Dia Internacional da Juventude 2024: Shanghai Electric lança treinamento de integração para novos recrutas com foco no desenvolvimento de carreira de jovens

Mais de 700 graduados se juntaram à Shanghai Electric na última onda de contratações, j untamente com a empresa para transformar ideias em inovação que ajude a acelerar a transformação inteligente e verde da indústria de energia

XANGAI, 14 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) lançou recentemente um programa de treinamento abrangente, personalizado para mais de 700 recém-recrutados Essa mudança, após uma onda de contratações em todo o país, visa moldar jovens talentos para setores na vanguarda da reformulação do setor de energia. Como parte do programa, os recrutas visitaram as bases industriais da Shanghai Electric, onde obtiveram insights sobre a estrutura corporativa da empresa, processos de inovação, avanços digitais e estratégias para gerenciamento de talentos.

Dia Internacional da Juventude 2024: Shanghai Electric lança treinamento de integração para novos recrutas com foco no desenvolvimento da carreira para jovens

"Os jovens talentos sempre foram o motor por trás do nosso crescimento sustentado e visão de longo prazo", disse Zhu Zhaokai, diretor de funcionários da Shanghai Electric Holdings Group. "Seu espírito inovador e novas perspectivas são o que mantém a Shanghai Electric dinâmica e com visão de futuro. Ao olharmos para o futuro, é crucial que continuemos a nutrir jovens talentos, encorajando nossos novos recrutas a abraçar a criatividade e liderar com inovação."

A campanha de recrutamento deste ano na Shanghai Electric ressalta o foco estratégico da empresa em impulsionar a inovação em equipamentos industriais e de energia de ponta, inteligentes e ecológicos.

Essencial para isso é a atração de talentos de primeira linha:

348 dos novos membros possuem mestrado ou doutorado, o que representa 48% do total de ingressantes;

78 graduados de universidades líderes mundiais, mais de 90% dos quais vêm de instituições educacionais classificadas no QS Top 200.

Para desenvolvimento inteligente, a Shanghai Electric tem como alvo o recrutamento em áreas essenciais para seu crescimento em automação e tecnologia digital. A admissão de 2024 inclui:

34% dos graduados se especializam em áreas como inteligência artificial, ciência e tecnologia inteligentes, engenharia de manufatura inteligente e automação – setores que são cada vez mais vitais para o desenvolvimento de operações de usinas de energia, equipamentos de automação, energia nuclear e software industrial.

A Shanghai Electric está demonstrando seu comprometimento com a sustentabilidade ambiental priorizando candidatos com experiência em indústrias verdes.

A empresa tem buscado ativamente graduados em ciências ambientais, engenharia química, energia renovável e tecnologias avançadas de energia, com 40% de suas novas contratações vindo dessas áreas especializadas.

Transformação Digital e Avaliações Personalizadas

A transformação digital está no centro da estratégia da Shanghai Electric, pois ela explora novas soluções para inovar equipamentos industriais e de energia. Este ano, o processo de recrutamento foi otimizado com avaliações on-line personalizadas, projetadas para identificar o potencial único de cada candidato. O treinamento para novos contratados inclui métodos inovadores, como discussões em grupo sem liderança e estudos de caso abrangentes, alinhando-se com os objetivos estratégicos da empresa.

Sistema de Desenvolvimento de Talentos "Excellence E+"

Para maximizar o potencial de jovens profissionais, a Shanghai Electric desenvolveu a estrutura de desenvolvimento de talentos "Excellence E+" com três pilares de metas, Electric+, Empower+ e Engine+, e estruturada em cinco fases, integração, compreensão, desenvolvimento de habilidades, aprimoramento e realização. Os novos contratados participarão de programas de desenvolvimento de talentos com base em seus planos de carreira e estágios de crescimento. Os principais programas incluem um campo de treinamento intensivo, projetos de cultivo de jovens talentos, programas de treinamento técnico e de gestão e um esquema especial para desenvolver futuros líderes de tecnologia.

Programas direcionados e treinamento prático

A Shanghai Electric Wind Power Group, uma subsidiária da Shanghai Electric, lançou um programa detalhado focado na fase de entendimento para jovens talentos, empregando um modelo "1+2+2+12". Uma abordagem holística garante que os novos funcionários ganhem maestria em procedimentos essenciais, tecnologia de produtos, técnicas de montagem e gerenciamento do local, compreendendo:

um mês de instrução teórica,

dois meses de experiência prática em oficina,

dois meses de aprendizagem no local em parques eólicos,

e 12 meses de treinamento no trabalho.

A Shanghai Electric Power Station Group também está mirando em jovens profissionais na fase de realização para desenvolver futuros líderes para o setor de energia renovável. À medida que o mundo acelera sua mudança para a energia sustentável, esta iniciativa estratégica fornece treinamento intensivo em áreas cruciais como eletroquímica, ciência de materiais, semicondutores e física. Este treinamento visa equipar esses indivíduos de alto potencial com as diversas habilidades necessárias para se destacarem no competitivo mercado de energia renovável.

Para obter mais informações, visitehttps://www.shanghai-electric.com/group_en.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2481012/video.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/4857250/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric