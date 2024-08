Objavte Makao: Vyhrajte exkluzívne prehliadky s online kvízovou hrou „Zažite Makao, limitovaná edícia"

Preskúmajte oddnes jedinečné čaro Makaa

MAKAO, 26. augusta 2024 /PRNewswire/ – Vládny úrad pre cestovný ruch Makao, Macao Government Tourism Office (MGTO), dnes o 11:00 hod. pekinského času počas tlačovej konferencie oznámil interaktívny online kvíz Experience Macao Limited Edition („Zažite Makao, limitovaná edícia"). Táto iniciatíva pozýva cestovateľov, ktorí spĺňajú požiadavky podujatia, zúčastniť sa kvízu a získať tak šancu vyhrať jednu zo 100 cien limitovanej edície Zažite Makao. Tieto ceny ponúkajú víťazom jedinečnú príležitosť preskúmať Makao a ponoriť sa do rôznych kultúrnych atrakcií mesta. Cestovná kancelária MGTO úzko spolupracovala so šiestimi integrovanými rezortmi a sponzormi podujatí Galaxy Macau, Melco Resorts & Entertainment, MGM, Sands China Limited, Wynn Resorts Macau a SJM Resorts.

The " Experience Macao Limited Edition " campaign has officially launched. Answer the questions online and you’ll have a chance to unlock your own extraordinary experience in Macao. Explore ExperienceMacaoLimitedEdition.com and get more information.

Maria Helena de Senna Fernandesová, riaditeľka MGTO, povedala: „Či už ste odborníkom na Makao, alebo len začínate objavovať kúzla nášho mesta, táto hra je určená pre vás. Každý je vítaný, aby objavil zázraky Makaa."

MIYEON, členka populárnej kórejskej dievčenskej skupiny (G)I-DLE, vydá špeciálny singel a hudobné video Lovin' My Stay, inšpirované jej cestou po Makao. Počas návštevy rôznych pamiatok jej hudba zachytí ducha mesta a podelí sa o jeho pulzujúcu energiu so svojím publikom. Prostredníctvom jej objektívu získajú fanúšikovia aj návštevníci nový pohľad na to, čo robí Makao skutočne jedinečnou destináciou.

Vydajte sa na prieskum Makaa

Kampaň „Experience Macao Limited Edition" bude prebiehať od 26. augusta do 17. októbra 2024 a je rozdelená do troch fáz:

1. fáza: od 26. augusta do 4. septembra

od 26. augusta do 4. septembra 2. fáza: od 16. septembra do 25. septembra

od 16. septembra do 25. septembra 3. fáza: od 7. októbra do 17. októbra

Účastníci môžu navštíviť webovú stránku kampane ExperienceMacaoLimitedEdition.com a sledovať @visitmacao na Instagrame, kde budú počas podujatia dostávať rady a aktuálne informácie.

Aby sa návštevníci mohli zúčastniť, musia odpovedať na otázky o Makao. Tí, ktorí správne odpovedia na všetky tri otázky, budú zaradení do súťaže a budú môcť vyhrať jednu zo 100 cien Experience Macao Limited Edition, vrátane leteniek do Makaa a ubytovania, výletov do šiestich svetoznámych letovísk, objavovania svetového dedičstva, nehmotných kultúrnych zážitkov, reštaurácií ocenených Michelinskými hviezdičkami a vzrušujúcich dobrodružných aktivít.

Okrem toho sa môže 100 víťazov ceny Experience Macao Limited Edition podeliť o svoje zážitky z Makaa na sociálnych médiách s oficiálnym hashtagom #MacaoLimitedEdition a na oficiálnom účte Macao Tourism Office. Šťastný výherca s najväčším počtom lajkov vyhrá cenu Ultimate Experience Macao Limited Edition. Návštevníci sú tiež pozvaní zúčastniť sa hier a spoluvytvárať hudobné videá s influencermi z celého sveta, inšpirované mestom a ústrednou piesňou.

Pridajte sa k tomuto vzrušeniu návštevou webu Experience Macao Limited Edition, oficiálnej stránky úradu pre cestovný ruch Makaana Instagrame a Facebooku, kde nájdete najnovšie informácie a šancu vyhrať nezabudnuteľné zážitky.

O vládnom úrade pre cestovný ruch v Makao

Vládny úrad pre cestovný ruch v Makao je oficiálnou agentúrou zodpovednou za propagáciu Makaa ako poprednej cestovnej destinácie. MGTO sa venuje zveľaďovaniu mestského turistického ruchu predvádzaním jeho bohatého kultúrneho dedičstva, živej zábavy a rozmanitej kulinárskej scény.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2488232/KV_5_27M.jpg