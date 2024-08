Odkryj Makau: wygraj ekskluzywne wycieczki w quizie online „Experience Macao Limited Edition"

Poznaj wyjątkowy urok Makau już dziś.

MAKAU, 26 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Biuro Turystyki Rządu Makau (MGTO) ogłosiło dzisiaj na konferencji prasowej o 11.00 czasu pekińskiego interaktywny quiz online. Inicjatywa jest skierowana do podróżnych, którzy spełnią warunki wydarzenia. Zostaną oni zaproszeni do udziału w quizie z możliwością wygrania jednej ze 100 limitowanych nagród przewidzianych w konkursie „Experience Macao Limited Edition". W ramach nagród zwycięzcy otrzymują wyjątkową możliwość poznania Makau i skorzystania ze zróżnicowanej oferty kulturalnej miasta. MGTO ściśle współpracuje z sześcioma zintegrowanymi ośrodkami wypoczynkowymi będącymi sponsorami wydarzenia: Galaxy Macau, Melco Resorts & Entertainment, MGM, Sands China Limited, Wynn Resorts Macau i SJM Resorts.

The " Experience Macao Limited Edition " campaign has officially launched. Answer the questions online and you’ll have a chance to unlock your own extraordinary experience in Macao. Explore ExperienceMacaoLimitedEdition.com and get more information.

Maria Helena de Senna Fernandes, dyrektorka MGTO, powiedziała: „Ten konkurs jest skierowany do wszystkich - tych, którzy o Makau wiedzą już wszystko, i tych, którzy dopiero zaczynają poznawać uroki naszego miasta. Zapraszamy wszystkich do odkrycia wspaniałości Makau".

MIYEON, członkini popularnego koreańskiego girlsbandu (G)I-DLE, wyda specjalny singiel „Lovin' My Stay" inspirowany podróżą do Makau i nakręci do niego teledysk. Wokalistka odwiedza charakterystyczne punkty Makau, a jej muzyka wyraża ducha miasta, oddając jego tętniący życiem charakter. Dzięki jej perspektywie fani i turyści zyskają świeże spojrzenie na miasto i przekonają się, co czyni je wyjątkowym.

Wybierz się w podróż do Makau

Kampania „Experience Macao Limited Edition" potrwa od 26 sierpnia do 17 października 2024 r. i będzie składać się z trzech etapów:

etap 1: 26 sierpnia – 4 września

26 sierpnia – 4 września etap 2: 16 września – 25 września

16 września – 25 września etap 3: 7 października – 17 października

Uczestnicy są zaproszeni do odwiedzenia strony internetowej kampanii ExperienceMacaoLimitedEdition.com i obserwowania @visitmacao na Instagramie, aby otrzymywać wskazówki i aktualności dotyczące wydarzenia.

Kandydaci mają za zadanie odpowiedzieć na pytania o Makau. Osoby, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie trzy pytania, zakwalifikują się do rywalizacji o jedną ze 100 nagród Experience Macao Limited Edition, wśród których są bilety lotnicze do Makau i zakwaterowanie, wycieczki do sześciu ośrodków wypoczynkowych o światowej renomie, zwiedzanie miejsc dziedzictwa światowego, doświadczanie kultury niematerialnej, wizyty w restauracjach wyróżnionych gwiazdkami Michelin i ekscytujące aktywności dla miłośników przygód.

Oprócz tego 100 zwycięzców nagród Experience Macao Limited Edition może dzielić się wrażeniami z Makau w mediach społecznościowych, korzystając z oficjalnego hashtaga #MacaoLimitedEdition i z oficjalnej strony Biura Turystyki Rządu Makau. Użytkownik z największą liczbą polubień zdobędzie nagrodę Ultimate Experience Macao Limited Edition. Biuro Turystyki Rządu Makau zachęca także do udziału w grach i współtworzenia teledysków z influencerami z całego świata zainspirowanych miastem i piosenką przewodnią.

Odwiedź stronę internetową Experience Macao Limited Edition oraz oficjalny profil Biura Turystyki Rządu Makau na Instagramie i na Facebooku, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami i skorzystać z możliwości wygrania niezapomnianych wycieczek.

Biuro Turystyki Rządu Makau

Biuro Turystyki Rządu Makau jest agencją rządową zajmującą się promowaniem Makau jako pierwszorzędnej lokalizacji turystycznej. MGTO zajmuje się wspieraniem przemysłu turystycznego miasta, prezentując jego bogate dziedzictwo kulturowe, barwną ofertę rozrywkową i zróżnicowaną scenę kulinarną.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2488232/KV_5_27M.jpg