractions

Image1

Hotels and Resorts

News Releases in Similar Topics