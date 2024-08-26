Откройте для себя Макао - выиграйте эксклюзивные туры в онлайн-викторине Experience Macao Limited Edition

Откройте для себя неповторимое очарование Макао уже сегодня

МАКАО, 26 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в 11:00 по пекинскому времени во время пресс-конференции Управление по туризму Макао Macao Government Tourism Office (MGTO) объявило о проведении интерактивной онлайн-викторины Experience Macao Limited Edition. Данная викторина приглашает путешественников, соответствующих заявленным требованиям, принять участие в викторине, чтобы выиграть один из 100 призов Experience Macao Limited Edition. Эти призы дают победителям уникальную возможность исследовать Макао и погрузиться в разнообразные культурные достопримечательности города. MGTO тесно сотрудничает с шестью интегрированными курортами и спонсорами мероприятий Galaxy Macau, Melco Resorts & Entertainment, MGM, Sands China Limited, Wynn Resorts Macau и SJM Resorts.

The " Experience Macao Limited Edition " campaign has officially launched. Answer the questions online and you’ll have a chance to unlock your own extraordinary experience in Macao. Explore ExperienceMacaoLimitedEdition.com and get more information.

Мария Хелена де Сенна Фернандес (Maria Helena de Senna Fernandes), директор MGTO, сказала: «Независимо от того, являетесь ли вы экспертом Макао или только начинаете исследовать прелести нашего города, эта игра создана для вас. Приглашаем всех познакомиться с чудесами Макао».

MIYEON, участница популярной корейской девичьей группы (G)I-DLE, выпустит специальный сингл и музыкальное видео Lovin' My Stay под впечателением от ее путешествием в Макао. Когда она посещает различные достопримечательности, ее музыка отражает дух города, делясь его яркой энергией со своей аудиторией. Через ее объектив поклонники и посетители получат свежий взгляд на то, что делает Макао поистине уникальным местом.

Откройте для себя Макао

Кампания Experience Macao Limited Edition пройдет с 26 августа по 17 октября 2024 года и разделена на три этапа:

Этап 1: С 26 августа по 4 сентября

С 26 августа по 4 сентября Этап 2: С 16 сентября по 25 сентября

С 16 сентября по 25 сентября Этап 3: С 7 октября по 17 октября

Участники могут посетить веб-сайт кампании ExperienceMacaoLimitedEdition.com и подписаться на @visitmacao в Instagram, чтобы получать рекомендации и обновления на протяжении всего мероприятия.

Для участия необходимо ответить на вопросы о Макао. Те, кто правильно ответит на все три вопроса, получат шанс выиграть один из 100 призов Experience Macao Limited Edition, включая авиабилеты в Макао и проживание, поездки на шесть всемирно известных курортов, изучение объектов всемирного наследия, нематериальные культурные впечатления, рестораны, отмеченные звездами Мишлен, и захватывающие приключения.

Кроме того, 100 победителей Experience Macao Limited Edition смогут поделиться своими впечатлениями о Макао в социальных сетях, используя официальный хэштег #MacaoLimitedEdition и в официальном аккаунте Управления по туризму Макао (Macao Tourism Office). Счастливчик, набравший наибольшее количество лайков, получит главный приз Experience Macao Limited Edition. Посетители также приглашаются к участию в играх и совместному созданию музыкальных клипов с инфлюенсерами со всего мира, посвященных городу и в духе тематической песни.

Станьте частью этого радостного события, посетив веб-сайт Experience Macao Limited Edition, официальную страницу Macao Government Tourism Office в Instagram и Facebook, чтобы узнать о последних обновлениях и шансах выиграть незабываемые впечатления.

О Macao Government Tourism Office

Macao Government Tourism Office является официальным агентством, ответственным за продвижение Макао в качестве основного туристического направления. MGTO занимается развитием туристической индустрии города, демонстрируя его богатое культурное наследие, яркие развлечения и большой выбор ресторанов с разнообразной кухней.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2488232/KV_5_27M.jpg